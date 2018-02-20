Здесь 15 февраля, в 29–ю годовщину завершения этой спецоперации советских войск в далекой азиатской стране, встретились латвийцы, на долю которых выпало исполнять служебный долг за пределами тогда еще существовавшего СССР.
Статистика бесстрастно констатирует: за почти десять лет, которыми исчисляется эта военная кампания, латвийские военкоматы мобилизовали 3,5 тысячи человек. Большинству из них в среднем было по 20 лет. Из них 63 погибли. Кинжал, разрубающий пополам сердце (таков лейтмотив монумента), — это про них, не вернувшихся домой из Афгана солдат. А у подножия — книга памяти из того же черного мрамора, в которую навечно вписаны имена героев.
К монументу ложатся венки и цветы. Среди участников памятного ритуала — чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов, а также представители белорусской дипмиссии. Пришли в знаменательную дату в Тихий сад общественность, политики…
— Я — сверстница тех неоперившихся пацанов, которых забирали на ту войну, — сказала, в частности, выступая перед участниками ритуала, Инна Белокурова. — Забирали моих одноклассников, с которыми сидела за одной партой. Сердце сжималось от мысли, что в итоге с ними может статься. Но благодаря им война была отодвинута от границ Родины надолго. И теперь нельзя допустить повторения 1941–го, когда враг пересек границу…
Сергей Иванс, член правления Ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов, по праву инициатора этого мероприятия обратился к собравшимся со словами: «Виват, дорогие мои шурави!..» (в переводе с арабского «шурави» — советский, так называли в Афганистане советских военнослужащих). Он зачитал послание Бориса Громова, председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Именно этот генерал–полковник, командарм 40–й армии, Герой Советского Союза поставил точку в той войне. Он был последним советским военнослужащим, пересекшим по мосту пограничную реку Амударью.
Вот строки из послания, позволяющие с позиций сегодняшнего дня и объективно взглянуть на войну, вызывающую много пересудов: «Сам ход событий тех лет показал, что ввод наших войск был продиктован стратегической необходимостью предотвращения планов продвижения воинствующего ислама в среднеазиатские республики СССР, Северного Кавказа и Поволжье. Он являлся и помощью правительству Афганистана, что соответствовало Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА. 40–я армия сорвала планы НАТО, США и международного терроризма…»
Со всех сторон доносится: «С праздником!». Крепкие мужские рукопожатия со словами: «Слава богу, жив, старина!». И нет–нет да и кто–то смахивает с щеки скупую мужскую… «15 февраля — это как 9 мая для тех, кто пережил Великую Отечественную. Праздник — потому что закончилась война. И день памяти о погибших товарищах…» — прозвучало мнение.
В ходе памятной акции шла речь и о социальной незащищенности латвийских афганцев. Из этого боевого братства нынче живут в Латвии около 2 тысяч человек. Самому молодому — под 50. Никаких льгот за участие в той войне им (в отличие от чернобыльцев) не полагается. Сейм Латвии отклонил пару лет назад законодательную инициативу о предоставлении афганцам официального статуса ветеранов войны, который позволял бы наделить «шурави» различными послаблениями.
Инна ХАРЛАНОВА.
Фото автора.
Подвиг? Как пошечное мясо совдепия отправила на убой непонятно за чем. Подвиг, б...дь!« ответить
От тебя то пидор какая польза, воздух только переводишь, гандула бесполезная« ответить
a cto teper delaet voennie Latvii v Afganistane? vrode Sovetskij Sojuz vivel svoi voiska da i Latvija vishla iz sojuza.« ответить
no tem ne menee voennie Latvii teper nahoditsa v Afganistane. okkupanti?
Ienīstu krievu okupantus ar visu viņu armiju!« ответить