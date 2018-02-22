Здравствуйте, дорогая редакция! Расскажу вам свою историю — может быть, вы сможете мне посоветовать, как привести в чувство мужа?

Год назад мы переехали из небольшого городка в Ригу. Муж мой по профессии сантехник-механик, на старом месте жительства у него была небольшая фирма по обслуживанию домов. Я бухгалтер. У нас 5-летняя дочка. Заработать у нас особенно ничего не получалось, и мы решили перебраться в столицу, где больше денег. Эта идея была мужа, мне не очень хотелось покидать родной город. Но я согласилась.

Сразу после переезда дочку пошла в сад, я устроилась в крупную фирму помощником бухгалтера с достаточно хорошей зарплатой. А у мужа не получилось — он сидел дома и каждый вечер мне рассказывал, что невозможно найти работу за нормальные деньги. Через три месяца наши накопления закончились, моей зарплаты не хватало на жизнь, я стала брать халтурки. Сплю иногда по три-четыре часа — нужно зарабатывать и на квартиру, и на садик, и на еду... Муж до сих пор не работает, хотя я сама читаю сайты объявлений и вижу разные интересные предложения. Но он всегда объясняет мне, почему эта работа ему не подходит.

Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Чем простимулировать у мужа желание встать и начать действовать?

С уважением, Анна (35), Рига

Отвечает Дмитрий Лицов, психотерапевт центра VITALITY (spigel@inbox.lv)

Снять мужика с довольствия!

Анна, здравствуйте!

Странные ассоциации у меня возникали, когда читал ваше письмо. Например, такая: известная картина «Опять двойка». Двоечник виновато смотрит в пол, а мама, сложив руки, сидит на стуле и разочарованно глядит на провинившегося. О взгляде старшей сестры-отличницы умолчу. И только собачонка радостно скачет — не понимает животина серьезности момента. (Кстати, напомню, что картина «Опять двойка» — это вторая часть трилогии, где первая картина называется «Прибыл на каникулы», а последняя «Переэкзаменовка»).

Или вот Некрасов со своими женщинами, что в русских селеньях. XXI век и технический, вроде, прогресс, а «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят».

Ну и Григорий Остер с его великим открытием, что на свете бывают непослушные дети, которые все делают наоборот. Им дают полезный совет: «Умывайтесь по утрам» — они берут и не умываются. Им говорят: «Здоровайтесь друг с другом» — они тут же начинают не здороваться. Остер утверждает, что таким детям нужно давать не полезные, а вредные советы. Они все сделают наоборот, и получится как раз правильно.

Вот такие ассоциации. Как думаете, можно их приложить к вашей ситуации?

Ролевые игры

А сейчас спрошу вас про роли. В какой роли вы находите, если находите, мужа? А себя? А в каких ролях хотели бы видеть его и себя?

Раз уж начали мы с искусства, то и позволю себе продолжить. Помните знаменитое полотно «Бурлаки на Волге»? Которые лямку тянут вместе. Насколько я помню, среди бурлаков Репин изобразил солдата, попа, дурачка и еще других. Какие разные, а все равно ВМЕСТЕ. А в вашей семье, как это я вижу из письма — вы тянете одна. И не про то я сейчас, что жизнь — это сплошное бурлачество, а про то, что коль уж случился кризис в семье, то негоже лямку тянуть одной. Тем более всех остальных погрузив на баржу.

Не хочу, чтобы вы воспринимали мои ассоциации как издевательство. И так, мол, не сладко мне! Но знаете, иногда достаточно назвать вещи своими именами, как тут же приходит решение. Или направление для его поиска.

Но пока не можем назвать истинную проблему, пока не получается дать имя (название) происходящему, чаще звучит «так больше не хочу». А когда начинаем видеть реальность, как она есть, тогда появляется другое — «чего хочу вместо этого?». Когда, например, женщина увидит, что стала «мамой» для своего мужа, тогда может обнаружить в себе желание стать женщиной, а рядом с собой видеть мужчину, а не сына.

Это совсем не значит, что надо разводиться и искать себе другого. Но вопросы из разряда «материнских» — «как привести в чувство?» и «как стимулировать?» — могут перейти в более зрелые, например «как перестать брать на себя все?» «Как не брать на себя его ответственность?»

Неудобные вопросы

Вот, например, какие у меня есть вопросы: мужчина за минималку работать не хочет (позорно?), а жить за счет жены и ребенка хочет (не столь позорно)? Зачем вам нужно соглашаться с таким положением дел? Очевидно, что в душе вы с ним не согласны, а на практике молчите...

Конечно, бывают в жизни кризисы у каждого из нас. А не было, так будут. Гарантировано жизнью. У всех будут времена, когда мы растеряны, подавлены, унижены событиями и обстоятельствами, которые обрушиваются на нашу голову. Но наша ответственность — именно моя, ваша, вашего мужа, любого другого взрослого (!) человека — в том, чтобы с этим что-то делать. Сложнее, когда нет возможностей, но в вашем случае они есть — хотя бы та самая «минималка».

Что делать

Источником действия любого из нас могут быть всего-то три основания.

Первое, самое ресурсное и позитивное — желание: «Я делаю это, потому что хочу». Все, что угодно — ем, сплю, люблю, работаю, поднимаюсь в горы, получаю образование, делаю карьеру. Если человек хочет чего-то, он идет и делает. За «хочу» почти всегда «могу». Второе основание — если недостаточно желания, мы можем опираться на волю: «Не хочу работать за копейки, но я же взял обязательства, создав семью и родив ребенка, поэтому пойду трудиться. Для начала за минималку, а там глядишь и максималка подтянется».

Если воли недостаточно, тогда выходит на сцену самое печальное основание — необходимость. Собственно, именно необходимость (не обойти) и неизбежность (не избежать) последствий мотивирует многих из нас и развивает ответственность. Увы, это так. В народе это называют «пока жареный петух не клюнет».

Представьте ситуацию. Лежит человек на диване, смотрит телевизор в свое удовольствие, в холодильнике после Нового года полным-полно еды. Он лежит, ест и смотрит. Хорошо ему. Пишу, представляю, а сам завидую. Но вот еда закончилась. Хочется еды. Что делать? Надо за ней сходить. Открывает человек кошелек — денег нет. Что делать? Пару дней продержится, живот бурчит, слюна выделяется, а еду никто не приносит. Несправедливо, а что делать. На третий день поднимется и пойдет добывать. И не важно что — еду или деньги. Главное — поднимется с дивана и пойдет. Почему? Потому что появились необходимость и желание.

А теперь представьте, что у этого человека есть мама. Не может же она сыночка голодным оставить — какая ж она после этого мать? Не успел человек с дивана подняться, а еда уже под носом. И зачем ему куда-то идти? Ему и так хорошо.

Вывод. Чтобы в паре ответственность за семью, отношения, расходы, невзгоды делилась поровну, «маме» (или «папе», что тоже бывает нередко) нужно отказаться от роли «кормилицы, спуститься со своей родительской высоты к «ребенку» и стать равной с ним.

Не для того, чтобы другой что-то понял и куда-то пошел. Ибо все эти «привести в чувство». «объяснить» и «стимулировать» — это манипуляция. А потому, что «сама уже надорвалась от тяжести ответственности, сил уже нет, не чувствую себя женщиной, пропадает к тебе уважение, исчезает сексуальное желание» — вот все то, что вы чувствуете. Повторюсь: не для того, чтобы повлиять на активность мужа, а для того, чтобы показать, как оно есть, что с вами происходит, чего вы хотите и и какие последствия возможны, если не произойдут перемены. То есть, открытый, прямой и честный разговор, который имеет последствия. Другого человека изменить нельзя. Чем быстрее избавитесь от этих иллюзий и ожиданий, тем лучше.

И о себе

Думаете, все? Нет, идем дальше. Признание собственного бессилия в «воспитательном» деле приведет к другим вопросам. К себе. Например, «хочу ли я и дальше содержать взрослого мужчину?» «Чего я вообще хочу от жизни?» Думаю, их следует обсудить с мужем, но без обвинений и претензий (хотя, может казаться, что есть для них основания), а открывая себя, показывая, каково вам жить на грани отчаяния. Если услышите или почувствуете в ответ, что это, мол, твоя проблема — то это одна история. Если в результате беседы начнет появляться МЫ — совсем другая. Пожалуй, это главный ориентир в разговоре, действии и в отношениях по сути — создание МЫ.

Удачи вам, Анна!

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