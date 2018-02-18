Президент Банка Латвии Илмар Римшевич, задержанный Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), должен сам уйти с должности, считает председатель Сейма Инара Мурниеце (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Она сообщила агентству ЛЕТА, что следит за происходящим. Завтра события проанализирует комиссия Сейма по национальной безопасности, и должна появиться новая информация, сказала Мурниеце.

«KNAB работает, очевидно, для подобных действий и мер есть основания», — добавила она.

Согласно закону о Банке Латвии, Сейм может освободить президента Банка Латвии от должности только в том случае, если получено его личное заявление. Также президент Банка Латвии может быть уволен, если он совершил нарушения, которые считаются серьезными по уставу Европейского центрального банка, но только после того, как вступит в силу обвинительный приговор.