Мурниеце: налоговая реформа — абсурд, гордиться нечем(3)

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Виталий Вавилкин
10:45 03.03.2018
Политика

Новая налоговая реформа усложнила жизнь предпринимателей, она абсурдна и гордиться тут нечем.

Об этом рассказала в программе «Личное утро» на радио Baltkom бывший министр обороны и министр внутренних дел, ныне предпринимательница, руководитель отеля Roma Линда Мурниеце.

 

«Налоговая реформа – это какой-то абсурд и тут нечем гордиться, как говорят некоторые. Это лишняя проблема для бухгалтеров, для работодателей, для работников. Зарплаты стали меньше, если их увеличивать, приходится все вновь пересчитывать. Люди могут подать заявления в СГД и надеяться на выплату переплаты налогов в конце года», — сказала Мурниеце.

 

При этом предпринимательница подчеркнула, что это не только ее мнение, но и других бизнесменов, с кем ей приходилось общаться.

 

«Не только мои бухгалтеры не в восторге от новой системы и швыряются стульями, не только мои бухгалтеры ломают стулья», — сказала Мурниеце.

 

По ее словам, самое печальное, что работая в новых условиях, полностью отсутствует сотрудничество налоговиков с предпринимателями.

 

«Я понимаю тех людей, которые спорили с СГД по поводу налоговой системы. Они это делали не потому, что не хотели платить налоги, а потому что отсутствует контакт и сотрудничество с СГД. Ведь происходит так, если ошибемся мы, то через пять минут тебе придет штраф, а попробуй предприниматель не заплатить… Как мне говорили знакомые: «А ты попробуй не заплатить увидишь, что будет!»», — рассказала Мурниеце.

 

Она также отметила, что в ситуации, которая сложилась в финансовом секторе сегодня, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола должна была бы уйти с должности.

 

«Проблемы в банках, в налоговой системе. Довольно большой бардак. А министр сидит. И я не понимаю, что она говорит. О ее демиссии и ответственности никто не спрашивает. Я считаю, что в этой ситуации она должна отвечать за то, что происходит с банками. Не конкретна она связана с этим, но она могла бы контролировать эту ситуацию», — отметила Мурниеце.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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10 дюймов 10:54 03:03:2018

что-то слишком много стало этой третьей жены ливанского латыша!----и второе замечание----КАКИМ ОБРАЗОМ это чудо стало руководителем отеля Рома?-----Где КНАБ?

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Сергей 10:55 03:03:2018

Она в шахматы играет и руководство финансами тоже игра для неё, но если в шахматах она соображает, то для должности министра финансов туповата

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Гость 10:56 03:03:2018

Правительство состоит из дилетантов-непрофессионалов. Единственный выход - отставка правительства.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)