Еще в феврале 2017 года Моби писал в своем инстаграме о том, что друзья в Вашингтоне сообщили ему: досье на Трампа «достоверно на 100%», его администрация находится в сговоре с российскими властями и собирается развязать войну, «вероятнее всего с Ираном».
В интервью WFPK музыкант отметил, что агенты ЦРУ «глубоко убеждены» в связях Трампа с Россией.
По их мнению, он — «маньчжурский кандидат» — человек, идеологически обработанный Москвой. «Как будто президент США — агент [РФ]», — добавил Моби.
«Поэтому они сообщили мне некоторую информацию и сказали что-то вроде: «Смотри, у тебя больше подписчиков в соцсетях, чем у любого из нас, можешь, пожалуйста, выложить некоторые из этих вещей, чтобы как-то осветить их», — сказал музыкант.
если такие организации как ЦРУ говорят, что они "верят" - это опасно, когда такие агенты занимали важные должности. И бы в сказочники или пропроведники« ответить
Krym,Tramp nashj« ответить
это потому, что все црушники - иммигранты из сраных дыр.« ответить
Mobi prav, ja familjiju Trampa pod psevdonimom vidil v meskah KGB v Latviji kotorih, nu ne kak nehotjat otkrit.Takcto Mobi i CRU( CIP) pravi. Mozet hot Mobi ljudam otkrojet glaza. Teper ja ponjal pocemu meski KGB v Latviji nekak neotkrivajut.« ответить
atbalstu 100%« ответить