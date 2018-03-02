LETA

Если заниматься политикой с полной отдачей, то на личную жизнь совсем не остается времени, рассказала в программе «Личное утро» на радио Baltkom бывший министр обороны и министр внутренних дел, ныне руководитель отеля Roma Линда Мурниеце.

Она уверена в своем ранее принятом решении — в политику больше никогда не вернется.

По ее словам, после ухода из политики 7 лет назад она долго не могла прийти в себя.

«У меня было много комплексов, было очень больно, было много различных эмоций, чисто женских. Я отходила, лечилась от политики. Не скажу, что совсем отошла. И сейчас иногда я ловлю себя на каком-то чувстве, обычно это страх... Было же время, когда за мной бегали и фотографировали, что я, например, без десяти пять хлеб захожу в магазин детям покупать. А ничего, что я хлеб купила и поехала в Кабинет министров до двух ночи сидеть и работать? Но про меня писали, как не стыдно в рабочее время ходить по магазинам! И вот сейчас — скажу что-то и на какую-то секунду задумываюсь, а может не надо было? А потом спохватываюсь — ну а почему не надо? Я же свободный человек!» — говорит Линда Мурниеце.

Бывший политик рассказала, что сейчас она может наверстать упущенное по отношению к своим детям.

«В общем-то и будучи министром, если звонили дети, я всегда вставала и выходила, когда это было возможно. Для них это было сложное время. Мама, которая приходит ночью, а уходит в семь утра, к вечеру не способна вообще ни на что. Сейчас мы проводим вместе очень много времени. Мы как друзья. Мне немного жаль, что не было возможности их держать все время на коленях, я ушла в политику, когда сыну был год», — вспоминает Мурниеце.

Она уверена, что на этом поприще больше не станет пробовать силы.

«Я знаю, чем политика может грозить семье — мы видим, чем в моем случае это кончилось, чем это может грозить карьере. Но есть один способ выжить в политике и сохранить свой шарм. Надо просто сидеть в парламенте, улыбаться и ничего не делать. После ухода из политики я поумнела, и теперь говорю — я никогда не вернусь!» — уверена Линда.

Даже в мелочах теперь она может быть собой и ни перед кем не отчитываться, рассказала предприниматель.

«Татуировки были у меня всегда, но после ухода из политики, я смогла позволить себе набить тату-узор на руке, что стало более заметным. Я могу делать все, что хочу. Мне все равно, что про меня скажут. Мне сейчас не надо отчитываться перед кем-то и объяснять, почему я сошла с ума», — сказала Мурниеце.