74 года назад закончились почти 900 дней вражеской осады Ленинграда, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

74 года назад был положен конец одному из самых драматичных периодов истории Великой Отечественной войны. По случаю особой даты в Риге в минувшие выходные встретились те, кто не понаслышке знает о тех героических и невыносимо тяжелых днях. Голод, холод, постоянные бомбежки — каждый из сорока участников памятного мероприятия, созванного по инициативе Общества блокадников Ленинграда, проживающих в Латвии, — познал тогда сполна. Но им повезло больше, чем полутора миллионам не вышедшим из вражеского «плена». И теперь они пришли на памятное мероприятие каждый со своим рассказом о пережитом.

Майя Мациевская, в недавнем прошлом преподаватель русского языка в латышских школах, спаслась от гибели ценой маминой жизни. Она отдавала дочери свои символические 125 граммов хлеба с горьким привкусом целлюлозы. Так она оказалась в детдоме — еще одно «везение»! Он худо–бедно, но находился на стабильном казенном довольствии, поставляемом по Дороге жизни. В конце марта 42–го по той же спасительной Ладоге Майю и ее детдом вывезли в Ярославскую область…

— А у меня погибли в блокадном Ленинграде от голода мама, братишка, бабушка, — подхватывает эстафету воспоминаний Раиса Любимова. — И папа не вернулся с Ленинградского фронта, погиб во время одной из операций по прорыву вражеской блокады…

Среди участников памятного мероприятия и известная актриса Рижского русского театра им. М. Чехова Людмила Голубева. Минувшим летом она отпраздновала 90–летие. Но по–прежнему озорная, подвижная, смеющаяся, какой ее привыкли видеть почитатели ее творчества на сцене. И сейчас она в свойственной ей манере, с не сходящей с лица улыбкой рассказывала о том, как вместе с другими подростками дежурила под вражескими бомбежками на крышах домов и вела сражение с зажигательными бомбами. Всего на Северную столицу России было сброшено более 100 тысяч единиц такого смертоносного груза. Не все маленькие солдаты, как нетрудно догадаться, вышли живыми из этого сражения.

Из рук в руки участники встречи передают пожелтевший номер газеты «Ленинградская правда», сообщившей о полном снятии вражеской блокады.

«14 января 1944 года войска Ленинградского фронта приступили к осуществлению Ленинградско–Новгородской операции, — читаю на полуистлевшей от времени бумаге. — В ходе наступления фронт прорвал глубоко эшелонированную оборону противника, разгромив петергофско–стрельнинскую группировку. К 27 января войска противника были отброшены на 65–100 км от города. 27 января в Ленинграде состоялся салют в ознаменование окончательного снятия блокады, а приказ на проведение салюта отдал маршал Леонид Говоров по поручению Сталина…»

— Я встретила блокаду в четырехлетнем возрасте, — берет слово Марина Кулишенко. — Мало что помню от перенесенных ужасов. Но тот салют особо врезался в память. На фанерках мы, детвора, съезжали по обледенелым скатам набережной на замерзшую Неву, откуда открывалось зрелище во всем великолепии. Позже в моей жизни был еще не один десяток салютов. Но тот, победный, был и есть самый красивый…

Участники рижского праздника по случаю Ленинградского Дня Победы (так вполне резонно величают нынче 27 января 1944 года) спели хором по традиции свой гимн — «Город над вольной Невой, Город нашей славы боевой…». Поднимали тосты «За Ленинград! За ленинградцев!».

Стол был накрыт по–настоящему праздничный. Об этом позаботилась давний друг общества Валентина Островская, подполковник советской милиции в отставке.

— Обзвонила своих с друзей и знакомых, которые заправляют продовольственным бизнесом, — рассказала газете «СЕГОДНЯ» бывший опер убойного отдела. — Мол, выделите в порядке спонсорской помощи салаты, мясные блюда. И латыши, и русские, как видите, не поскупились…

Что движет благородными порывами мецената в погонах?

— Мой папа погиб на Курской дуге, в знаменитом танковом сражении под Прохоровкой. В память о нем я и устраиваю поминальные встречи–обеды в этом обществе…

А вот танцев, которые обычно завершали традиционное в блокадном обществе мероприятие по случаю особой даты в жизни города, на сей раз не было.

— Главные танцоры ушли в мир иной, — посокрушался по этому поводу председатель общества Михаил Домбровский. — Возраст дает о себе знать. Нашему старейшему члену Тамаре Тыркусовой, бывшему долголетнему главврачу детской клиники в Риге, накануне встречи исполнился 101 год. Уходят последние свидетели беспрецедентной по героизму страницы в истории минувшей войны…

Михаил Михайлович, задержавшийся на этой земле по той причине, что блокада его застала младенцем, тянет нынче из последних сил воз «Память». Панно с фотографиями ушедших товарищей, их воспоминания о блокадном периоде жизни «присутствовали» и на сей раз на встрече…

В празднике принял участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Латвии Евгений Лукьянов вместе со своей супругой Людмилой. Коренной петербуржец, он, в частности, сказал, обращаясь к участникам мероприятия:

— Посидев в вашем кругу, в этой теплой и искренней атмосфере, я словно побывал у себя в родном городе…

Глава дипмиссии поздравил собравшихся с особой датой в истории минувшей войны, выразив высокую признательность за их причастность к подвигу, который стал символом победы добра над злом.

Особой изюминкой встречи стало выступление супруги посла:

— Моя мама и старшая сестра вынесли на своих плечах все почти 900 дней блокады, — рассказала она. — Я, глядя на них, всякий раз не переставала восхищаться их мужеством и героизмом, повозившим выдюжить это величайшее зло. А теперь это восхищение не могу не выразить и в ваш адрес. Я низко кланяюсь вам…

Людмила Николаевна рассказала, что с Латвией знакома давно (еще до встречи будущего супруга–посла) благодаря… да–да, той же старшей сестре–блокаднице:

— Она после окончания вуза, давшего ей диплом санитарного врача, получила распределение в Талси. Здесь ее профессионализм и ответственность быстро рассмотрели и назначили главным санитарным врачом города. 15 лет тянула эту лямку… Я, в то время школьница, любила к ней приезжать из Ленинграда в гости и проводить здесь школьные каникулы…

…Визит посла и его супруги не походил на визит вежливости. Оба активно участвовали в беседе, задавали тон и в тостах. А когда все же собрались уходить («Дела зовут в дорогу!»), блокадники очень не хотели их отпускать. Ведь Евгений Лукьянов первым из числа российских послов, со времен Атмоды служивших здесь, открыл счет визитам в это общество российских соотечественников…

Инна ХАРЛАНОВА.

Фото Владимира СТАРКОВА.

Блокадное

Гремит на фронте канонада…

Кольцо замкнули немцы…

Гады!

И постоянные бомбежки…

В пайке остались

только крошки…

А из сугробов… из–под снега

таращатся глазницы в небо…

Гремит на фронте канонада…

Оковы сняли с Ленинграда!

Страх, боль…

нет, не исчезли,

они в сердца детей залезли,

и, вытирая глаз платком,

всплакнет бабуленька

тайком,

дед выпивает рюмку водки,

и, смахивая крошки в руку,

он матюгнет

фашиста–суку…

И вместе вспоминают

с фронта сводки…

Алексей Кочкарев,

читатель из Санкт–Петербурга.