Музыкант Моби: в ЦРУ верят, что Трамп — агент Путина(5)

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Владимир Бучельников
16:07 13.01.2018
В мире / Политика

Бывшие и действующие агенты ЦРУ просили музыканта Моби опубликовать в соцсетях информацию о связях президента США Дональда Трампа с Россией. Об этом Моби заявил в интервью радиостанции WFPK, пишет музыкальное издание Pitchfork.

Еще в феврале 2017 года Моби писал в своем инстаграме о том, что друзья в Вашингтоне сообщили ему: досье на Трампа «достоверно на 100%», его администрация находится в сговоре с российскими властями и собирается развязать войну, «вероятнее всего с Ираном».

 

 

В интервью WFPK музыкант отметил, что агенты ЦРУ «глубоко убеждены» в связях Трампа с Россией.

 

По их мнению, он — «маньчжурский кандидат» — человек, идеологически обработанный Москвой. «Как будто президент США — агент [РФ]», — добавил Моби.

 

«Поэтому они сообщили мне некоторую информацию и сказали что-то вроде: «Смотри, у тебя больше подписчиков в соцсетях, чем у любого из нас, можешь, пожалуйста, выложить некоторые из этих вещей, чтобы как-то осветить их», — сказал музыкант.

Polit.ru / Фото
Комментарии (5)
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дед 16:23 13:01:2018

если такие организации как ЦРУ говорят, что они "верят" - это опасно, когда такие агенты занимали важные должности. И бы в сказочники или пропроведники

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Ваня 16:58 13:01:2018

Krym,Tramp nashj

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dlz77 17:44 13:01:2018

это потому, что все црушники - иммигранты из сраных дыр.

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Bond 007 16:49 13:01:2018

Mobi prav, ja familjiju Trampa pod psevdonimom vidil v meskah KGB v Latviji kotorih, nu ne kak nehotjat otkrit.Takcto Mobi i CRU( CIP) pravi. Mozet hot Mobi ljudam otkrojet glaza. Teper ja ponjal pocemu meski KGB v Latviji nekak neotkrivajut.

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Latviešu patriots 19:22 13:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (16)

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