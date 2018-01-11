Бывший министр спорта России Виталий Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения от олимпиад, сообщает Der Spiegel. Ранее Международный олимпийский комитет принял решение о его пожизненной дисквалификации, так как, он якобы был замешан в допинговом скандале, разыгравшемся вокруг Игр в Сочи в 2014 году.
В конце декабря Мутко ушёл с поста главы оргкомитета ЧМ-2018, продолжает издание. Также на время судебных тяжб он приостановил свою деятельность в Российском футбольном союзе. Несмотря на наличие «неопровержимых доказательств» Мутко продолжает отрицать свою вину и тот факт, что в России существует «государственная допинговая система», отмечает издание.
Мутко мразь конченная..типичный скоторус« ответить
Хакеры взломали МОК и WADA: отстранение России было политическим заказом!!!!!!!!!!« ответить
Употребление допинга свиньями россии тоже политический заказ?« ответить
Интересно, в России есть целое министерство спорта, с министрами (Мутко, потом Колобков), в США спортсмены сами за себя, государство ни цента на это дело ни тратит.« ответить
В США много чего нет.А насчёт спортсменов,которые сами за себя и на свои,насмешил.« ответить
Все дело в том, что в США спорт, это спорт, в России же, как и в бывшем СССР, победы в спорте, это как победы в сражениях, потому и допинг одобренный в высших спортивных кругах , страстное желание забраться на пьедесталы пюбой ценой. В Сочи, на который были потрачены миллиарды, после позорного провала в Ванкувере надо было победить, иначе бы путин всей этой шобле головы поотрывал, потому и напихали мутантов как гусей зерном всякой дрянбю, чтоб те побежали..« ответить
Что ты знаешь о спорте? Наверное, именно поэтому, некоторые американские спортсмены, не добившись нужных им результатов, уходят в глубокий депрессняк, из которого из не могут вывести даже их хваленые психологи.« ответить