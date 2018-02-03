Мы были непоколебимы в Грозном, и мы возьмем Африн(3)

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Владимир Бучельников
19:30 02.02.2018
В мире / Война

Про-турецкие боевики в Сирии исполняют нашид: Мы были непоколебимы в Грозном и Дагестане. Потом мы взяли Тора-Бора. Теперь нас ждет Африн”

postskriptum.org / Фото
Комментарии (3)
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Profile_default
123 19:53 02:02:2018

Однако вылетели, как пробки и из Грозного, и из Дагестана и продолжаете вылетать.

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На вертолёте... 20:15 02:02:2018

Этих певцов всех перебьют...

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CCCP 20:37 02:02:2018

пусть земля вам будет могилой, многие взлетели на воздух, разорвало на куски, эвапорировались....

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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