На Даугаве возле Екабпилса растет уровень воды

Во второй половине дня в воскресенье на Даугаве возле Екабпилса началось стремительное повышение уровня воды, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение часа уровень воды вырос на полметра и в 15 часов составил 6,53 м, что на 47 см ниже критической отметки.

22 января уровень воды в Екабпилсе достигал 6,66 метра.

Возле Ерсики в Ливанском крае уровень воды на Даугаве понизился. Колебания уровня воды связаны с движением ледового затора. В результате этого явления уровень воды может быстро меняться не только в Екабпилсе, но и в Ливанском, Екабпилсском, Салском, Крустпилсском и Плявиньском краях. Превышение критической отметки может привести к затоплению территорий.