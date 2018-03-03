Новая налоговая реформа усложнила жизнь предпринимателей, она абсурдна и гордиться тут нечем.

Об этом рассказала в программе «Личное утро» на радио Baltkom бывший министр обороны и министр внутренних дел, ныне предпринимательница, руководитель отеля Roma Линда Мурниеце.

«Налоговая реформа – это какой-то абсурд и тут нечем гордиться, как говорят некоторые. Это лишняя проблема для бухгалтеров, для работодателей, для работников. Зарплаты стали меньше, если их увеличивать, приходится все вновь пересчитывать. Люди могут подать заявления в СГД и надеяться на выплату переплаты налогов в конце года», — сказала Мурниеце.

При этом предпринимательница подчеркнула, что это не только ее мнение, но и других бизнесменов, с кем ей приходилось общаться.

«Не только мои бухгалтеры не в восторге от новой системы и швыряются стульями, не только мои бухгалтеры ломают стулья», — сказала Мурниеце.

По ее словам, самое печальное, что работая в новых условиях, полностью отсутствует сотрудничество налоговиков с предпринимателями.

«Я понимаю тех людей, которые спорили с СГД по поводу налоговой системы. Они это делали не потому, что не хотели платить налоги, а потому что отсутствует контакт и сотрудничество с СГД. Ведь происходит так, если ошибемся мы, то через пять минут тебе придет штраф, а попробуй предприниматель не заплатить… Как мне говорили знакомые: «А ты попробуй не заплатить увидишь, что будет!»», — рассказала Мурниеце.

Она также отметила, что в ситуации, которая сложилась в финансовом секторе сегодня, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола должна была бы уйти с должности.

«Проблемы в банках, в налоговой системе. Довольно большой бардак. А министр сидит. И я не понимаю, что она говорит. О ее демиссии и ответственности никто не спрашивает. Я считаю, что в этой ситуации она должна отвечать за то, что происходит с банками. Не конкретна она связана с этим, но она могла бы контролировать эту ситуацию», — отметила Мурниеце.