Бывший министр спорта России Виталий Мутко продолжает отрицать обвинения в причастности к допинговому скандалу, разыгравшемся вокруг Игр в Сочи в 2014 году, пишет Der Spiegel. И теперь он подал иск в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международного олимпийского комитета о его дисквалификации.

Бывший министр спорта России Виталий Мутко подал иск в Спортивный арбитражный суд из-за отстранения от олимпиад, сообщает Der Spiegel. Ранее Международный олимпийский комитет принял решение о его пожизненной дисквалификации, так как, он якобы был замешан в допинговом скандале, разыгравшемся вокруг Игр в Сочи в 2014 году.

В конце декабря Мутко ушёл с поста главы оргкомитета ЧМ-2018, продолжает издание. Также на время судебных тяжб он приостановил свою деятельность в Российском футбольном союзе. Несмотря на наличие «неопровержимых доказательств» Мутко продолжает отрицать свою вину и тот факт, что в России существует «государственная допинговая система», отмечает издание.