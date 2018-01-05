На Багамах мальчику чудом удалось спастись от четырех акул (видео)

Видеозапись, сделанная владельцем дрона Артемом Ткаченко, опубликована на YouTube. На ролике видно, как ребенок, не подозревая об опасности, бежит в воду и плывет прямо навстречу четырем хищницам. Акулы за несколько секунд оказались на расстоянии всего нескольких метров около мальчика.
Всю серьезность положения оценил оператор, снимавший в это время красоты местного пляжа. Он тут же окликнул купавшегося, благодаря чему мальчику в последний момент удалось выбежать на берег.
«Слава богу, он услышал меня», — приводит издание слова Ткаченко.
По информации Daily Mail, мальчик не пострадал.
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