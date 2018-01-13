Бывшие и действующие агенты ЦРУ просили музыканта Моби опубликовать в соцсетях информацию о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом Моби заявил в интервью радиостанции WFPK, пишет музыкальное издание Pitchfork.

Еще в феврале 2017 года Моби писал в своем инстаграме о том, что друзья в Вашингтоне сообщили ему: досье на Трампа «достоверно на 100%», его администрация находится в сговоре с российскими властями и собирается развязать войну, «вероятнее всего с Ираном».

В интервью WFPK музыкант отметил, что агенты ЦРУ «глубоко убеждены» в связях Трампа с Россией.

По их мнению, он — «маньчжурский кандидат» — человек, идеологически обработанный Москвой. «Как будто президент США — агент [РФ]», — добавил Моби.

«Поэтому они сообщили мне некоторую информацию и сказали что-то вроде: «Смотри, у тебя больше подписчиков в соцсетях, чем у любого из нас, можешь, пожалуйста, выложить некоторые из этих вещей, чтобы как-то осветить их», — сказал музыкант.