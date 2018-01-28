МВД Украины потеряло 2,8 миллиона долларов(4)

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Анатолий Тарасов
22:00 27.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Помощь на сумму 200 миллионов гривен (около 7 миллионов долларов) предоставили Национальной полиции Украины иностранные партнеры в 2017 году. Об этом рассказал на коллегии украинского МВД глава Нацполиции Сергей Князев, поблагодарив за поддержку партнеров из Евросоюза, США, Канады, Японии, Великобритании, Китая и других государств.

Тем временем, начальник департамента внутреннего аудита МВД Украины Александр Грибовский привел данные проверки ведомства за минувший год: внутренний аудит выявил факт потери в 2017 году финансовых и материальных ресурсов почти на 81 миллион гривен (около 2,8 миллиона долларов), передает РИА Новости.

 

В частности, обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии, а в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на сумму более 70 тысяч долларов.

 

По словам Грибовского, всего в 2017 году было проведено 587 аудитов и проверок. При этом правоохранителям удалось вернуть только половину убытков.

РИА Новости / Фото
Комментарии (4)
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и хде? 22:12 27:01:2018

Мыкола, и хдэ мои хроши яки я сховав в хустке? - Яки хроши, Гриц? - Яки, яки?Хроши, шо ты вчора казав в тэбэ будэ. - Яки хроши?

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Latvišu patriots 23:36 27:01:2018

А какая разница? Дадим этим, а отдавать всё равно будут нормальные - так считает Latviešu patriots. На самом деле он так не считает, но знает, но написать так, и выразить это, как его мнение, это означает взбесить его, и это норм.

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Latviešu patriots 23:47 27:01:2018

Krievu analfabēt, tu pats sapratu, ko uzrakstiji? Ha Ha ha

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Proha Poxa 02:34 28:01:2018

cto tam 2miliona, poterjanij Krim potjanet daze bolse 2miliardov $

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