МВФ требует от Украины сделать своих граждан еще беднее(6)

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Владимир Бучельников
17:21 01.02.2018
Экономика / Финансы

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йост Люнгман заявил, что украинские власти должны принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню, если хотят получить следующий кредитный транш от МВФ. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — заявил он.

 

В качестве желаемых перемен Люнгман также упомянул удержание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса.

 

По данным главы представительства МВФ, международные резервы Украины выросли до 10 млрд долларов. Однако Люнгман предложил властям наращивать их и далее во избежание «внешних шоков».

Полит.Ру / Фото
Комментарии (6)
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ВОВА 17:26 01:02:2018

СПРАВЕДЛИЕЕ БЫЛО БЫ ПЕТРУШУ ЗАСТАВИТЬ СТРАШИЛИЩЕ ЛАГАРД ЯЗЫКОМ ПРИЯТНОЕ СДЕЛАТЬ.

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СОВЕТНИК БОГА 17:43 01:02:2018

Пипец Украине..
(гулять лучше на свои...
... а не на быстрые кредиты..
.. разденут нафуй Эти эМ Вэ Фы)

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бумеранг 18:23 01:02:2018

Укропы за что боролись,на то и напоролись.

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бумеранг 18:25 01:02:2018

Укропы за что боролись,на то и напоролись..

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СОВЕТНИК ДЬЯВОЛА ( бывший БОГА) 17:45 01:02:2018

... на Украине есть что отжать...!

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ин-на 17:58 01:02:2018

хохлы должны отвечать за свою дурь

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (64)

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