На бутылках с алкоголем в России могут появиться устрашающие картинки

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Тимур Пушкарев
15:51 12.01.2018
В мире / Россия

Минздрав рассмотрит идею размещения устрашающих картинок на бутылках спиртного.

Общественники предлагают в дополнение к текстовому предостережению размещать на упаковках алкогольной продукции устрашающие картинки о вреде алкоголя. Письмо с соответствующим предложением направлено министру здравоохранения России Веронике Скворцовой, передает RT.

 

По словам автора инициативы и руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, на упаковке с алкоголем необходимо размещать не только текстовую информацию о губительных последствиях чрезмерного потребления.

 

Авторы письма уверены, что необходимы иллюстрации — фотографии поражённых алкоголем органов. Это якобы даст гражданам полное представление о вреде потребления алкоголя.

 

По словам главы департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олега Салагая, ведомство готово изучить предложение, пишут «Известия».

 

«Мы рассмотрим это предложение. Проработаем вместе со специалистами, изучим существующий опыт в других государствах, а также соответствующие научные данные», –– сообщил Салагай.

 

При этом эксперты отмечают, что предостерегающие картинки вряд ли окажут влияние на взрослых россиян. Однако они могут снизить популярность алкоголя среди молодежи.

TOPnews / Фото sobesednik.ru
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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