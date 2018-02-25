Мужской взгляд: 5 антинарядов для зимнего свидания

Первое свидание зимой… Что может быть романтичнее? Конечно, если вдруг холода не превратят его в настоящий модный кошмар! Каких нарядов стоит избегать в зимнее время года, чтобы не спугнуть поклонника на первом же свидании, рассказывает дизайнер Аполлон Байгакофф.

Если человека встречают по одежке, то девушку и провожают, и запоминают все без исключения мужчины по внешнему виду. Увы, у тебя не будет второго шанса произвести первое впечатление на своего потенциального принца.

Зимой задача усложняется вдвойне, ведь нам хочется утеплиться и «забить» на красоту. Хотя, есть и те, кто путает сезоны и чересчур сильно старается на красоту не забивать, что вообще-то выглядит еще смешнее… Как не допустить нелепых ошибок, из-за которых твоё долгожданное свидание может стать последним, и чего не стоит надевать ни в коем случае, ты узнаешь из этой статьи.

Все плохо, если…

На тебе не хватает одежды

На улице зима, а ты в тонкой курточке, надетой на лёгкое платье, и на высоких шпильках едешь по льду! Хорошо, если из машины вы сразу выпорхнете в ресторан или кино, а если он приглашает на каток или погулять по снежному городу?

Вообще-то, уже давно считается, что высокие шпильки зимой — дурной тон, и ассоциируются они в худшем случае со стрип-клубом, а не с романтическим свиданием… Безусловно, мужские инстинкты таким look-ом ты взбудоражишь, но если твоя цель — серьёзные отношения, а не развлечение на одну ночь, то подобный вызывающий наряд — большая ошибка. То же касается декольте или мини — тут, читай, «полный провал».

Ты выбрала деловой костюм

Таким нарядом ты сразу убьешь всю романтику. Он увидит в тебе мужские качества, а ты не сможешь до конца расслабиться, чувствуя себя как на работе или собеседовании. Мужчины простые создания: им хочется тепла, мягкости, игривости, красивых изгибов, а не строгости и сухости.

Ты надела брюки «афгани» или кюлоты

Да, это модно, удобно и нравится женщинам. Но мужчины находят данные вещи асексуальными и неженственными. Афгани или «штаны Аладдина», как их называют в народе, идут далеко не всем, да и по характеру подчеркивают экзотичность и даже некоторую странность их владелицы.

Висящая «мотня» явно не даёт повода пригласить тебя на чашечку глинтвейна, а тем более на следующее свидание. Брюки-кюлоты укорачивают ноги, придают объёма и при неидеальной фигуре вносят дисгармонию в образ. Оба варианта этих мешковатых брюк так или иначе искажают пропорции женской фигуры, и мужчинам категорически не нравятся.

Ты носишь угги и разноцветные легинсы

Украшенные стразами, вышивкой, плюшевые, яркие, самые экстравагантные и милые (на твой взгляд) угги покажутся мужчине абсолютной безвкусицей и конечно, не подчеркнут в его глазах твою привлекательность. Совсем наоборот.

По нашему мужскому мнению, твои хрупкие и изящные женские ножки в уггах становятся бесформенными. Эта обувь визуально увеличивает размер ноги, а щиколоткам добавляет объёма. Легинсы или колготки цвета «вырви глаз», скорее всего, стоит надеть на встречу с подругами или в крайнем случае в цирк, но на первом свидании они будут, как минимум, неуместны.

Если тебе так хочется продемонстрировать свою индивидуальность, лучше сделать выбор в пользу ярких перчаток или шарфа. Мужчина ищет спокойствия и гармонии рядом с девушкой, лучше не пугай его при первой же встрече.

На тебе леопардовая шуба

Ты скажешь, что леопардовый принт — это больше не моветон, теперь толпы модниц и звёзд щеголяют в нем на красных ковровых дорожках и улицах больших городов. Да и сама Грейс Келли носила манто из леопарда!

Да и я, как дизайнер, звериный окрас в одежде рекомендую, но не для первого свидания. Зимой особенно хочется добавить цвета, но агрессивные животные принты вряд ли оценит мужчина, а наша цель — понравиться ему, а не выделиться в глазах окружающих.

Не забывай, что мужчины любят глазами, но недостатка в красотках на просторах нашей страны нет. Вполне возможно, что вокруг множество девушек, претендующих на сердце того же мужчины, что и ты. Но не пугайся: главное правило в твоём lookе — ничего сложного. Мужчины, как и прежде, по природе любят женственность, романтичность, подчеркнутую фигуру и скромность (ну да, одновременно). И не приемлют вычурность, вульгарность и бесформенность.