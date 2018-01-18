На Европу надвигается вторая волна аномальных снегопадов: авиакомпании отменяют рейсы (3)

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Виталий Вавилкин
18:10 17.01.2018
В мире / Евросоюз

Сильная снежная буря надвигается на Великобританию, Нидерланды и Германию. Об этом предупреждают европейские СМИ.

Британские метеорологи предупреждают о приближении к европейскому континенту шторма Фионн. Сильный ветер до 130 км/ч со снегом ожидается на большей части Англии, Уэльса и Северной Ирландии уже вечером в среду, 17 января. Не исключены снегопады в Шотландии. Власти предупреждают об угрозе разрушений, которая сохранится в течение всего четверга, пишет turizm.ru.

 

Кроме того, сообщается о возможных перебоях в работе метрополитена и нарушении дорожного, железнодорожного и паромного сообщения. В прибрежных зонах возможно образование высоких волн, что может привести к выбросу крупного мусора на расположенные рядом дороги и объекты.

 

К четвергу стихия достигнет Нидерландов и дальше двинется в северную Германию. Голландские метеорологи предупреждают о большом количестве осадков в виде дождя, града и снега, а также сильном ветре на севере страны. Аэропорт «Схипхол» в связи с непогодой не исключает 18 января изменений в расписании. Авиакомпания KLM уже объявила об отмене 114 рейсов в период с 10:00 до 12:00. О возможных перебоях сообщают и операторы железных дорог. Многие районы Нидерландов готовятся к повторению шторма, произошедшего 3 января 2018 года.

 

Предупреждение о шторме выпустила и Немецкая метеорологическая служба. В некоторых частях Баварии, Баден-Вюртемберге, Саарланде, Рейнланд-Пфальце, на востоке Северного Рейна-Вестфалии и на юге Нижней Саксонии прогнозируются порывы ветра до 90 км/ч, местами до 115 км/ч. Власти сообщают об опасности падения деревьев. Из-за погодных явлений могут возникнуть перебои в работе общественного транспорта, в том числе и воздушного. Буря утихнет только в пятницу.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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СССР 18:17 17:01:2018

Белый снег к нам мчится
скоро все случится

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Latviešu patriots 18:22 17:01:2018

Seseram. No tevis dzejnieks, kā no cūkas astronauts.

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dlz77 19:51 17:01:2018

очень хорошо.
все мигранты поедут на родину, в теплые края.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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