Соответствие физической подготовленности установленным правилами Кабинета министров требованиям, по закону, является одним из обязательных условий для службы в подчиненных МВД органах: Полиции безопасности, Госполиции, Госпогранохране, Бюро внутренней безопасности, Государственной пожарно-спасательной службе, а также Управлении мест заключения. Физическая подготовленность должностных лиц этих учреждений проверяется раз в год.
В процессе приема в колледжи системы МВД констатировано, что с каждым годом все меньше молодых людей могут пройти проверку физической подготовленности, что создает значительные проблемы с обновлением персонала. Так, в 2013 году проверку не прошли 42,8%, а в 2016 году — уже 50,4% абитуриентов колледжа Госполиции.
По данным Госагентства спортивной медицины, в 2010 году физическая подготовленность больше половины латвийских школьников была ниже среднего уровня.
Одобренные совещанием госсекретарей министерств поправки теперь предстоит рассмотреть правительству.
ржунимагу!« ответить
Ну что с них взять-почти арийцы,они должны быть не сильными,а патриотично настроенными.« ответить
Без русских даже детей здоровых делать не умеете...................« ответить
Странно, если русские такие самцы, то отчего поголовье их в России неуклонно падает, или вы только в условиях Латвии такие?:)« ответить
Я не знаю,,, что у тебя падает,,, Я про здоровье.........« ответить
Так там и сказали, что нужны толстые и слабые, худых и сильных больше брать не будут, и где же об этом? Или может имелись ввиду какие-то показатели, ну например вместо 15 раз, подтянуться 10?« ответить
Сейчас для поступления в колледж гос.полиции норма на подтягивание 7 раз,на отжимание от пола 10,не смешно?« ответить
В России действующий работник полиции до 25 лет по новым нормам должен подтянуться 10 раз, так что 7 раз для только поступающего в колледж, нормальная норма, ведь в процессе обучения он будет заниматься спортом, и уж как-нибудь к выпуску 15 раз подтянется, лошок.« ответить
Ну,что нормальный генофонд титульных давно на Англицких заводах пашет,а здесь одно дерьмо осталось,скоро инвалидов набирать начнут,типа из г..на конфеты лепить будут.« ответить
А с вашим генофондом как, в условиях "хеноцида"?.:))« ответить