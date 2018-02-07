На Агенскалнском рынке будет …рынок

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5 февраля департамент имущества Рижской думы перенял в свое владение Агенскалнский рынок и прилегающую к нему территорию на ул. Нометню 64. Ранее он находился в подчинении Центрального рынка. Однако тот с управлением явно не справился, и красивое здание, к тому же, памятник архитектуры обветшало до такой степени, что находиться в нем стало опасно.

Судьба творения известного латвийского архитектора Рейнгольда Шмелинга вызвала бурные споры. Некоторые политические силы, как всегда, попытались использовать ситуацию в своих целях. Но здравый смысл восторжествовал. Рижская дума разработала план обновления рынка. Для начала было решено расторгнуть договор с арендаторами, у которых не хватает денег, чтобы привести в порядок здание, построенное в 1925 году. И вот, этот шаг сделан.

Председатель правления Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс передал, а глава комитета имущества думы Олег Буров принял ценный объект. Теперь предстоит организовать новый аукцион по продаже прав аренды рынка на 30 лет.

— Рижская дума заверяет, что в историческом здании после реновации по-прежнему будет рынок. Не супермаркет, не казино, не ночной клуб, а рынок. Именно на таких условиях дума будет привлекать нового инвестора, — говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Так что поводов для волнения у общественности нет. А вот каким будет обновленный рынок, нужно подумать.

Конечно, нужно иметь в виду, что сегодня рынки работают под давлением со стороны супермаркетов. За овощами, фруктами, мясом многие теперь ходят в магазин, а не на рынок. А базар должен предлагать изделия ремесленников, эксклюзивные, экологичные продукты, что-то такое, что нельзя купить в другом месте.

Зарубежный опыт показывает, что сегодня многие рынки становятся культурными центрами районов, где проходят выставки, концерты, встречаются любители книг, шахмат, коллекционеры монет и открыток. Самый яркий пример, наверно, лондонский Ковент-гарден. В ряде городов рынки работают не каждый день, а по выходным. Так что концепцию деятельности обновленного рынка еще предстоит разработать, и тут могут пригодиться разные предложения.