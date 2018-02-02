Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Йост Люнгман заявил, что украинские власти должны принять закон об антикоррупционном суде и привести цены на газ к рыночному уровню, если хотят получить следующий кредитный транш от МВФ. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Есть определенные условия, их надо выполнить. Это достижимые показатели — надеемся на скорое их выполнение», — заявил он.

В качестве желаемых перемен Люнгман также упомянул удержание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса.

По данным главы представительства МВФ, международные резервы Украины выросли до 10 млрд долларов. Однако Люнгман предложил властям наращивать их и далее во избежание «внешних шоков».