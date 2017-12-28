В самый канун Рождества 13–я рижская средняя школа устроила волшебство по рецептам двухвековой давности. Здесь состоялся бал, точь–в–точь каким нарисовал его в «Войне и мире» великий Лев Толстой, рассказывая о первом выходе в петербургский свет своей главной героини — Наташи Ростовой.

Дамы в белых и кремовых, голубых и розовых платьях, мужчины в черных фраках закружились в вихре полонеза и вальса, менуэта и мазурки. Как говорил классик, «все смешалось в одну блестящую процессию…».

Четыре года назад

Конференц–зал школы по ул. Пулквежа Бриежа, 25, под стать изысканным петербургским хоромам, где состоялся бал Наташи Ростовой и ее встреча с Андреем Болконским, определившая дальнейшую сюжетную канву романа. Высокие потолки, низко свисающие хрустальные люстры, паркетный пол. И много–много пространства. Одним словом, бал предстал во всем своем великолепии.

Был здесь и свой «трон» — с императрицей и императором, с другими сливками общества. В романе Толстого, если помните, на почетном пьедестале восседали сам государь и «царица Петербурга» графиня Безухова… Иными словами, действо было исполнено в лучших традициях старосветских балов.

Завесу над этим завораживающим зрелищем приоткрыла в антракте по просьбе газеты «СЕГОДНЯ» Ирина Стаховская, учитель русской словесности прославленной школы. Педагог со стажем, накопленным именно в стенах этого учебного заведения, подчеркнула: она переняла организацию таких Рождественских праздников по эстафете четыре года назад.

Танцуют все!

— Наташи Ростовы и Андреи Болконские, участвовавшие в нынешнем Рождественском балу, мои воспитанники из 8 «а» класса и параллельного с ним класса — 8 «б». 20 пар. Никакого отбора для участия в этом празднике не существует. Есть желание — становись в круг!..

Стаховская получила классное руководство в нынешнем 8 «а», когда ее воспитанники были четвероклассниками. На следующий год стартовали на балу. Начинали с традиционных классических. Но год от года стараются наполнять их современными элементами. Для этого следят за тем, что происходит на знаменитых балах в Вене — законодательнице балов в современной Европе. Заимствуют что–то из их опыта…

А еще по словам Ирины Николаевны, Рождественский бал — великолепный шанс продемонстрировать индивидуальные способности отдельных участников. Вот и на сей раз в сценарий праздника были вплетены стихотворения, посвященные снежинке, зимушке–зиме, светлым праздникам — Новому году и Рождеству.

— Ищем всякий раз поэтическое оформление бала всем классом, а отбираем для прохождения в программу праздника лучшие из лучших находки, сделанные детьми,— еще одна ремарка от опытного педагога.

Если на балу Наташи Ростовой «блестящую процессию» открыл танцор–адъютант, то здесь эту почетную роль доверили Елизавете Кин и ее партнеру — однокласснику Александру Михновичу. Именно эта пара замечена в особых талантах при исполнении самых непростых танцевальных па.

Наконец, особый изыск придали балу два соло — на скрипке и вокал — в исполнении еще одной восьмиклассницы Сони Балабкиной.

— Редкое средоточие многих талантов! — снова не стесняется комплиментов в адрес своих питомцев классный руководитель.

В этот момент в зал спускается упомянутый «трон» бала во главе с императором и императрицей. Это, как оказалось, родители юных танцоров. Они тоже облачены в роскошные вечерние туалеты. К нынешнему балу изучили новый номер программы — менуэт, и теперь легко и отточенно демонстрировали, сколь успешно усвоили хореографию старинного танца.

Завершает праздник родительский вальс под музыку Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». Вместе с мамами и папами вступают в танец под завораживающую мелодию юные пары. Так два поколения слились в одном красивом действе…

— Вальс под музыку Евгения Доги мы позаимствовали как раз из сценария последнего Венского бала, а слияние двух поколений в рамках одного бала — это чисто наше ноу–хау, которым мы горды, — резюмирует Ирина Николаевна. — Рождественские балы практикуют в других молодежных коллективах Латвии — в Даугавпилсско–Резекненской православной епархии, в Яуногрской средней школе. А вот в таком тандеме — когда родители танцуют в одном проекте со своими питомцами, — не встретите нигде, только у нас…

Благословение от Фёдора Кони

В зале и на балконе заняли места плотными рядами родные и знакомые танцоров.

— Я очень рада, что педагоги школы таким образом учат мою внучку Антонину–Тину Кате, ее сверстников постижению основ прекрасного на практике, — поделилась впечатлениями от этого праздника одна из зрительниц Татьяна Алексеевна. — Я всегда мечтала о том, чтобы балы Наташи Ростовой вернулись в нашу жизнь. Они позволяют внедрить нашим чадам былое представление о красоте, о культуре…

Ей вторит вторая бабушка той же юной красавицы — Антонины–Тины — Надежда Андреевна:

— Танцы учат детей грациозным движениям, вырабатывают гордую стать и осанку. Именно в танце они раскрепощаются до состояния леди и джентльменов. И идут дальше по жизни уже в этом обретенном «статусе». Они так ведут себя на улице, в трамвае, в магазине. И от общения с ними окружающие получают позитивные эмоции. Стараются тоже равняться на них…

Трудно было не согласиться и с таким доводом зрителей: именно в танцах рождается радость, нежность, любовь между сильными и слабыми половинками. Это способ создать крепкие будущие семьи!

Наконец, вставила свое веское слово и императрица бала — Марианна Прозорова, директор старейшего в Риге модельного агентства. Она же мама той самой Елизаветы Кин из 8 «а», прирожденной танцовщицы:

— Рождественские балы по сценарию, придуманному Ириной Николаевной, цементируют семьи, делают совершенными узы между родителями и их детьми. А это залог того, что у наших питомцев, выросших в комфортной среде, все в жизни будет успешно. За все это низкий поклон нашему классному руководителю, с которым нам повезло! И еще директору школы Людмиле Николаевне Крутиковой, которая всячески поддерживает сохранение и развитие этой традиции…

— А по карману такое пышное мероприятие воспитанникам школы, их родителям? Ведь облачиться в такие костюмы — траты, исчисляемые далеко не символическими евро… — срывается у журналиста с языка резонный вопрос.

— Мы нашли доступное для родителей решение этой проблемы, — говорит Марианна.

— Берем наряды напрокат в фирмах. На парочку дней аренда стоит недорого.

Такое решение вопроса предпочтительно еще и потому, что по старосветским правилам нельзя в одном и том же платье появляться на балу дважды. Шить же каждый год новые платья — это действительно дорого…

…Тут мне пришли на память строки из поэмы Федора Кони, еще одного современника Льва Толстого — свидетеля эпохи балов, светских раутов и салонных встреч. Русский драматург, театральный критик, историк театра утверждал полтора столетия назад: «Бал — настоящая находка, Для юных франтов и для дам…» И здесь же читаем: «И мы должны благословлять Того, кто выдумал балами Серьезный мир побаловать!» Его слова наилучшим образом получили подтверждение на рождественском балу в 13–й средней школе — в эпоху интернета, тусовок и неформального общения.

Инна ХАРЛАНОВА.

Фото Владимира СТАРКОВА.