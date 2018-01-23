На Берлинском фестивале покажут «Не в себе» Содерберга

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Анатолий Тарасов
09:50 23.01.2018
Кино / Новости кино

В конкурсную программу Берлинского кинофестиваля включен новый фильм Стивена Содерберга «Не в себе» (Unsane) с Клер Фой и Джуно Темпл, картина филиппинца Лав Диаса «Сезон дьявола» и «Операция «Шаровая молния» бразильца Жозе Падилья с Розамундой Пайк и Даниэлем Брюлем. Об этом в понедельник сообщили организаторы Берлинале.

Кроме того, в конкурсную программу вошли «Музей» мексиканца Алонсо Руиса Палашиоса, главную роль в котором сыграл Гаэль Гарсиа Берналь, и «Ага» болгарина Милко Лазарова.

 

Таким образом, в настоящий момент объявлены 24 из 25 фильмов в конкурсной программе, 19 из них, в том числе «Довлатов» Алексея Германа— младшего, будут бороться за главную награду смотра — «Зототого медведя».

 

Кроме того, в программе Berlinale Special покажут режиссерский дебют британского актера Руперта Эверетта «Счастливый принц», в котором он сыграл Оскара Уайльда, и шведскую «Быть Астрид Линдгрен» Пернилла Фишер Кристенсен.

 

68-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит немецкий режиссер и сценарист Том Тыквер. Берлинале откроет мультфильм «Собачий остров» Уэса Андерсона.

Интерфакс / Фото
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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (18)

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