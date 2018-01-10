Эксперты газеты «СЕГОДНЯ» о том, что ждет Латвию и весь мир в наступившем году

Уже в этом месяце в сейме пройдут ежегодные внешнеполитические дебаты. МИД ЛР в преддверии парламентских слушаний подготовил свое видение обстановки в мире — с прогнозами на текущий год. А как оценивают международную ситуацию известные эксперты? Стоит ли ждать хоть какого–то позитива в нынешних геополитических условиях? Как будут развиваться отношения между Латвией и нашим большим восточным соседом?

Карлис Даукштс, профессор, доктор исторических наук:

«Ситуация в мире и в наступившем году будет определяться отношениями США и России. В минувшем году мы видели, что отношения эти только ухудшались, обе стороны делали, я бы даже сказал, угрожающие заявления. От того, как будут развиваться отношения Вашингтона и Москвы, зависит и разрешение конфликта вокруг Северной Кореи, развитие ситуации на Ближнем Востоке, в конфликтной зоне на Украине… Очень много неизвестных и в ситуации в Евросоюзе. В частности, мы не знаем еще, чем закончится затяжной кризис с формированием правительства в ключевой стране ЕС — Германии.

Конечно, мы понимаем, что Латвия не может повлиять на глобальные мировые вопросы: нам тут остается, как говорится, ждать у моря погоды. То есть внимательно следить за тем, как будут вести себя ключевые мировые игроки».

Янис Юрканс, экс–глава МИДа ЛР:

«В наступившем году продолжится демонизация на Западе России и Путина. Правда, Путин здесь будет не одинок — продолжится и демонизация Трампа. Конечно, латвийские правящие политики не будут стоять в стороне и внесут свою лепту в демонизацию России и ее лидера. Очевидно, что слабеющей на фоне нападок на Трампа американской администрации будет крайне сложно наладить отношения с Россией и, стало быть, не удастся остановить хаос на Ближнем Востоке. В этой ситуации, несомненно, выиграет Китай, который очень силен в экономике, находится, что называется, над схваткой и умело использует геополитические противоречия для укрепления своего экономического влияния в той же Европе.

Вообще в нынешних международных делах очень много вопросов и почти нет ответов. Мы даже не знаем, что произойдет в Германии, где до сих пор не сформировано правительство и где Меркель предстоят очень тяжелые переговоры с представителями социал–демократов.

Увы, мы в мировой политике находимся в обстановке невиданного доселе хаоса».

Раймондс Рубловскис, эксперт в области международной безопасности, полковник запаса:

«Честно говоря, особого оптимизма в международных делах я не испытываю. Например, в новой стратегии национальной безопасности США главными внешнеполитическими противниками Америки названы Россия и Китай. Понятно, что США будут стараться удержать свою ведущую, главенствующую роль в мировой политике. Россия и Китай будут этому сопротивляться, будут пытаться отстаивать многополярный мир. А значит, конфронтация между США и Россией, США и Китаем в том или ином виде продолжится. В этих условиях жесткого геополитического противостояния едва ли удастся разрешить застарелые конфликты — будь–то на Донбасе, или вокруг ядерной программы Ирана, или конфликт вокруг Северной Кореи.

Если же мы говорим о Латвии, то вскоре перед нашим МИД встанет ну очень сложная задача: как себя вести в усугубляющемся конфликте между Брюсселем и Польшей. Как будет голосовать Латвия, когда Еврокомиссия попытается наказать Варшаву за ее политику? Будет голосовать фактически против близкой по духу Польши? Или воздержится? Или рискнет возразить Брюсселю? Это, пожалуй, самый ключевой вопрос для Латвии в международных делах. Ведь в глобальных вопросах от нас ничего не зависит и мы здесь ничего не решаем».

Василий Мельник, вице–президент Конфедерации работодателей, член латвийско–российского делового совета:

«Очевидно, что в наступившем году санкционная война продолжится. Мы видим, что пока нет никаких позитивных подвижек в отношениях между Россией и США, Россией и Евросоюзом. А значит, и ожидать прорыва в латвийско–российских отношениях тоже не стоит. Но диалог нужно вести в любом случае. Мы можем и должны сотрудничать с восточным соседом в тех областях бизнеса, которые не затронуты санкциями.

Конечно, и в наступившем году для Латвии будет крайне важно эффективно использовать еврофонды и реализовать принятую в минувшем году налоговую реформу. От этого зависит и привлечение инвестиций в страну».

Абик ЭЛКИН.