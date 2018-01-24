Росту экономики способствовали увеличение инвестиций, ускорившееся освоение фондов ЕС, высокий спрос со стороны населения и рост экспорта. По мнению фонда, хотя инфляция в стране и достигла 2,9%, фискальный дефицит остается умеренным, долг государства невелик, а безработица продолжает уменьшаться.
По прогнозам МВФ, экономическое развитие Латвии останется сильным и постепенно достигнет потенциальных 3%. Чтобы обеспечить спокойный переход экономики через фазу циклического роста, нужны осторожные политические решения, чтобы быстрый рост зарплат не подорвал конкурентоспособность.
Фонд отмечает, что работающие в Латвии банки достаточно капитализированы и ликвидны. Разумное введение регулирующих норм и бдительный надзор помогли сохранить финансовую стабильность, которая важна для роли Латвии как регионального финансового центра. Однако, несмотря на макроэкономические условия и низкие процентные ставки, рост кредитования медленный из-за осторожной политики банков и умеренного спроса населения.
Комментируя бюджет 2018 года, эксперты МВФ похвалили меры, принятые для того, чтобы компенсировать уменьшение поступлений в результате налоговой реформы.
идите нахуууй!« ответить
Dtarptautiskais valūtas fonds malači, reāli novērtējuši situāciju Latvijā. 100% atbalstu.« ответить
Мощный от слова мощи« ответить
А ПРО КАКУЮ ЛАТВИЮ СТАТЬЯ....« ответить
Par manu Latvijas Republiku, manu valsti, ar kuru es lepojos.« ответить
про латышию - Которая сниться этому 50 летнему ЛАТЫШУ - ПЕДЕРАСТУ,филологу,который КОНЧИЛ в своём LU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Слышь ты патриотс херов,один раз опредились - То всех поддерживаешь,то ценишь,теперь ещё и заботишься?????Поддержать ТЫ латыш,можешь только свои яйца,чтобы не отвалились! Ценить только педераста Ринкевича! А заботиться только о своей жопе,в которую лезет ванькин xyй!« ответить
Starptautiskais Valūtas fonds domā līdzīgi man un citiem Latviešiem. Tas ir ļoti labi!« ответить
Krievi var ieskrieties.. Ha ha ha« ответить
Латышская ничтожная пропаганда, - абсолютная ложь.« ответить
Ivanam-pidaram. Tu to pasaki Starptautiskajam Valūtas fondam. Viņi par tevi gnīdu ir gudrāki.« ответить