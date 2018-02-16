Синоптики указывают, что прогнозы об ожидаемых морозах могут измениться. До наступления в стране серьезного похолодания может быть оттепель с дождями.
Отметим, что за последние годы самая низкая температура латвийского марта была зарегистрирована в 2013 году, когда в ночь с 11 на 12 число температура воздуха опустилась до -26 градусов. По словам местных жителей, в Вецпиебалге в то время было еще холоднее, до -28.
Ticēs kāds sinoptiķiem!« ответить
Зато 2013 год был самый тёплый. Снег лежал да середины апреля. А лето было идеально тёплым.« ответить