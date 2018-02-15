На 600 евро больше! Латвийцы в шоке от счетов по электричеству за январь!(14)

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Виталий Вавилкин
16:20 15.02.2018
Экономика / Социальная экономика

В связи с введением нового порядка расчета платежей за компонент обязательной закупки счета латвийских фермеров за месяц выросли на 40-60%.

По словам представителей “Крестьянского Сейма”, каждый день они получают фотографии возмущенных латвийцев, где видны космические суммы новых счетов.

 

Так, на одной из фотографий латвийского фермера видно, что счет по электричеству за декабрь составлял 883 евро, а за январь – уже 1475. То есть, за месяц расходы на оплату электроэнергии возрасли за месяц на 600 евро.

 

Как сообщалось, парламентская оппозиция собирает подписи, чтобы при необходимости из-за роста цен на электроэнергию инициировать отставку министра экономики Арвила Ашераденса («Единство»), сообщил агентству ЛETA заместитель председателя фракции «Согласия» Сергей Потапкин.

 

Оппозиционные депутаты, обсудив сложившуюся ситуацию, решили, что можно дать Ашераденсу срок до 1 марта, чтобы найти решение. Если решение найдено не будет, необходимые для созыва внеочередного заседания Сейма подписи 34 депутатов 2 марта будут поданы в президиум, сообщил Потапкин.

 

От повышения цен на электроэнергию страдают и крестьяне, и другие жители Латвии, подчеркнул депутат.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (14)
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ринька обосраааные стринги 16:25 15:02:2018

а что вы хотели бляяяди немецкие?пляяяшите теперь тряяясалибу!

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10 дюймов 16:34 15:02:2018

не всё котам Масленица----ВЫ крестьяне получаете дотации из ЕС, вот плАтите---государственный рэкет никто не отменял.

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Саня 16:43 15:02:2018

Хуторяне мне побоку.
Пусть пляшут и за руки держатся.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:45 15:02:2018

1 КВТ ЭЛЕКТРО в РОССИИ СТОИТ - 0,04 ЕВРО....
1 КУБ.ГАЗА в РОССИИ СТОИТ - 0.05 ЕВРО....
ВАЙ ЦИК ЛАБИ ДЗИВОТ БРИВА ЛАТВИЯ!!!!!ИЗВЕЛЕС ЛАТВИЕШУ ПРЕЦЕС!!!!

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Latviešu patriots 16:49 15:02:2018

бляяять страна успеха!ха ха ха

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (9)

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