Муж российской журналистки раскрыл подробности ее задержания в Латвии (+ВИДЕО)(11)

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скриншот с видео
Виталий Вавилкин
17:26 04.01.2018
Политика

Журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву выдворяют из Латвии. Ее обвинили в угрозе национальной безопасности страны. Курлаева должна покинуть республику в течение суток, сообщает «Россия 24».

Корреспондента задержали сегодня утром в гостиничном номере. Два дня назад в одном из торговых центров Риги был задержан ее муж, сотрудника ТВЦ Анатолий Курлаев. Позже его депортировали из страны.

 

“Мы с супругой прилетели первого января как туристы. Никаких проблемных сюжетов о Латвии Ольга не делала. Показали бумаги с подписью министра, по которым мне запрещено посещать страну с 15-го года, ей — со вчерашнего дня. Причина не указана, кроме того, что мы якобы «несем угрозу государству»”, рассказал он «Ридусу».

 

По словам Курлаева, у журналистки отобрали телефон, он не может с ней связаться, а информацию получает от латышских коллег. Как удалось выяснить, сейчас Курлаева проходит процедуру депортации.

 

“Со мной полицейские обращались вполне нормально, претензий нет. Они тоже, как мне показалось, были не в своей тарелке, говорили, что это приказ, ничего личного”, — добавил сотрудник ТВЦ.

 

Журналистка утверждает, что ее задержали те же самые люди, что и ее мужа.

“Подошли те же самые люди, которые были, когда забирали Анатолия. Им было очень неловко — они говорят на русском, они все меня знают. Сказали, что мне нужно собраться и проехать. На вопрос „зачем?“ ответили, что им самим непонятно, потому что два дня назад мы вас отпустили, к вам не было никаких претензий, а сегодня пришла бумага „срочно проехать“”, — цитирует ее Sputnik.

 

В сентябре 2017 года Ольга Курлаева выпустила документальный фильм “Хозяйка Литвы” о президенте страны Дале Грибаускайте. Согласно сюжету, часть населения недовольна ее ориентацией на Запад.

“Она все валит на Россию. Говорит, что русские танки будут, что будет оккупация, если НАТО не будет. — объяснял оппозиционер Жилминас Разминас. — …Если ты какое-то меньшинство — или сексуальное, или еще какое-то, это очень хорошо. В 2008 году были попытки сделать парады этих меньшинств, но народ не соглашался”.

 

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выдворение российских журналистов недопустимым. “Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества”, — заявила она.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (11)
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ваня.. 17:47 04:01:2018

Сучку драную выловили..молодцы парни из ПБ..так с врагами Латвии

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Правда тут 18:37 04:01:2018

Фашисты бояться правды чувствуют Русский конец в ж ппе. Фашистская пропаганда работает только на второсортную народность.На правду ответить нечем остается прямой геноцид.Самоликвидация второсортной народности закончиться 2020 году с чем и поздравляю весь цивилизованный мир.

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Ха! 18:53 04:01:2018

Русский конец в ж..., ....., с другой стороны ведь каждый четвертый россиянин сидел, так что либо ему "заезжали", либо он сам, а еще на геев гонят..:))

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ваня 17:49 04:01:2018

И вот мнение машки защекиной дождались..вот только мы ее мнение не уважаем..

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ИвАн 17:53 04:01:2018

Не страна, а республика. Типа как НА Украине. Ох уж эти кремлины! Лживых тварей нехрен в РЕСПУБЛИКУ пускать. Вдоволь их лживых и тенденциозных сюжетов насмотрелись. Нехрен тут мальчиков рашистам распянать.

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быдлу ИвАну- ваньке 18:20 04:01:2018

варзилоид, глист навозный, многостаночником тут заделался?! Пора тебя, биомусор,
на опыты сдать на Твайку

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ИвАн 19:00 04:01:2018

А по теме? Или не тянешь?

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П у т и н 18:30 04:01:2018

А чё к фаш истам приезжаете, ватаны? В крымнаш валите отдыхать

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ин-на 18:30 04:01:2018

шавки выслуживаются перед хозяином, подлизывают жопу

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