«Налоговая реформа – это какой-то абсурд и тут нечем гордиться, как говорят некоторые. Это лишняя проблема для бухгалтеров, для работодателей и для работников. Зарплаты стали меньше, а если их увеличивать, то приходится все вновь пересчитывать. Люди могут подавать декларации в Службу госдоходов (СГД) и лишь ждать, что, может быть, им вернут их деньги обратно», — сказала Мурниеце.
При этом предприниматель подчеркнула, что это не только ее мнение, но и других бизнесменов, с кем ей приходилось общаться.
«Не только мои бухгалтеры не в восторге от новой системы и швыряются стульями, не только мои бухгалтеры ломают стулья», — отметила Мурниеце.
По ее словам, при работе в новых условиях полностью отсутствует сотрудничество между сотрудниками налоговой службы и предпринимателями.
«Я понимаю тех людей, которые публично спорили с СГД по поводу нашей налоговой системы. Они это делали не потому, что не хотели платить налоги, а потому, что отсутствует контакт и сотрудничество с СГД. Получается следующая ситуация: если мы в чем-то ошибемся, то через пять минут тебе придет штраф, например, из Полиции самоуправления, а если тебе будет нужна их помощь, то никого рядом не окажется. Я однажды высказалась публично и спросила: а что мне будет за то, что я заплатила такие налоги? На что мне ответили: «А ты попробуй не заплатить — увидишь, что будет!»", — рассказала Мурниеце.
Она также отметила, что ввиду ситуации, которая сложилась на данный момент в финансовом секторе, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола должна была бы уйти в отставку.
«У нас сейчас проблемы в банках и в налоговой системе. Довольно большой бардак. А министр сидит. И я не понимаю, что она говорит. О ее демиссии и ответственности никто не спрашивает. Я считаю, что в этой ситуации она должна отвечать за то, что происходит с банками. Не конкретна она связана с этим, но она могла бы контролировать эту ситуацию», — отметила Мурниеце.
Напомним, как ранее сообщила заместитель гендиректора СГД Даце Пелека, после введения налоговой реформы количество звонков в Службу увеличилось на 80%.
В свою очередь, член правления ассоциации сертифицированных бухгалтеров Майя Гребенко ранее в эфире радио Baltkom отметила, что в СГД на вопросы отвечают очень формально. Чиновники не дают разъяснений, а просто указывают на конкретный пункт, в котором содержится интересующая специалистов информация.
Также ранее представители бухгалтерских организаций отмечали, что налоговая реформа налагает дополнительное бремя и значительно затрудняет бизнес малых предприятий и самозанятых лиц.
Не могут второсортные самостоятельно существовать, рано им, лет 400 нужно подождать.« ответить
Я вот не понимаю, для чего нужно печатать глупости от недалёкой женщины, - нам русским Латвии это надо?« ответить
Какой нам толк от всех этих хуторских сплетен?
Мы прекрасно знаем кто это сделал.
Налоговики опять взялись за старое . Они опять требуют чтобы в отчетах по PVN, как и до налоговой реформы,которая проводилась за счет средств еврофондов и под их контролем, расшифровывались все суммы, которые превышают 150,00 euro, и это в то время, когда согласно реформе надо было расшифровывать только суммы превышающие 1430,00 euro. А это значит,что возросла нагрузка на бухгалтеров.. Они меняют правила по составлению отчетов чуть ли не еженедельно и уже всех замор давали своими инструкциями.. . Они что думают, что все обязаны заниматься только тем,чтобы изучать эти бестолковые инструкции и правила? А когда же бухгалтерам выполнять свою основную работу? Кроме того там где работают по договору ,без налоговой книжки подоходный налог остался 23 %,, и возрос соц налог ,что привело к тому что люди стали на руки получать меньше,чем прежде , и не каждый догадается заполнить и сдать декларацию о возврате переплаченного налога. И этому бес пределу нет конца и края.« ответить
Мурка! А ты после развала МВД сама ушла в отставку или тебя ушли? Все вы одинаковые нац"специалисты".....« ответить