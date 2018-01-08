Почему в Латвии безработные годами ищут работу, а работодатели стонут от нехватки рабочей силы, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Типичный безработный в Латвии — человек в возрасте за 50 лет с низким уровнем образования. В среднем он ищет работу в течение 147 дней, и все эти пять месяцев государство платит ему пособие. В то же время работодатели (если верить всевозможным опросам) с ног сбились в поисках работников, даже готовы их обучать… Как–то не сходятся две эти прямые. Потому что параллельные? Или потому что нашему государству «параллельно»?

Пусть меня научат

Чтобы вникнуть в суть проблемы, мы решили пройти путь современного безработного вместе с нашим читателем Сергеем Владимировым (имя по понятным причинам изменено). Итак, в конце лета Сергей, отработавший на одном из рижских производств более десяти лет, внезапно стал безработным — здоровье подвело. «Мне пришлось уволиться, так как в свои 50 лет я уже не могу по состоянию здоровья стоять за станком, — рассказывает Сергей. — Мне, можно сказать, повезло, так как хозяин платил нам почти всю зарплату официально, и я имел право на пособие по безработице, так же как и на социальный бюллетень, который государство мне щедро оплачивало в течение года (вот когда вспомнишь о пользе зарплаты «по–белому»).

То есть у меня был запас времени, чтобы переквалифицироваться и найти работу, не связанную с тяжелым физическим трудом. Аттестат о среднем образовании у меня есть, а вот с латышским похуже. Я хотя и родился в Латвии, но языка не знаю, и «аплиецибы» у меня тоже нет (могу только гадать, как мое предыдущее начальством с этим разбиралось). В общем, я шел в Государственное агентство занятости в Риге с целью не только встать на учет, чтобы получать пособие, но и попасть на курсы: по латышскому языку — на категорию, и на переквалификацию. Я человек очень добросовестный, согласен усердно учиться, пересмотрел список курсов на сайте ГАЗ, подобрал себе несколько подходящих вариантов, собрал все документы и в понедельник пошел».

Волшебный купон

Латгальские безработные в среднем находятся в поиске работы в течение 15 месяцев, свидетельствует статистика Госагентства занятости. В других регионах Латвии на поиск работы уходит втрое меньше времени. Но согласитесь, что и пять месяцев — срок немалый, и, повторимся, все это время государство платит безработному пособие. Можно ли ускорить этот процесс?

В ноябре уровень зарегистрированной безработицы в Латвии повысился до 6,7%, свидетельствует информация Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В начале ноября на учете в ГАЗ состояло 61 014 безработных, в конце ноября — 61,538 тыс., то есть за месяц число зарегистрированных безработных увеличилось на 524.

Самая низкая безработица в ноябре была зарегистрирована в Рижском регионе — 4,2%, самая высокая — в Латгальском регионе — 15,7%. В Курземском регионе безработица составила 7,3%, в Видземском — 7,2%, в Земгальском — 6,2%. В Риге безработица в ноябре составила 4%. В конце ноября 2016 года безработица в Латвии составляла 8%.

«Честно говоря, я опешил, когда увидел, какие в рижском филиале ГАЗ очереди, — продолжает свой рассказ Сергей.

— Ну, во–первых, я тоже читал, что в Риге безработица всего 4%, а во–вторых, слышал, что существует множество всяких интересных программ по переквалификации, в которые вкачиваются огромные евроденьги. Я, конечно, уже не молод и под молодежные программы до 29 лет не подхожу, но и для таких, как я, тоже что–то ведь должно быть, мне до пенсии еще 15 лет, и я бы с удовольствием поучился! Но главная моя проблема — это, конечно, латышский язык.

В общем, отсидел я в очереди таких же, как я, бедолаг, два с половиной часа. Правда, или мне просто так повезло, или на самом деле сотрудники ГАЗ (Рижский филиал на Езус Базницас) очень доброжелательные, все время выходил к очереди какой–то молодой мужчина, объяснял, что сделать, чтобы очередь быстрее пошла, обещал, что постараются всех принять до конца рабочего дня, даже открыли ради этого несколько дополнительных кабинетов. Объяснял он это сначала по–латышски, потом по–русски.

Наконец когда подошла моя очередь, куратор очень подробно и сочувствующе обо всем расспросила, помогла заполнить бумаги, помогла с оформлением, чтобы все сразу сделать и не бегать несколько раз, рассказала о курсах, сказала, что будет стараться подобрать мне курсы, чтобы переквалифицироваться, расспросила, что я знаю и умею, что могу и чем бы хотел заняться. Когда я вышел, у меня было реальное ощущение, что обо мне будут заботиться и максимально помогут — отношение не было формальным. Но оказалось, что даже самый отзывчивый сотрудник ГАЗ не властен над СИСТЕМОЙ. А рулит всем ВОЛШЕБНЫЙ КУПОН».

Кто–то теряет, а кто–то не находит

А в это время нехватка рабочей силы в Латвии якобы становится все более актуальной проблемой экономики — с ней сталкиваются уже 60% латвийских предпринимателей, сообщил в интервью передаче Латвийского ТВ «Утренняя панорама» президент Латвийской торгово–промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис. По его словам, вопрос о доступности рабочей силы актуален во всех отраслях, причем около 80% предпринимателей поддерживают привлечение иностранной рабочей силы.

Не хватает работников как высшего и среднего уровня квалификации, так и низкой квалификации.

Для того чтобы экспорт продолжал увеличиваться, а экономика — развиваться, требуются конкретные действия по решению проблемы, в противном случае рост замедлится, подчеркнул президент ЛТПП.

Так вот же оно, решение проблемы — лежит на поверхности! Переквалифицируйте! Научите! Не все, конечно, но многие безработные охотно получат конкурентоспособную специальность или переквалифицируются! И опять же, по официальным данным ГАЗ, типичный безработный плохо владеет государственным языком. И курсы есть самые разные, все они вывешены на сайте ГАЗ. Однако видит око, да зуб неймет! Чтобы записаться на курсы, любые — на сертификат по латышскому или на получение специальности, нужно получить ВОЛШЕБНЫЙ КУПОН, оплачивающий обучение безработного (а курсы все эти ох как недешевы!). Обучение безработных оплачивает государство, и оно явно жалеет денег на такие мероприятия: например, для нашего героя Сергей Владимирова очередь на купон дойдет хорошо если в марте! И все это время он будет просто сидеть дома и получать пособие. А потом еще два месяца учиться и получать пособие и стипендию. Почему бы не ускорить этот процесс? Всем же выгодно! И государству выгодно быстрее научить и устроить безработного на работу не за пять, а за три месяца (значит, надо потратить больше денег на купоны, сэкономив потом на пособии), и работодателю выгодно получить новоиспеченного специалиста (значит, лучше поучаствовать в обучении безработных, нежели жаловаться направо и налево, что работать некому).

Как показал проведенный в ноябре ЛТПП опрос 225 руководителей предприятий, недостаточной доступность рабочей силы считают 61,2% предпринимателей, еще 26,8% ожидают нехватки рабочей силы в ближайшее время. 10,3% респондентов считают, что беспокоиться за доступность рабочей силы не стоит.

53,8% предпринимателей столкнулись с нехваткой рабочей силы в Латвии, 27,4% с трудом нашли решение проблемы, 18,4% не испытывали проблем с тем, чтобы найти работников, 0,4% не смогли ответить на этот вопрос. 91% опрошенных поддерживают создание учебных программ для привлечения иностранных студентов (!), 4,5% — не поддерживают, еще 4,5% не смогли дать ответ на этот вопрос. То есть иностранных студентов мы готовы обучать, а собственных безработных — нет.

Теория и практика

В общем, благодушное настроение нашего героя развеялось уже после второй встречи с куратором, когда оказалось, что все хорошо и правильно только на словах, а на деле безработный как был, так и остается один на один со своими проблемами.

«У меня сложилось такое впечатление, что ГАЗ — это просто четко отлаженная система, которая фильтрует информацию и пишет бумаги, — делится Сергей. — Ни о какой реальной помощи речь не идет. Да, тебе подробно расскажут о возможностях и обязанностях — но что дальше? Например, куратор сказала, что я должен написать CV. Да я в жизни его не писал, тем более на латышском. Не знаю, как и куда его потом рассылать. Так почему бы не помочь мне хотя бы в этом? Я объяснил куратору, что не знаю латышского, у меня нет «аплиецибы» даже на низшую категорию, и что я хочу переквалифицироваться (то есть мне нужны курсы). А она мне: «Ждите купон, вы в очереди двести какой–то, я вам позвоню, когда подойдет очередь, это будет примерно в марте! А пока ищите работу, рассылайте CV! И приходите отчитываться, как вы ищете работу — мне надо отчет писать про вас, у нас сейчас с этим строго, гайки закручивают».

То есть получается абсурдная ситуация: во–первых, кто меня возьмет на работу без «аплиецибы»? А купон я получу только в марте! Во–вторых, я хочу найти другую работу — но какую, если я пока не закончил курсы? Какой смысл мне указывать в CV свою прежнюю профессию, если я не собираюсь по ней работать? Но куратор требует, чтобы я искал работу. При этом если каким–то чудом я все–таки куда–то устроюсь, я потеряю свою очередь на купон и так и не освою ни латышский, ни новую профессию. С одной стороны, от меня требуют, чтобы я быстрее нашел работу. С другой — сообщают, что купон будет только в марте. Парадокс? Или эти пять месяцев поиска работы для Риги — стандарт?

Я понимаю, что для кого–то пособие по безработице — это просто возможность отдохнуть. Но вот я реально не хочу без дела сидеть дома, надеялся, что сразу пойду учиться. Получается, государству выгоднее кормить меня месяцами, чем оплатить мое обучение?»

Мы, кстати, связались с ГАЗ и задали все эти вопросы, но ответа до сих пор не получили. Видимо, и в самом агентстве с трудом понимают, как может человек, который ждет купон на курсы и не имеет «аплиецибы», искать работу? А может быть, в ГАЗ нечего сказать по поводу того, почему так мало денег выделяется на обучение безработных? Неужели государству выгоднее платить им месяцами пособие? Ну и, наконец, в рижском филиале ГАЗ точно не знают ответа, почему всего при 4% безработных этих самых купонов по–прежнему катастрофически не хватает.

Но, может, они нам еще ответят? Тогда мы обязательно опубликуем их комментарий.

Татьяна МАЖАН.