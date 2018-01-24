В Китае камеры видеонаблюдения сняли страшный инцидент, как отец выбрасывает новорожденную дочь в мусорный бак. Мужчина положил девочку в бумажный пакет, прежде чем выкинуть.

На улице было всего десять градусов тепла. К счастью, пожилая женщина услышала крики новорожденной и спасла ее.

Полиции удалось найти китайца, который в свое оправдание сказал, что ее напугал цвет кожи малышки – она родилась фиолетовой. Мужчина подумал, что девочка не выживет. Роды проходили в квартире без помощи врача.

Позже медики заключили, что она просто замерзла. Сейчас малышка находится в детском доме. Шокирующий роли и информация о происшествии появились на YouTube.