На Бали за счастьем: чему можно поучиться у жителей острова

Сейчас я живу на Бали. Большинство приезжает сюда, чтобы отдохнуть на пляже и насладиться атмосферой беззаботности. Но, пообщавшись с местными жителями, они получают ценные уроки.
1. Красота повсюду
Индонезия не самая процветающая страна, но здесь много красивого, и жители это ценят. Восхитительна не только природа Бали, но и то, что создано руками человека. Жители Бали — глубоко духовные люди. Они создают «дары богам» из пальмовых листьев, цветов, благовоний и продуктов и расставляют их по дому и в общественных местах, а на следующий день делают новые украшения. Благовония и цветы повсюду, даже в общественных туалетах и на стойке службы безопасности в аэропорту. И хотя мне чужд религиозный смысл этих обрядов, они украшают мой день.
Даже в самых бедных деревушках прекрасные храмы. На них нет следов бедности и ветхости. Наоборот, они красиво украшены и пропитаны любовью. А в таких модных местах, как Канггу, каждое блюдо подается в красивой посуде с небольшим украшением, например цветком жасмина. Здесь не ждут особого случая, потому что каждый миг особенный.
2. И в хаосе можно обрести покой
Как и жители многих других стран Юго-Восточной Азии, балийцы, в основном, не водят машины, предпочитая скутеры. На дорогах грязно и шумно, но никто не ругается. Это, конечно, хаос, но мирный и спокойный. И этот «дисциплинированный беспорядок» не связан с силой закона. В его основе осознанность и вера в тех, с кем делите дорогу. Балийцы словно подают друг другу сигналы: «Мы здесь все вместе» и следуют неписаным нормам поведения.
3. Главное — освоить искусство терпения
Балийцы известны гостеприимством, а на их расслабленных лицах почти всегда можно увидеть улыбку. Даже если вы расстроены или раздражены, они сохраняют невозмутимость, демонстрируют доброту и терпение и общаются непринужденно и благосклонно. Насколько я могу судить, среднестатистический балиец едва ли знает, что такое плохое настроение, это восхищает.
И если вы не можете переехать на Бали, почему бы не последовать примеру балийцев и не начать ежедневно создавать и замечать красоту, находить спокойствие в хаосе и оставаться доброжелательными? Давайте сделаем пространство вокруг чуточку лучше, а если вдруг случится неприятность, не станем выходить из себя, а погрузимся в мир внутреннего спокойствия.
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