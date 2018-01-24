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После замедления развития экономики в 2016 году в прошлом году народное хозяйство Латвии удивило мощным и многообразным развитием, заявили, завершая визит в Латвию, эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

Росту экономики способствовали увеличение инвестиций, ускорившееся освоение фондов ЕС, высокий спрос со стороны населения и рост экспорта. По мнению фонда, хотя инфляция в стране и достигла 2,9%, фискальный дефицит остается умеренным, долг государства невелик, а безработица продолжает уменьшаться.

По прогнозам МВФ, экономическое развитие Латвии останется сильным и постепенно достигнет потенциальных 3%. Чтобы обеспечить спокойный переход экономики через фазу циклического роста, нужны осторожные политические решения, чтобы быстрый рост зарплат не подорвал конкурентоспособность.

Фонд отмечает, что работающие в Латвии банки достаточно капитализированы и ликвидны. Разумное введение регулирующих норм и бдительный надзор помогли сохранить финансовую стабильность, которая важна для роли Латвии как регионального финансового центра. Однако, несмотря на макроэкономические условия и низкие процентные ставки, рост кредитования медленный из-за осторожной политики банков и умеренного спроса населения.

Комментируя бюджет 2018 года, эксперты МВФ похвалили меры, принятые для того, чтобы компенсировать уменьшение поступлений в результате налоговой реформы.