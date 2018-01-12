На бутылках с алкоголем в России могут появиться устрашающие картинки

Общественники предлагают в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках алкогольной продукции устрашающие картинки о вреде алкоголя. Письмо с соответствующим предложением направлено министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, передает RT.
По словам автора инициативы и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на упаковке с алкоголем необходимо размещать не только текстовую информацию о губительных последствиях чрезмерного потребления.
Авторы письма уверены, что необходимы иллюстрации — фотографии поражённых алкоголем органов. Это якобы даст гражданам полное представление о вреде потребления алкоголя.
По словам главы департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, ведомство готово изучить предложение, пишут «Известия».
«Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», –– сообщил Салагай.
При этом эксперты отмечают, что предостерегающие картинки вряд ли окажут влияние на взрослых россиян. Однако они могут снизить популярность алкоголя среди молодежи.
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