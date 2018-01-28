МВД Украины решило создать патрульную полицию Крыма(10)

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Владимир Бучельников
14:09 27.01.2018
В мире / Украина

МВД Украины планирует создать подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом на коллегии министерства заявил его глава Арсен Аваков.

По его словам, полицейские из новых подразделений «будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма.

 

Крым находится в составе России с марта 2014 года. Украина не признает отделения полуострова.

Polit.ru / Фото
Комментарии (10)
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онижедети 15:40 27:01:2018

чем бы детя не тешилась- лишь бы не плакалО

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борзота оборзела 15:55 27:01:2018

Да кто их туда пустит? Совсем оборзели бандеровцы-убийцы и страх потеляли. На территорию России со своими головорезами? Их там и положат...

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Cub 15:40 27:01:2018

Распил бюджета, новые структуры.

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Latviešu patriots 16:30 27:01:2018

Ukraiņi malači, strādā nākotnei. Agri vai vēlu Krima tiks atdota Ukrainai!

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патриотсу 16:40 27:01:2018

у тебя чо запор мыслей понос слов? кто к нам с мечом придет,тот от меча и погибнет! уже не раз доказывали. усохни старый пидар...ой,старый патриотс! Крым наш и это навсегда! хоть обоср...сь. Токо бумагу не збудь прихватить..

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Latviešu patriotam 16:58 27:01:2018

Если работать на будушее,то в Сибире пора опять начинать строить бараки для Вас американских холопов.

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нина 17:20 27:01:2018

патриот,учи историю ,крым и Севастополь, "город русских моряков",был российским ,ушли из ссср,подарок хрущёва просрали хохлы !!

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starik 20:18 27:01:2018

NU ZAODNO I POLICIJU MARSA !

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после драки кулаками не машут 21:12 27:01:2018

Вот теперь пусть вдоль границы с РФ патрулируют :-)

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на Луну! 22:45 27:01:2018

Кровавые бандеровцы создают курень гайдамаков, которые будут отмывать еэсовские гроши, пока нэзалэжная не присоединит к себе Луну и Марс.

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Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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