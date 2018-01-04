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Журналистку ВГТРК Ольгу Курлаеву выдворяют из Латвии. Ее обвинили в угрозе национальной безопасности страны. Курлаева должна покинуть республику в течение суток, сообщает «Россия 24».

Корреспондента задержали сегодня утром в гостиничном номере. Два дня назад в одном из торговых центров Риги был задержан ее муж, сотрудника ТВЦ Анатолий Курлаев. Позже его депортировали из страны.

“Мы с супругой прилетели первого января как туристы. Никаких проблемных сюжетов о Латвии Ольга не делала. Показали бумаги с подписью министра, по которым мне запрещено посещать страну с 15-го года, ей — со вчерашнего дня. Причина не указана, кроме того, что мы якобы «несем угрозу государству»”, рассказал он «Ридусу».



По словам Курлаева, у журналистки отобрали телефон, он не может с ней связаться, а информацию получает от латышских коллег. Как удалось выяснить, сейчас Курлаева проходит процедуру депортации.

“Со мной полицейские обращались вполне нормально, претензий нет. Они тоже, как мне показалось, были не в своей тарелке, говорили, что это приказ, ничего личного”, — добавил сотрудник ТВЦ.

Журналистка утверждает, что ее задержали те же самые люди, что и ее мужа.

“Подошли те же самые люди, которые были, когда забирали Анатолия. Им было очень неловко — они говорят на русском, они все меня знают. Сказали, что мне нужно собраться и проехать. На вопрос „зачем?“ ответили, что им самим непонятно, потому что два дня назад мы вас отпустили, к вам не было никаких претензий, а сегодня пришла бумага „срочно проехать“”, — цитирует ее Sputnik.

В сентябре 2017 года Ольга Курлаева выпустила документальный фильм “Хозяйка Литвы” о президенте страны Дале Грибаускайте. Согласно сюжету, часть населения недовольна ее ориентацией на Запад.

“Она все валит на Россию. Говорит, что русские танки будут, что будет оккупация, если НАТО не будет. — объяснял оппозиционер Жилминас Разминас. — …Если ты какое-то меньшинство — или сексуальное, или еще какое-то, это очень хорошо. В 2008 году были попытки сделать парады этих меньшинств, но народ не соглашался”.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выдворение российских журналистов недопустимым. “Призываем неправительственные организации, специализирующиеся на свободе слова, дать адекватную оценку действиям Латвии, немыслимым для демократического общества”, — заявила она.