Муж Шурыгиной избил ее насильника в эфире Первого канала (+ВИДЕО)(8)

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Виталий Вавилкин
20:10 17.01.2018
Lifenews / Шоу бизнес

Муж Дианы Шурыгиной Андрей Шлягин в эфире программы «На самом деле» набросился на гостя Александра Рухлина, который фигурировал в рассказах о ее изнасиловании. Передача вышла 17 января.

Шлягин появился в студии после того, как Рухлин не стал извиняться перед Шурыгиной за то, что «воспользовался» ее опьянением после Сергея Семенова, которого признали виновным в изнасиловании девушки. Со словами «извинись, падла» Шлягин несколько раз ударил молодого человека по лицу, затем его вывели из студии.

 

Редакторы шоу пригласили Шурыгину и Рухлина для проверки на детекторе лжи. Рухлин ранее не появлялся на телевидении.

 

Молодых людей подключили к полиграфу, Рухлин признался, что секс с Шурыгиной у него был, но он не насиловал девушку. По его словам, Шурыгина проснулась и, будучи в адекватном состоянии, помогла ему раздеться, после чего они вступили в половой акт. Молодой человек настаивает, что девушка не была в крови от побоев Семенова и вступила в контакт по собственной воле.

 

Шурыгина утверждала, что была без сознания, когда Рухлин вошел в комнату, и помнит все урывками. Она сказала, что не может обвинить парня в изнасиловании, поскольку не помнит, что сказала ему в тот момент из-за опьянения. По словам Шурыгиной, она очнулась от действий Рухлина и попросила, чтобы он ушел. Тот согласился, поэтому Шурыгина не стала настаивать на наказании для него.

 

Однако девушка считает, что Рухлина нельзя причислить к насильникам только формально. В сущности же, он переспал с девушкой, которая из-за своего состояния даже не могла ответить отказом, полагает она. «Это еще хуже», — сказала Шурыгина в эфире «На самом деле».

 

В конце выпуска Рухлин заявил, что раскаивается и извинился перед родными за позор, который им пришлось пережить. По его словам, теперь его жизнь изменилась, и он готовится к женитьбе.

 

В марте 2016 года Шурыгина, которой на тот момент было 16 лет, после празднования дня рождения подруги обвинила одного из гостей — 21-летнего Семенова — в изнасиловании. Суд приговорил его к трем годам заключения, 10 января 2018 года Семенов вышел по УДО.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (8)
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Ответ 20:15 17:01:2018

Эта шалава совсем завралась.

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CCCP 20:45 17:01:2018

Удар ладонью? Это с разрешения режисерра!
Смотрите завтра, будет кровь из носа после ударов кулаком!

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Да 20:33 17:01:2018

Вести... Я уважаю Ваш новостной портал. Но этот маразм ни ку да не годится на хрена нам о её сексуальных приключениях знать тупизмю

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Бузошурыгонян 20:34 17:01:2018

Блин я фигею,полный деградейшен народа.На много милионную аудиторию показывают полный бред,обсуждают какую-то Шурыгину со своими любовниками,которые и нафиг ни кому не сдались,всем миром обсуждают какие сегодня трусы надела Бузова,что там ещё вывернула на всеобщее обозрение Волочкова,впиндюрил или нет чуть живой Джигарханян своей "красавице" и т.д и т.п.К сожалению это всё смотрят дети и им это нравится.Иной раз пожалеешь ,что отменили цензуры.

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ваня 20:51 17:01:2018

На тв россии одни шлюхи и гомосяки...ах да и помет соловей..убогая недострана

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Banjatke 21:13 17:01:2018

Ты дурак?

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хахаха 21:15 17:01:2018

а на вестях пидорваня, старается за всю европу.:))))))))

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Да 21:44 17:01:2018

Он то старается да у него ничего не получается. А что может получиться у имбицила. (Ванятка на общепознавательном портале посмотри что это такое).

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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