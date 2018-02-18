Она сообщила агентству ЛЕТА, что следит за происходящим. Завтра события проанализирует комиссия Сейма по национальной безопасности, и должна появиться новая информация, сказала Мурниеце.
«KNAB работает, очевидно, для подобных действий и мер есть основания», — добавила она.
Согласно закону о Банке Латвии, Сейм может освободить президента Банка Латвии от должности только в том случае, если получено его личное заявление. Также президент Банка Латвии может быть уволен, если он совершил нарушения, которые считаются серьезными по уставу Европейского центрального банка, но только после того, как вступит в силу обвинительный приговор.
Назревает конец Истории успеха одного, отдельно взятого, латыша.« ответить
Если этого "кекса" переворачивали с одного бока на другой целых 7 часов, то это могло произойти только по указанию Задвинского обкома.« ответить
Видимо воровство достигло таких неприличных размеров, что это уже становиться просто омерзительным.
Действительно, воры должны вернуть деньги ХОЗЯИНУ ЭТИХ ДЕНЕГ и они их вернут.
«KNAB работает, очевидно, для подобных действий и мер есть основания», — добавила она.« ответить
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Очевидно, что требуются неопровержимые доказательства, для начала.
ДА ЭТОГО РИМШЕВИЦАскуса ЛАТЫШИ« ответить
ПОТОМ
ЕЩЁ ВЫБЕРУТ ПРЕЗИДЕНТОМ ЛАТВИИ....
Вас всех за компанию....,,поработали,, на славу.« ответить
Redzēsim, kad un ko lems tiesa! Latvija ir tiesiska valsts!« ответить
Когда работа адвоката заключается в получении денег со стороны родственников обвиняемого и передаче их нужным людям в суде ... Задрал своими тупыми лозунгами!(((« ответить
Nepatīk, nelasi! Mūsu tiesu sistēma nav korumpēta!« ответить
Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.« ответить
НАДО ЭТОЙ ПРАВЯЩЕЙ.ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННОЙ« ответить
ЛАТЫШСКОЙ МАФИИ ВЫПИСАТЬ ПРЕМИИ по 5 ТЫСЯЧ ЕВРО.....
ЧТОБЫ НЕ ВОРОВАЛИ....