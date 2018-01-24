В этом году этикетки на более, чем 60% всех доступных в Латвии винных и спиртных напитках планируется пополнить символами социальной ответственности, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации алкогольной отрасли (ЛААО).

«К этикеткам на алкогольных напитках будут добавлены указания — для беременных и водителей транспортных средств, которым спиртное употреблять не следовало бы. Уже в начале 2018 года члены нашей ассоциации начнут процесс замены этикеток. До конца года более, чем на половине всех имеющихся в торговле бутылках с алкоголем будут видны новые символы. Мы надеемся на то, что предприниматели из других отраслей присоединятся к нашей инициативе», — заявил исполнительный директор ЛААО Давис Витолс.

Согласно данным опроса Eurobarometer 2010 года, более чем 79% жителей Евросоюза считают указания для беременных и автоводителей на бутылках со спиртными напитками необходимыми.

По словам ассоциации, посредством своей инициативы ЛААО переняла лучшую европейскую и мировую практику саморегуляции.

ЛААО была создана в сентябре 2013 года в ходе объединения ассоциаций производителей и торговцев и стала самым большим представителем этой отрасли в Латвии. Сейчас в нее входят восемь самых крупных предприятий по производству и торговле алкоголем — Latvijas balzams, Liviko, Pernod Ricard Latvia, Dunker Latvija, Prike Latvija, Drinks Distribution, Amber Distribution Latvia, Abavas dārzi и Kroņstrauts.