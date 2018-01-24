МВФ: экономика Латвии в прошлом году удивила мощным развитием(12)

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ClassPic.RU
Тимур Пушкарев
15:40 23.01.2018
Экономика / Компании

После замедления развития экономики в 2016 году в прошлом году народное хозяйство Латвии удивило мощным и многообразным развитием, заявили, завершая визит в Латвию, эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Росту экономики способствовали увеличение инвестиций, ускорившееся освоение фондов ЕС, высокий спрос со стороны населения и рост экспорта. По мнению фонда, хотя инфляция в стране и достигла 2,9%, фискальный дефицит остается умеренным, долг государства невелик, а безработица продолжает уменьшаться.

 

По прогнозам МВФ, экономическое развитие Латвии останется сильным и постепенно достигнет потенциальных 3%. Чтобы обеспечить спокойный переход экономики через фазу циклического роста, нужны осторожные политические решения, чтобы быстрый рост зарплат не подорвал конкурентоспособность.

 

Фонд отмечает, что работающие в Латвии банки достаточно капитализированы и ликвидны. Разумное введение регулирующих норм и бдительный надзор помогли сохранить финансовую стабильность, которая важна для роли Латвии как регионального финансового центра. Однако, несмотря на макроэкономические условия и низкие процентные ставки, рост кредитования медленный из-за осторожной политики банков и умеренного спроса населения.

 

Комментируя бюджет 2018 года, эксперты МВФ похвалили меры, принятые для того, чтобы компенсировать уменьшение поступлений в результате налоговой реформы.

LETA / Фото
Комментарии (12)
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креву окупант 15:44 23:01:2018

идите нахуууй!

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Latviešu patriots 15:48 23:01:2018

Dtarptautiskais valūtas fonds malači, reāli novērtējuši situāciju Latvijā. 100% atbalstu.

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ыыы 15:57 23:01:2018

Мощный от слова мощи

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 15:48 23:01:2018

А ПРО КАКУЮ ЛАТВИЮ СТАТЬЯ....

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Latviešu patriots 15:59 23:01:2018

Par manu Latvijas Republiku, manu valsti, ar kuru es lepojos.

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А это 16:00 23:01:2018

про латышию - Которая сниться этому 50 летнему ЛАТЫШУ - ПЕДЕРАСТУ,филологу,который КОНЧИЛ в своём LU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Янка Исписдиньш 16:11 23:01:2018

Слышь ты патриотс херов,один раз опредились - То всех поддерживаешь,то ценишь,теперь ещё и заботишься?????Поддержать ТЫ латыш,можешь только свои яйца,чтобы не отвалились! Ценить только педераста Ринкевича! А заботиться только о своей жопе,в которую лезет ванькин xyй!

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Latviešu patriots 16:12 23:01:2018

Starptautiskais Valūtas fonds domā līdzīgi man un citiem Latviešiem. Tas ir ļoti labi!

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Latviešu patriots 16:21 23:01:2018

Krievi var ieskrieties.. Ha ha ha

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Ivan 16:50 23:01:2018

Латышская ничтожная пропаганда, - абсолютная ложь.

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Latviešu patriots 17:01 23:01:2018

Ivanam-pidaram. Tu to pasaki Starptautiskajam Valūtas fondam. Viņi par tevi gnīdu ir gudrāki.

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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