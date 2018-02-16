Мужайтесь: Латвия встретит весну 25-градусными морозами(2)

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Виталий Вавилкин
21:00 15.02.2018
Наша Латвия / Погода

Нынешний прогноз “Global Forecast System” говорит о том, что март придет в Латвию вместе с 25-градусными морозами.

Синоптики указывают, что прогнозы об ожидаемых морозах могут измениться. До наступления в стране серьезного похолодания может быть оттепель с дождями.

 

Отметим, что за последние годы самая низкая температура латвийского марта была зарегистрирована в 2013 году, когда в ночь с 11 на 12 число температура воздуха опустилась до -26 градусов. По словам местных жителей, в Вецпиебалге в то время было еще холоднее, до -28.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 21:11 15:02:2018

Ticēs kāds sinoptiķiem!

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Помнится 06:41 16:02:2018

Зато 2013 год был самый тёплый. Снег лежал да середины апреля. А лето было идеально тёплым.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (10)

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