Супруг Собчак заявил, что не желает участвовать в порнотеатре, передаёт МК.

Неожиданное продолжение получилась история с матерщиной и плесканием воды между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновском на теледебатах. Казалось бы, Собчак и ее супруг Максим Виторган уже прокомментировали случившееся, в ЛДПР охарактеризовали инцидент. Однако Виторгану снова пришлось брать слово, причем очень крепкое, чтобы объяснить читателям своего блога в Instagram, почему он не послал Жириновского матом, как Чичваркина.

Актер сообщил, что решил один раз ответить, чтобы больше не вставать, на поступающие к нему просьбы опубликовать пост «в защиту супруги». «Чичваркина ты сразу послал, а Жириновского слабо?», — приводит Виторган поступающие к нему обращения. К слову, он, наконец, объяснил, что ответил уехавшему бизнесмену Евгению Чичваркину на его матерное видеообращение матерным видеообращением только потому, что они являются приятелями.

Следом Виторган заметил, что можно смотреть или не смотреть шоу за которое платишь, но нельзя решать быть ли этому шоу, если за него не платил, имея ввиду продолжения матерных дебатов с Жириновским.

«Истеричная бабушка Ж впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты и в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены», — пишет Виторган в своем блоге.

«Вам хочется, чтобы с ней у вас на глазах потрахался ещё и я?», — задает вопрос Виторган авторам поступающих к нему обращений.

«Я, извините, пас. У меня на неё и не сработает ничего. Так что, вы уж сами как-то: «нюхните, вздрочните и спать»(с)», — написал в конце артист.

Надо сказать, что не все читателя блога Виторгана восприняли это сообщение благожелательно. Многие из них отметили, что это уже «уровень Панина».

«Странные люди!! Вам главное чтоб сладкое молоко в уши вливали и воровали тоннами. Так вы прощаете Власти все!!!», — написал критикам другой пользователь.