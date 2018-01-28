Тем временем, начальник департамента внутреннего аудита МВД Украины Александр Грибовский привел данные проверки ведомства за минувший год: внутренний аудит выявил факт потери в 2017 году финансовых и материальных ресурсов почти на 81 миллион гривен (около 2,8 миллиона долларов), передает РИА Новости.
В частности, обнаружена растрата госсредств при осуществлении непрофильной деятельности подразделениями Нацгвардии, а в полиции Киева и Одессы выявлен факт подделки документов о возмещении стоимости расходов в командировках сотрудников на сумму более 70 тысяч долларов.
По словам Грибовского, всего в 2017 году было проведено 587 аудитов и проверок. При этом правоохранителям удалось вернуть только половину убытков.
Мыкола, и хдэ мои хроши яки я сховав в хустке? - Яки хроши, Гриц? - Яки, яки?Хроши, шо ты вчора казав в тэбэ будэ. - Яки хроши?« ответить
А какая разница? Дадим этим, а отдавать всё равно будут нормальные - так считает Latviešu patriots. На самом деле он так не считает, но знает, но написать так, и выразить это, как его мнение, это означает взбесить его, и это норм.« ответить
Krievu analfabēt, tu pats sapratu, ko uzrakstiji? Ha Ha ha« ответить
cto tam 2miliona, poterjanij Krim potjanet daze bolse 2miliardov $« ответить