На черном граните монумента, что высится в Тихом саду Латгальского предместья Риги, начертано: «Сынам Латвии, погибшим в Афганской войне (1979–1989)».

Здесь 15 февраля, в 29–ю годовщину завершения этой спецоперации советских войск в далекой азиатской стране, встретились латвийцы, на долю которых выпало исполнять служебный долг за пределами тогда еще существовавшего СССР.

Статистика бесстрастно констатирует: за почти десять лет, которыми исчисляется эта военная кампания, латвийские военкоматы мобилизовали 3,5 тысячи человек. Большинству из них в среднем было по 20 лет. Из них 63 погибли. Кинжал, разрубающий пополам сердце (таков лейтмотив монумента), — это про них, не вернувшихся домой из Афгана солдат. А у подножия — книга памяти из того же черного мрамора, в которую навечно вписаны имена героев.

К монументу ложатся венки и цветы. Среди участников памятного ритуала — чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов, а также представители белорусской дипмиссии. Пришли в знаменательную дату в Тихий сад общественность, политики…

— Я — сверстница тех неоперившихся пацанов, которых забирали на ту войну, — сказала, в частности, выступая перед участниками ритуала, Инна Белокурова. — Забирали моих одноклассников, с которыми сидела за одной партой. Сердце сжималось от мысли, что в итоге с ними может статься. Но благодаря им война была отодвинута от границ Родины надолго. И теперь нельзя допустить повторения 1941–го, когда враг пересек границу…

Сергей Иванс, член правления Ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов, по праву инициатора этого мероприятия обратился к собравшимся со словами: «Виват, дорогие мои шурави!..» (в переводе с арабского «шурави» — советский, так называли в Афганистане советских военнослужащих). Он зачитал послание Бориса Громова, председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Именно этот генерал–полковник, командарм 40–й армии, Герой Советского Союза поставил точку в той войне. Он был последним советским военнослужащим, пересекшим по мосту пограничную реку Амударью.

Вот строки из послания, позволяющие с позиций сегодняшнего дня и объективно взглянуть на войну, вызывающую много пересудов: «Сам ход событий тех лет показал, что ввод наших войск был продиктован стратегической необходимостью предотвращения планов продвижения воинствующего ислама в среднеазиатские республики СССР, Северного Кавказа и Поволжье. Он являлся и помощью правительству Афганистана, что соответствовало Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА. 40–я армия сорвала планы НАТО, США и международного терроризма…»

Со всех сторон доносится: «С праздником!». Крепкие мужские рукопожатия со словами: «Слава богу, жив, старина!». И нет–нет да и кто–то смахивает с щеки скупую мужскую… «15 февраля — это как 9 мая для тех, кто пережил Великую Отечественную. Праздник — потому что закончилась война. И день памяти о погибших товарищах…» — прозвучало мнение.

В ходе памятной акции шла речь и о социальной незащищенности латвийских афганцев. Из этого боевого братства нынче живут в Латвии около 2 тысяч человек. Самому молодому — под 50. Никаких льгот за участие в той войне им (в отличие от чернобыльцев) не полагается. Сейм Латвии отклонил пару лет назад законодательную инициативу о предоставлении афганцам официального статуса ветеранов войны, который позволял бы наделить «шурави» различными послаблениями.

Инна ХАРЛАНОВА.

Фото автора.