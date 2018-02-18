Мурниеце: Римшевич должен сам уйти в отставку(26)

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Виталий Вавилкин
13:30 18.02.2018
Политика / Политики

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич, задержанный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), должен сам уйти с должности, считает председатель Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Она сообщила агентству ЛЕТА, что следит за происходящим. Завтра события проанализирует комиссия Сейма по национальной безопасности, и должна появиться новая информация, сказала Мурниеце.

 

«KNAB работает, очевидно, для подобных действий и мер есть основания», — добавила она.

 

Согласно закону о Банке Латвии, Сейм может освободить президента Банка Латвии от должности только в том случае, если получено его личное заявление. Также президент Банка Латвии может быть уволен, если он совершил нарушения, которые считаются серьезными по уставу Европейского центрального банка, но только после того, как вступит в силу обвинительный приговор.

LETA / Фото
Комментарии (26)
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Похоже 14:06 18:02:2018

Назревает конец Истории успеха одного, отдельно взятого, латыша.

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Знак Зодиака 15:07 18:02:2018

Если этого "кекса" переворачивали с одного бока на другой целых 7 часов, то это могло произойти только по указанию Задвинского обкома.
Видимо воровство достигло таких неприличных размеров, что это уже становиться просто омерзительным.
Действительно, воры должны вернуть деньги ХОЗЯИНУ ЭТИХ ДЕНЕГ и они их вернут.

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кц 16:18 18:02:2018

«KNAB работает, очевидно, для подобных действий и мер есть основания», — добавила она.
====================
Очевидно, что требуются неопровержимые доказательства, для начала.

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ДТТ 14:15 18:02:2018

ДА ЭТОГО РИМШЕВИЦАскуса ЛАТЫШИ
ПОТОМ
ЕЩЁ ВЫБЕРУТ ПРЕЗИДЕНТОМ ЛАТВИИ....

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шери 14:16 18:02:2018

Вас всех за компанию....,,поработали,, на славу.

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Latviešu patriots 14:16 18:02:2018

Redzēsim, kad un ko lems tiesa! Latvija ir tiesiska valsts!

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Ну ты и задрал ! 14:23 18:02:2018

Когда работа адвоката заключается в получении денег со стороны родственников обвиняемого и передаче их нужным людям в суде ... Задрал своими тупыми лозунгами!(((

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Latviešu patriots 15:06 18:02:2018

Nepatīk, nelasi! Mūsu tiesu sistēma nav korumpēta!

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Latviešu patriots 16:13 18:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 14:23 18:02:2018

НАДО ЭТОЙ ПРАВЯЩЕЙ.ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЙ
ЛАТЫШСКОЙ МАФИИ ВЫПИСАТЬ ПРЕМИИ по 5 ТЫСЯЧ ЕВРО.....
ЧТОБЫ НЕ ВОРОВАЛИ....

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
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12.02.2018

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