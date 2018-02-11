МВД: Латвии нужны толстые и слабые полицейские(11)

Лента новостей
Буш: Путин нарывается на драку! Обвиняется еда! Есть ли польза от вредных продуктов Ксения Собчак: Моя цель говорить правду! Путин, не лезь в постель Украина модернизировала советский ракетный комплекс Бузова даёт концерты в гей-клубах России (видео) Советские перехватчики потягались с израильскими истребителями в Сирии Ан-148 перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России» Ирина Шейк на показе затмила Джиджи Хадид и Кайю Гербер Авиакатастрофа под Москвой: разбился самолет с десятками пассажирами на борту
Eще в разделе
Птичий приют в Юрмале: выселение остановлено под давлением общества В латвийской медицине тысячи вакансий, но правительство против врачей-гастарбайтеров Рубикс: в советское время жилось легче и лучше Власти Латвии хоронят Саласпилс Забытая Богом глубинка Латвии погибает
Владимир Бучельников
10:19 11.02.2018
Наша Латвия / Социум

МВД подготовило поправки к правительственным правилам, предусматривающие облегчить требования к физической подготовленности полицейских, пограничников, пожарных и тюремных надзирателей.

Соответствие физической подготовленности установленным правилами Кабинета министров требованиям, по закону, является одним из обязательных условий для службы в подчиненных МВД органах: Полиции безопасности, Госполиции, Госпогранохране, Бюро внутренней безопасности, Государственной пожарно-спасательной службе, а также Управлении мест заключения. Физическая подготовленность должностных лиц этих учреждений проверяется раз в год.

 

В процессе приема в колледжи системы МВД констатировано, что с каждым годом все меньше молодых людей могут пройти проверку физической подготовленности, что создает значительные проблемы с обновлением персонала. Так, в 2013 году проверку не прошли 42,8%, а в 2016 году — уже 50,4% абитуриентов колледжа Госполиции.

 

По данным Госагентства спортивной медицины, в 2010 году физическая подготовленность больше половины латвийских школьников была ниже среднего уровня.

 

Одобренные совещанием госсекретарей министерств поправки теперь предстоит рассмотреть правительству.

LETA / Фото
Комментарии (11)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
) 11:14 11:02:2018

ржунимагу!

« ответить
Profile_default
Саксофоб 11:25 11:02:2018

Ну что с них взять-почти арийцы,они должны быть не сильными,а патриотично настроенными.

« ответить
Profile_default
кеен 11:25 11:02:2018

Без русских даже детей здоровых делать не умеете...................

« ответить
Profile_default
Однако! 12:08 11:02:2018

Странно, если русские такие самцы, то отчего поголовье их в России неуклонно падает, или вы только в условиях Латвии такие?:)

« ответить
Profile_default
кеен 13:35 11:02:2018

Я не знаю,,, что у тебя падает,,, Я про здоровье.........

« ответить
Profile_default
Надо же!!!! 11:29 11:02:2018

Так там и сказали, что нужны толстые и слабые, худых и сильных больше брать не будут, и где же об этом? Или может имелись ввиду какие-то показатели, ну например вместо 15 раз, подтянуться 10?

« ответить
Profile_default
-Надо же 11:38 11:02:2018

Сейчас для поступления в колледж гос.полиции норма на подтягивание 7 раз,на отжимание от пола 10,не смешно?

« ответить
Profile_default
Не смешно 11:48 11:02:2018

В России действующий работник полиции до 25 лет по новым нормам должен подтянуться 10 раз, так что 7 раз для только поступающего в колледж, нормальная норма, ведь в процессе обучения он будет заниматься спортом, и уж как-нибудь к выпуску 15 раз подтянется, лошок.

« ответить
Profile_default
Смешно 11:31 11:02:2018

Ну,что нормальный генофонд титульных давно на Англицких заводах пашет,а здесь одно дерьмо осталось,скоро инвалидов набирать начнут,типа из г..на конфеты лепить будут.

« ответить
Profile_default
Ага 11:58 11:02:2018

А с вашим генофондом как, в условиях "хеноцида"?.:))

« ответить
12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV