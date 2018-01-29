На Даугаве возле Екабпилса растет уровень воды

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Владимир Бучельников
16:00 28.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

Во второй половине дня в воскресенье на Даугаве возле Екабпилса началось стремительное повышение уровня воды, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение часа уровень воды вырос на полметра и в 15 часов составил 6,53 м, что на 47 см ниже критической отметки.

 

22 января уровень воды в Екабпилсе достигал 6,66 метра.

 

Возле Ерсики в Ливанском крае уровень воды на Даугаве понизился. Колебания уровня воды связаны с движением ледового затора. В результате этого явления уровень воды может быстро меняться не только в Екабпилсе, но и в Ливанском, Екабпилсском, Салском, Крустпилсском и Плявиньском краях. Превышение критической отметки может привести к затоплению территорий.

LETA / Фото
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