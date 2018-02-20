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газета Сегодня
16:30 20.02.2018
газета Сегодня / Дата

На черном граните монумента, что высится в Тихом саду Латгальского предместья Риги, начертано: «Сынам Латвии, погибшим в Афганской войне (1979–1989)».

Здесь 15 февраля, в 29–ю годовщину завершения этой спецоперации советских войск в далекой азиатской стране, встретились латвийцы, на долю которых выпало исполнять служебный долг за пределами тогда еще существовавшего СССР. 

 

Статистика бесстрастно констатирует: за почти десять лет, которыми исчисляется эта военная кампания, латвийские военкоматы мобилизовали 3,5 тысячи человек. Большинству из них в среднем было по 20 лет. Из них 63 погибли. Кинжал, разрубающий пополам сердце (таков лейтмотив монумента), — это про них, не вернувшихся домой из Афгана солдат. А у подножия — книга памяти из того же черного мрамора, в которую навечно вписаны имена героев.

К монументу ложатся венки и цветы. Среди участников памятного ритуала — чрезвычайный и полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов, а также представители белорусской дипмиссии. Пришли в знаменательную дату в Тихий сад общественность, политики…

 

— Я — сверстница тех неоперившихся пацанов, которых забирали на ту войну, — сказала, в частности, выступая перед участниками ритуала, Инна Белокурова. — Забирали моих одноклассников, с которыми сидела за одной партой. Сердце сжималось от мысли, что в итоге с ними может статься. Но благодаря им война была отодвинута от границ Родины надолго. И теперь нельзя допустить повторения 1941–го, когда враг пересек границу…     

 

Сергей Иванс, член правления Ассоциации ветеранов войны в Афганистане и других вооруженных конфликтов, по праву инициатора этого мероприятия обратился к собравшимся со словами: «Виват, дорогие мои шурави!..» (в переводе с арабского «шурави» — советский, так называли в Афганистане советских военнослужащих). Он зачитал послание Бориса Громова, председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Именно этот генерал–полковник, командарм 40–й армии, Герой Советского Союза поставил точку в той войне. Он был последним советским военнослужащим, пересекшим по мосту пограничную реку Амударью.  

 

Вот строки из послания, позволяющие с позиций сегодняшнего дня и объективно взглянуть на войну, вызывающую много пересудов: «Сам ход событий тех лет показал, что ввод наших войск был продиктован стратегической необходимостью предотвращения планов продвижения воинствующего ислама в среднеазиатские республики СССР, Северного Кавказа и Поволжье. Он являлся и помощью правительству Афганистана, что соответствовало Договору о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между СССР и ДРА. 40–я армия сорвала планы НАТО, США и международного терроризма…»

 

Со всех сторон доносится: «С праздником!». Крепкие мужские рукопожатия со словами: «Слава богу, жив, старина!». И нет–нет да и кто–то смахивает с щеки скупую мужскую… «15 февраля — это как 9 мая для тех, кто пережил Великую Отечественную. Праздник — потому что закончилась война. И день памяти о погибших товарищах…» — прозвучало мнение. 

 

В ходе памятной акции шла речь и о социальной незащищенности латвийских афганцев. Из этого боевого братства нынче живут в Латвии около 2 тысяч человек. Самому молодому — под 50. Никаких льгот за участие в той войне им (в отличие от чернобыльцев) не полагается. Сейм Латвии отклонил пару лет назад законодательную инициативу о предоставлении афганцам официального статуса ветеранов войны, который позволял бы наделить «шурави» различными послаблениями.

 

Инна ХАРЛАНОВА.

 

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Комментарии (4)
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ИвАн 17:16 20:02:2018

Подвиг? Как пошечное мясо совдепия отправила на убой непонятно за чем. Подвиг, б...дь!

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ебану 17:58 20:02:2018

От тебя то пидор какая польза, воздух только переводишь, гандула бесполезная

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janka 18:09 20:02:2018

a cto teper delaet voennie Latvii v Afganistane? vrode Sovetskij Sojuz vivel svoi voiska da i Latvija vishla iz sojuza.
no tem ne menee voennie Latvii teper nahoditsa v Afganistane. okkupanti?

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Latviešu patriots 17:50 20:02:2018

Ienīstu krievu okupantus ar visu viņu armiju!

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Мнение
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