На Даугаве сложная гидрологическая ситуация

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Владимир Бучельников
18:30 20.01.2018
Наша Латвия / Погода

На Даугаве от Екабпилса до Зельки в субботу утром начался сход ледяной шуги, из-за чего уровень воды у Екабпилса начал снижаться, а у Зельки — повышаться, сообщили агентству ЛETA в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

В верховьях Даугавы уровень воды за сутки поднялся на 4-123 см, в низовьях образовался затор, и вода резко прибывает.

 

На территории Латвии в Даугаве от Пиедруи до Ерсики уровень воды продолжает постепенно снижаться.

 

Сложная гидрологическая ситуация по-прежнему сохраняется на участке Даугавы от Екабпилса до Плявиняс. Уровень воды у Екабпилса за сутки  повысился на 170 см. Около 9.00 начался начался сход шуги на участке Екабпилс-Зельки, поэтому с 9.00 до 11.00 уровень воды у Екабпилса понизился на 38 см, а у Зельки повысился на 19 см.

 

В последние часы вода у Екабпилса начала постепенно подниматься — на 3 см в час. Ожидается затопление пойм — до уровня их затопления осталось 68 см. У Зельки опасно высокий уровень воды все еще превышен.

 

У Плявиняс сохраняется ледовый слой с торосами, на участке Екабпилс-Плявиняс он продолжает уплотняться из-за интенсивного схода шуги, поэтому здесь ожидаются резкие колебания уровня воды.

 

Руководитель службы охраны среды и гражданской обороны Крустпилсского края Илмар Лукстс сообщил агентству ЛETA, что в городе Екабпилс уровень воды ночью довольно резко поднялся и на острове Салас началось затопление низин, но критической отметки уровень воды пока не достиг.

 

Жители Крустпилсского края предупреждены о складывающейся ситуации, добавил он.

 

Государственная пожарно-спасательная служба отслеживает ситуацию, и при необходимости готова незамедлительно оказать помощь, сообщила агентству ЛЕТА ее представитель Инта Палкавниеце.

LETA / Фото
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