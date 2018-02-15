В связи с введением нового порядка расчета платежей за компонент обязательной закупки счета латвийских фермеров за месяц выросли на 40-60%.

По словам представителей “Крестьянского Сейма”, каждый день они получают фотографии возмущенных латвийцев, где видны космические суммы новых счетов.

Так, на одной из фотографий латвийского фермера видно, что счет по электричеству за декабрь составлял 883 евро, а за январь – уже 1475. То есть, за месяц расходы на оплату электроэнергии возрасли за месяц на 600 евро.

Как сообщалось, парламентская оппозиция собирает подписи, чтобы при необходимости из-за роста цен на электроэнергию инициировать отставку министра экономики Арвила Ашераденса («Единство»), сообщил агентству ЛETA заместитель председателя фракции «Согласия» Сергей Потапкин.

Оппозиционные депутаты, обсудив сложившуюся ситуацию, решили, что можно дать Ашераденсу срок до 1 марта, чтобы найти решение. Если решение найдено не будет, необходимые для созыва внеочередного заседания Сейма подписи 34 депутатов 2 марта будут поданы в президиум, сообщил Потапкин.

От повышения цен на электроэнергию страдают и крестьяне, и другие жители Латвии, подчеркнул депутат.