МВД Украины планирует создать подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом на коллегии министерства заявил его глава Арсен Аваков.

По его словам, полицейские из новых подразделений «будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма.

Крым находится в составе России с марта 2014 года. Украина не признает отделения полуострова.