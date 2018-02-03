What a video this....Turkish backed Syrian rebels outside #Afrin, singing a jihadi song about «how we were steadfast in Grozny & Dagestan. And we took Tora Bora. And now Afrin is calling for us.» pic.twitter.com/gmFb1gKvFO— Jenan Moussa (@jenanmoussa) February 1, 2018
Мы были непоколебимы в Грозном, и мы возьмем Африн(3)
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Про-турецкие боевики в Сирии исполняют нашид: Мы были непоколебимы в Грозном и Дагестане. Потом мы взяли Тора-Бора. Теперь нас ждет Африн”
postskriptum.org / Фото
Однако вылетели, как пробки и из Грозного, и из Дагестана и продолжаете вылетать.« ответить
Этих певцов всех перебьют...« ответить
пусть земля вам будет могилой, многие взлетели на воздух, разорвало на куски, эвапорировались....« ответить