Обнаружили нелегальный цех

Продовольственно–ветеринарная служба (ПВС) в одном из домов в Гробине обнаружила нелегальный цех по производству мясных продуктов.

Служба сообщила, что о производстве свидетельствует не только факт продажи, но и достаточно хорошее оборудование — столы для разделки мяса, мясорубка, техника для наполнения колбас, закрывания консервов, а также несколько автоклавов, наличие пряностей и добавок. В холодильной камере инспекторы обнаружили консервы и копченые колбасы.

Во время контрольной закупки лицо заявило, что торгует консервами из мяса кабанов, хотя оказалось, что в банках — мясо домашних свиней.

Таким образом, продукты, сделанные из более дешевого сырья, продавались по завышенной цене, и, возможно, таким образом обманули не одного клиента.

Лицо, которому принадлежал нелегальный цех, не зарегистрировал свою работу в ПВС. По этому факту начато административное делопроизводство.

Служба напоминает: покупая продукты у производителей, которые не зарегистрировались в ПВС, латвиец подвергает опасности и свое здоровье, и здоровье своих близких. Такие нелегальные цеха не контролируют, и потребитель не может быть уверен ни в происхождении сырья, ни в условиях приготовления.

В конце прошлого года в Цесисе обнаружили нелегальные предприятия, которые в антисанитарных условиях изготавливали консервы из свиней, овец, а также дичи. Спрос на продукты, вероятно, обеспечивали люди, которые мясо фирмам и поставляли, и, как указали охотники, регистрация перерабатывающего предприятия обычно связана с дополнительной документацией.

Охотники же заявляют, что такой случай портит репутацию консервированной дичи как таковой. Зарегистрированных переработчиков сегодня хватает.

«Когда есть возможность продукцию переработать чисто, качественно, люди в селах располагаются в таких местах — это, судя по фотографиям, на мой взгляд, вообще полный бред. Самое странное, что есть люди, которые свою добычу, прекрасное мясо, везут в такие места, чтобы в результате получить… я даже не знаю, что это такое», — рассказал охотник Янис Энце.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Фото ПВС.