Нынешний прогноз “Global Forecast System” говорит о том, что март придет в Латвию вместе с 25-градусными морозами.

Синоптики указывают, что прогнозы об ожидаемых морозах могут измениться. До наступления в стране серьезного похолодания может быть оттепель с дождями.

Отметим, что за последние годы самая низкая температура латвийского марта была зарегистрирована в 2013 году, когда в ночь с 11 на 12 число температура воздуха опустилась до -26 градусов. По словам местных жителей, в Вецпиебалге в то время было еще холоднее, до -28.