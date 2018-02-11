МВД подготовило поправки к правительственным правилам, предусматривающие облегчить требования к физической подготовленности полицейских, пограничников, пожарных и тюремных надзирателей.

Соответствие физической подготовленности установленным правилами Кабинета министров требованиям, по закону, является одним из обязательных условий для службы в подчиненных МВД органах: Полиции безопасности, Госполиции, Госпогранохране, Бюро внутренней безопасности, Государственной пожарно-спасательной службе, а также Управлении мест заключения. Физическая подготовленность должностных лиц этих учреждений проверяется раз в год.

В процессе приема в колледжи системы МВД констатировано, что с каждым годом все меньше молодых людей могут пройти проверку физической подготовленности, что создает значительные проблемы с обновлением персонала. Так, в 2013 году проверку не прошли 42,8%, а в 2016 году — уже 50,4% абитуриентов колледжа Госполиции.

По данным Госагентства спортивной медицины, в 2010 году физическая подготовленность больше половины латвийских школьников была ниже среднего уровня.

Одобренные совещанием госсекретарей министерств поправки теперь предстоит рассмотреть правительству.