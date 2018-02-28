Муж Собчак ответил Жириновскому на «отвратительную суку»(12)

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Виталий Вавилкин
18:45 28.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Муж кандидата в президенты России Ксении Собчак Максим Виторган признал лидера ЛДПР Владимира Жириновского больным человеком. Об этом он сказал в беседе с «Говорит Москва».

«Слушайте, ну он старый мудак, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год. Любой человек, который увидит Жириновского за пределами съемочного кадра, будет относиться к нему с жалостью, которой достоин больной человек. Если бы я на каждого больного мудака обращал внимание…» — объяснил Виторган.

 

Ведущий теледебатов Владимир Соловьев назвал произошедшее «в рамках совместных агитационных мероприятий» и напомнил, что это не его авторская программа и он не вправе ее оценивать.

 

В среду, 28 февраля, в прямом эфире теледебатов на канале «Россия 1» Жириновский начал оскорблять Собчак, используя в том числе нецензурные выражения. Она, в свою очередь, вылила на него стакан воды. Соловьев пытался вмешаться и несколько раз прикрикнул на Жириновского.

 

В студии также находились другие кандидаты в президенты России.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 18:49 28:02:2018

Žirinovskis ir Kremļa ķēdes suns ar dauna intelektu!

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i 19:03 28:02:2018

Жириновский, как и вы занимается троллингом, более того, он этим сделал себе карьеру. Согласен, довольно мерзкое занятие, но что с такими как вы поделаешь? Что касается его интеллекта, то с этим все в порядке. Не надо путать клоунаду с идиотизмом. Это разные вещи, даже если иногда похожи.
И не советую мерится с Жириновским интеллектом, вы будете выгпядеть жалко на его фоне.

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:) 19:11 28:02:2018

1000000000000000000000000%

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Александр Шерстобитов 19:23 28:02:2018

Среди русских женщин мало красивых, а среди мужчин таких нет и никогла не было. А Собчак красавица, возможно даже самая красивая русская женщина. Правда, уроды с днк тундры и Уралов плюются в её сторону из-за зависти.

Единственный минус у неё, это её голубая карта в игре, где она лоббирует интересы п.доров. Правда, этот минус слишком серёзный и этим она себя вычеркнула из списка за кого мне голосовать.

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I.D. 20:17 28:02:2018

Русские женщины самые красивые в мире и это признают все . Не надо глупости здесь выдумывать.

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Александр Шерстобитов 21:42 28:02:2018

_I.D. 20:17 28:02:2018
Русские женщины самые красивые в мире и это признают все _

"Все" это кто? Твой падик?! Самие красивые люди, и женщины и мужщины, это норды. А норды это скандинавы, немцы балтийского прибережья, прибалты, часть англичан. Может кто-то и находят красоту в неграх и в урало-тюрков, чем являются 90% русских, но это уж точно не ПРИЗНАЮТ ВСЕ.

« ответить
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Александр Шерстобитов 21:43 28:02:2018

_I.D. 20:17 28:02:2018
Русские женщины самые красивые в мире и это признают все _

"Все" это кто? Твой падик?! Самие красивые люди, и женщины и мужчины, это норды. А норды это скандинавы, немцы балтийского прибережья, прибалты, часть англичан. Может кто-то и находят красоту в негpах и в урало-тюрков, чем являются 90% русских, но это уж точно не ПРИЗНАЮТ ВСЕ.

« ответить
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Саня 18:50 28:02:2018

мудачка как раз таки его жена-лошадь

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ИвАн 18:58 28:02:2018

Правильная реакция. Бить его, чтоли? Так больных не бьют. Еще раз показали, что кремлясты тупо дебилы и рашистам больше и не надо. Лиж бы кукарекали.

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Саня 19:01 28:02:2018

хохлосвиньи в раде каждый день морды друг другу чистят по пьяне, алканафты да наркаманы, весь мир с них ржет

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Сергей 19:02 28:02:2018

Ой бля Виторган нарисовался со своей лошадью. Правильно говорят , что природа отдыхает и дети . Ну никак это мурло со своей королевой с дома —2 или как там дальше из дома терпимости , где собчачка была сводницей и по ходу всем подмахивала

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А 20:01 28:02:2018

Ты микрожирик?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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