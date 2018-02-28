«Слушайте, ну он старый мудак, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного мудака обращал внимание…» — объяснил Виторган.
Ведущий теледебатов Владимир Соловьев назвал произошедшее «в рамках совместных агитационных мероприятий» и напомнил, что это не его авторская программа и он не вправе ее оценивать.
В среду, 28 февраля, в прямом эфире теледебатов на канале «Россия 1» Жириновский начал оскорблять Собчак, используя в том числе нецензурные выражения. Она, в свою очередь, вылила на него стакан воды. Соловьев пытался вмешаться и несколько раз прикрикнул на Жириновского.
В студии также находились другие кандидаты в президенты России.
Žirinovskis ir Kremļa ķēdes suns ar dauna intelektu!« ответить
Жириновский, как и вы занимается троллингом, более того, он этим сделал себе карьеру. Согласен, довольно мерзкое занятие, но что с такими как вы поделаешь? Что касается его интеллекта, то с этим все в порядке. Не надо путать клоунаду с идиотизмом. Это разные вещи, даже если иногда похожи.« ответить
И не советую мерится с Жириновским интеллектом, вы будете выгпядеть жалко на его фоне.
1000000000000000000000000%« ответить
Среди русских женщин мало красивых, а среди мужчин таких нет и никогла не было. А Собчак красавица, возможно даже самая красивая русская женщина. Правда, уроды с днк тундры и Уралов плюются в её сторону из-за зависти.« ответить
Единственный минус у неё, это её голубая карта в игре, где она лоббирует интересы п.доров. Правда, этот минус слишком серёзный и этим она себя вычеркнула из списка за кого мне голосовать.
Русские женщины самые красивые в мире и это признают все . Не надо глупости здесь выдумывать.« ответить
_I.D. 20:17 28:02:2018« ответить
Русские женщины самые красивые в мире и это признают все _
"Все" это кто? Твой падик?! Самие красивые люди, и женщины и мужщины, это норды. А норды это скандинавы, немцы балтийского прибережья, прибалты, часть англичан. Может кто-то и находят красоту в неграх и в урало-тюрков, чем являются 90% русских, но это уж точно не ПРИЗНАЮТ ВСЕ.
_I.D. 20:17 28:02:2018« ответить
Русские женщины самые красивые в мире и это признают все _
"Все" это кто? Твой падик?! Самие красивые люди, и женщины и мужчины, это норды. А норды это скандинавы, немцы балтийского прибережья, прибалты, часть англичан. Может кто-то и находят красоту в негpах и в урало-тюрков, чем являются 90% русских, но это уж точно не ПРИЗНАЮТ ВСЕ.
мудачка как раз таки его жена-лошадь« ответить
Правильная реакция. Бить его, чтоли? Так больных не бьют. Еще раз показали, что кремлясты тупо дебилы и рашистам больше и не надо. Лиж бы кукарекали.« ответить
хохлосвиньи в раде каждый день морды друг другу чистят по пьяне, алканафты да наркаманы, весь мир с них ржет« ответить
Ой бля Виторган нарисовался со своей лошадью. Правильно говорят , что природа отдыхает и дети . Ну никак это мурло со своей королевой с дома —2 или как там дальше из дома терпимости , где собчачка была сводницей и по ходу всем подмахивала« ответить
Ты микрожирик?« ответить