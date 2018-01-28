По его словам, полицейские из новых подразделений «будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма.
Крым находится в составе России с марта 2014 года. Украина не признает отделения полуострова.
МВД Украины планирует создать подразделения патрульной полиции Крыма и Севастополя. Об этом на коллегии министерства заявил его глава Арсен Аваков.
По его словам, полицейские из новых подразделений «будут работать на других участках до тех пор, пока не будет освобождения от оккупантов Крыма.
Крым находится в составе России с марта 2014 года. Украина не признает отделения полуострова.
чем бы детя не тешилась- лишь бы не плакалО« ответить
Да кто их туда пустит? Совсем оборзели бандеровцы-убийцы и страх потеляли. На территорию России со своими головорезами? Их там и положат...« ответить
Распил бюджета, новые структуры.« ответить
Ukraiņi malači, strādā nākotnei. Agri vai vēlu Krima tiks atdota Ukrainai!« ответить
у тебя чо запор мыслей понос слов? кто к нам с мечом придет,тот от меча и погибнет! уже не раз доказывали. усохни старый пидар...ой,старый патриотс! Крым наш и это навсегда! хоть обоср...сь. Токо бумагу не збудь прихватить..« ответить
Если работать на будушее,то в Сибире пора опять начинать строить бараки для Вас американских холопов.« ответить
патриот,учи историю ,крым и Севастополь, "город русских моряков",был российским ,ушли из ссср,подарок хрущёва просрали хохлы !!« ответить
NU ZAODNO I POLICIJU MARSA !« ответить
Вот теперь пусть вдоль границы с РФ патрулируют :-)« ответить
Кровавые бандеровцы создают курень гайдамаков, которые будут отмывать еэсовские гроши, пока нэзалэжная не присоединит к себе Луну и Марс.« ответить