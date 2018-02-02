«Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — заявил он.
В качестве желаемых перемен Люнгман также упомянул удержание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса.
По данным главы представительства МВФ, международные резервы Украины выросли до 10 млрд долларов. Однако Люнгман предложил властям наращивать их и далее во избежание «внешних шоков».
СПРАВЕДЛИЕЕ БЫЛО БЫ ПЕТРУШУ ЗАСТАВИТЬ СТРАШИЛИЩЕ ЛАГАРД ЯЗЫКОМ ПРИЯТНОЕ СДЕЛАТЬ.« ответить
Пипец Украине..« ответить
(гулять лучше на свои...
... а не на быстрые кредиты..
.. разденут нафуй Эти эМ Вэ Фы)
Укропы за что боролись,на то и напоролись.« ответить
Укропы за что боролись,на то и напоролись..« ответить
... на Украине есть что отжать...!« ответить
хохлы должны отвечать за свою дурь« ответить