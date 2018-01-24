Мужчина выбросил грудную дочь в мусорку из-за «неправильного» цвета кожи(2)

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Виталий Вавилкин
16:50 23.01.2018
В мире

В Китае камеры видеонаблюдения сняли страшный инцидент, как отец выбрасывает новорожденную дочь в мусорный бак. Мужчина положил девочку в бумажный пакет, прежде чем выкинуть.

На улице было всего десять градусов тепла. К счастью, пожилая женщина услышала крики новорожденной и спасла ее.

 

Полиции удалось найти китайца, который в свое оправдание сказал, что ее напугал цвет кожи малышки – она родилась фиолетовой. Мужчина подумал, что девочка не выживет. Роды проходили в квартире без помощи врача.

 

Позже медики заключили, что она просто замерзла. Сейчас малышка находится в детском доме. Шокирующий роли и информация о происшествии появились на YouTube.

dni.ru / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 16:52 23:01:2018

Kīniešu maita, nošaut tādu!

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Александр Шерстобитов 19:24 23:01:2018

Перенаселение.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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