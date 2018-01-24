На этикетках спиртного появятся символы социальной ответственности(3)

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Тимур Пушкарев
14:53 23.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В этом году этикетки на более, чем 60% всех доступных в Латвии винных и спиртных напитках планируется пополнить символами социальной ответственности, сообщили агентству LETA в Латвийской ассоциации алкогольной отрасли (ЛААО).

«К этикеткам на алкогольных напитках будут добавлены указания — для беременных и водителей транспортных средств, которым спиртное употреблять не следовало бы. Уже в начале 2018 года члены нашей ассоциации начнут процесс замены этикеток. До конца года более, чем на половине всех имеющихся в торговле бутылках с алкоголем будут видны новые символы. Мы надеемся на то, что предприниматели из других отраслей присоединятся к нашей инициативе», — заявил исполнительный директор ЛААО Давис Витолс.

 

Согласно данным опроса Eurobarometer 2010 года, более чем 79% жителей Евросоюза считают указания для беременных и автоводителей на бутылках со спиртными напитками необходимыми.

 

По словам ассоциации, посредством своей инициативы ЛААО переняла лучшую европейскую и мировую практику саморегуляции.

 

ЛААО была создана в сентябре 2013 года в ходе объединения ассоциаций производителей и торговцев и стала самым большим представителем этой отрасли в Латвии. Сейчас в нее входят восемь самых крупных предприятий по производству и торговле алкоголем — Latvijas balzams, Liviko, Pernod Ricard Latvia, Dunker Latvija, Prike Latvija, Drinks Distribution, Amber Distribution Latvia, Abavas dārzi и Kroņstrauts.

LETA / Фото Однако
Комментарии (3)
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Ты суслика видишь? 14:58 23:01:2018

Когда коту делать нечего, он себе лиелдиенас лижет! Так и эти! :)

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Latviešu patriots 15:05 23:01:2018

Ļoti laba ideja. 100% atbalstu.

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Suslihujam 20:32 23:01:2018

Dzar i naaizarein. Kaut otrok apsproktu, kai susliki!

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (20)

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