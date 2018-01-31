74 года назад был положен конец одному из самых драматичных периодов истории Великой Отечественной войны. По случаю особой даты в Риге в минувшие выходные встретились те, кто не понаслышке знает о тех героических и невыносимо тяжелых днях. Голод, холод, постоянные бомбежки — каждый из сорока участников памятного мероприятия, созванного по инициативе Общества блокадников Ленинграда, проживающих в Латвии, — познал тогда сполна. Но им повезло больше, чем полутора миллионам не вышедшим из вражеского «плена». И теперь они пришли на памятное мероприятие каждый со своим рассказом о пережитом.
Майя Мациевская, в недавнем прошлом преподаватель русского языка в латышских школах, спаслась от гибели ценой маминой жизни. Она отдавала дочери свои символические 125 граммов хлеба с горьким привкусом целлюлозы. Так она оказалась в детдоме — еще одно «везение»! Он худо–бедно, но находился на стабильном казенном довольствии, поставляемом по Дороге жизни. В конце марта 42–го по той же спасительной Ладоге Майю и ее детдом вывезли в Ярославскую область…
— А у меня погибли в блокадном Ленинграде от голода мама, братишка, бабушка, — подхватывает эстафету воспоминаний Раиса Любимова. — И папа не вернулся с Ленинградского фронта, погиб во время одной из операций по прорыву вражеской блокады…
Среди участников памятного мероприятия и известная актриса Рижского русского театра им. М. Чехова Людмила Голубева. Минувшим летом она отпраздновала 90–летие. Но по–прежнему озорная, подвижная, смеющаяся, какой ее привыкли видеть почитатели ее творчества на сцене. И сейчас она в свойственной ей манере, с не сходящей с лица улыбкой рассказывала о том, как вместе с другими подростками дежурила под вражескими бомбежками на крышах домов и вела сражение с зажигательными бомбами. Всего на Северную столицу России было сброшено более 100 тысяч единиц такого смертоносного груза. Не все маленькие солдаты, как нетрудно догадаться, вышли живыми из этого сражения.
Из рук в руки участники встречи передают пожелтевший номер газеты «Ленинградская правда», сообщившей о полном снятии вражеской блокады.
«14 января 1944 года войска Ленинградского фронта приступили к осуществлению Ленинградско–Новгородской операции, — читаю на полуистлевшей от времени бумаге. — В ходе наступления фронт прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, разгромив петергофско–стрельнинскую группировку. К 27 января войска противника были отброшены на 65–100 км от города. 27 января в Ленинграде состоялся салют в ознаменование окончательного снятия блокады, а приказ на проведение салюта отдал маршал Леонид Говоров по поручению Сталина…»
— Я встретила блокаду в четырехлетнем возрасте, — берет слово Марина Кулишенко. — Мало что помню от перенесенных ужасов. Но тот салют особо врезался в память. На фанерках мы, детвора, съезжали по обледенелым скатам набережной на замерзшую Неву, откуда открывалось зрелище во всем великолепии. Позже в моей жизни был еще не один десяток салютов. Но тот, победный, был и есть самый красивый…
Участники рижского праздника по случаю Ленинградского Дня Победы (так вполне резонно величают нынче 27 января 1944 года) спели хором по традиции свой гимн — «Город над вольной Невой, Город нашей славы боевой…». Поднимали тосты «За Ленинград! За ленинградцев!».
Стол был накрыт по–настоящему праздничный. Об этом позаботилась давний друг общества Валентина Островская, подполковник советской милиции в отставке.
— Обзвонила своих с друзей и знакомых, которые заправляют продовольственным бизнесом, — рассказала газете «СЕГОДНЯ» бывший опер убойного отдела. — Мол, выделите в порядке спонсорской помощи салаты, мясные блюда. И латыши, и русские, как видите, не поскупились…
Что движет благородными порывами мецената в погонах?
— Мой папа погиб на Курской дуге, в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой. В память о нем я и устраиваю поминальные встречи–обеды в этом обществе…
А вот танцев, которые обычно завершали традиционное в блокадном обществе мероприятие по случаю особой даты в жизни города, на сей раз не было.
— Главные танцоры ушли в мир иной, — посокрушался по этому поводу председатель общества Михаил Домбровский. — Возраст дает о себе знать. Нашему старейшему члену Тамаре Тыркусовой, бывшему долголетнему главврачу детской клиники в Риге, накануне встречи исполнился 101 год. Уходят последние свидетели беспрецедентной по героизму страницы в истории минувшей войны…
Михаил Михайлович, задержавшийся на этой земле по той причине, что блокада его застала младенцем, тянет нынче из последних сил воз «Память». Панно с фотографиями ушедших товарищей, их воспоминания о блокадном периоде жизни «присутствовали» и на сей раз на встрече…
В празднике принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе со своей супругой Людмилой. Коренной петербуржец, он, в частности, сказал, обращаясь к участникам мероприятия:
— Посидев в вашем кругу, в этой теплой и искренней атмосфере, я словно побывал у себя в родном городе…
Глава дипмиссии поздравил собравшихся с особой датой в истории минувшей войны, выразив высокую признательность за их причастность к подвигу, который стал символом победы добра над злом.
Особой изюминкой встречи стало выступление супруги посла:
— Моя мама и старшая сестра вынесли на своих плечах все почти 900 дней блокады, — рассказала она. — Я, глядя на них, всякий раз не переставала восхищаться их мужеством и героизмом, повозившим выдюжить это величайшее зло. А теперь это восхищение не могу не выразить и в ваш адрес. Я низко кланяюсь вам…
Людмила Николаевна рассказала, что с Латвией знакома давно (еще до встречи будущего супруга–посла) благодаря… да–да, той же старшей сестре–блокаднице:
— Она после окончания вуза, давшего ей диплом санитарного врача, получила распределение в Талси. Здесь ее профессионализм и ответственность быстро рассмотрели и назначили главным санитарным врачом города. 15 лет тянула эту лямку… Я, в то время школьница, любила к ней приезжать из Ленинграда в гости и проводить здесь школьные каникулы…
…Визит посла и его супруги не походил на визит вежливости. Оба активно участвовали в беседе, задавали тон и в тостах. А когда все же собрались уходить («Дела зовут в дорогу!»), блокадники очень не хотели их отпускать. Ведь Евгений Лукьянов первым из числа российских послов, со времен Атмоды служивших здесь, открыл счет визитам в это общество российских соотечественников…
Инна ХАРЛАНОВА.
Фото Владимира СТАРКОВА.
Блокадное
Гремит на фронте канонада…
Кольцо замкнули немцы…
Гады!
И постоянные бомбежки…
В пайке остались
только крошки…
А из сугробов… из–под снега
таращатся глазницы в небо…
Гремит на фронте канонада…
Оковы сняли с Ленинграда!
Страх, боль…
нет, не исчезли,
они в сердца детей залезли,
и, вытирая глаз платком,
всплакнет бабуленька
тайком,
дед выпивает рюмку водки,
и, смахивая крошки в руку,
он матюгнет
фашиста–суку…
И вместе вспоминают
с фронта сводки…
Алексей Кочкарев,
читатель из Санкт–Петербурга.
Kāda suņa pēc blokadniekiem būtu jātiekas Rīga?! Ko, pie mums tagad vīlksies visi krievu mēsli?! Sviniet savā sadirstajā Pēterburgā, bet Rīgu un Latviju liekiet mierā! Latvijai okupantu sanākšanas nav vajadzīgas!« ответить
Tu esi tas suns kurš te vaukšķ...« ответить
Okupant, aizver muti, un vācies kopā ar blokādes mēsliem uz krieviju!« ответить
Es rakstu komentus ar aizvērtu muti. Ja tava mute vaļā, tas liecina par tavas garīgās attīstības līmeni. Vai nu tavā mutē ir kāds loceklis« ответить
Патриотс тев патик теребуншу саву пимпи?« ответить
Okupantu mēsls, tu jau aizvācies no Latvijas?« ответить
Kosam. Pēc sevis spried?« ответить
Mauc do saviem Limbažiem, filolog-ļimitčik. Ko atklumburēji uz mūsu Rīgu?« ответить
Okupant, tu vēl esi dzīvs?« ответить
Tu esi okupējis manu Rīgu. Понаехал тут« ответить
Rīga pieder Latviešiem, ne tev, krievu okupant. Pizduj uz Krieviju!« ответить
Я такой же русский, как Шойгу-латыш« ответить
ыыы. Наверное ты еврейская морда!« ответить
ыыы. Latvietis tu neesi, drīzāk žīdu purns.« ответить
Latviešu patriots 21:17 30:01:2018 - pazūd maita.« ответить
Okupant, matuška Raša tevi gaida!« ответить
А ты уматывай к своим пиндосам!« ответить
Utainais, nosprāgsti.« ответить
Russian go Home!« ответить
За Ленинград!« ответить
За смерть блокадникам!« ответить
Utainie okupanti, marš uz Krieviju!« ответить