Последние дни Олимпийских игр в Пхенчхане особо не порадовали латвийских поклонников спорта.

Бобслеисты еще раз не выстрелили, конькобежец Харалд Силов и так сделал все что мог, лыжник Индулис Бикше дошел до финиша марафона, и на том спасибо. Как следствие, на счету латвийской сборной одна медаль — бронза экипажа–двойки Оскара Мелбардиса. Кстати, по итогам XXIII Игр в Южной Корее на пьедестал почета поднимались представители 30 стран. Первые — норвежцы и немцы, у которых по 14 наград высшей пробы, Латвия поделила 28–30–е места, команда Олимпийских атлетов России (ОАР) с 17 наградами — 13–я (две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых).

Силову — спасибо

С Харалдом Силовым на самом деле все не так плохо — его четвертое место на полуторке с лихвой перекрывает 15–е место на дистанции 1000 метров и не попадает в финал дебютной дисциплины у скороходов на Играх–2018 — забега с масс–стартом. Надо такому случиться, что Силов стал первым среди тех, кто не прошел в финал из своего полуфинала. Не пролез в щелочку…

Чтобы было понятнее, в забеге с масс–стартом первым делом считается твое место на контрольных пунктах или промежуточных финишах, и только в случае равенства зачетных баллов берется во внимание время на финише. У Силова и еще одного участника из Франции в итоге оказалось по три очка (на одной из таких засечек Силов был вторым), но его оппонент опередил на финише латвийского конькобежца на 0,23 секунды. Счастливчик восьмым, как последний в этом забеге, пробился в финал, Силов же остался девятым и попрощался с надеждами чуть позже принять участие в решающем забеге. Правда, миссия Силова в Пхенчхане была еще не до конца выполнена — именно он нес флаг Латвии на церемонии закрытия зимних Игр.

Главное — дойти до финиша

Индулис Бикше в лыжном марафоне на 50 км с общим стартом выдержал, не сломался. Правда, на отметке 30 км у латвийского лыжника была мысль все бросить и сойти, но он не поддался минутной слабости и все же дошел до финиша. Его итоговое место — 57–е. Время — 2 часа 31 минута и 7 секунд. Для сравнения: олимпийский чемпион из Финляндии Иво Нисканен «полтинник» преодолел на 23 минуты быстрее. Но не будем судить строго — Бикше и так в свои 22 года многое чего в лыжах достиг. Просто тягаться на равных с монстрами ему не то что рановато — не тот уровень.

Как и предполагалось, в борьбу за медали на этой длиннющей и утомительной дистанции вмешались два представителя команды ОАР (Олимпийские атлеты России). Как следствие — второе место у Александра Большунова (отставание — 18 секунд), третье — у Андрея Ларькова. Россия все–таки лыжная страна. Даже без ряда своих лидеров эта команда в Пхенчхане выступила блестяще.

У четверок все решилось в первый день

Уже после первых двух заездов бобслейных экипажей–четверок было понятно, что побороться за призовые места квартету Оскара Мелбардиса нереально.

Отставание более трех десятых секунды от третьего места — это слишком много. Такое ощущение, что свою квоту на одну награду в Южной Корее наши ребята уже выбрали. Неожиданная бронза Мелбардиса в двойках должна стать утешением.

Самое большое разочарование — выступление квартета Оскара Киберманиса с его ужасным стартом. Уже в первых заездах стало понятно: он не тянет (десятое место с отставанием от лидеров почти на 0,9 секунды). Что произошло с ним — никто не мог объяснить, включая тренеров. Чуть лучше обстояли дела у четверки Мелбардиса, которая делила пятое–седьмое места с экипажами из Германии и Швейцарии. Но тут нужно было фокусироваться на их отставание от призовой тройки: от третьего места, на котором находился немец Нико Валтерс, — это 0,31 секунды, от первого места (немец Франческо Фридрих) — 0,66 секунды. Не поспоришь с главным тренером сборной Латвии Сандисом Прусисом, который в тот день оценил все как есть: в сложившейся ситуации более трех десятых — это очень плохо.

Второй день не исправил ситуацию. Фридрих — чемпион без вопросов, причем двукратный (он же выиграл и соревнования двоек). Вторые места с идентичным временем поделил экипажи Германии и Южной Кореи, отстав более чем на полсекунды. Мелбардис выше пятого места так не прыгнул (отставание — 0,8 секунды), Киберманис — десятый.

«У нас было очень много проблем с полозьями, — рассказал журналистам Франческо Фридрих. — Не могу поверить, что мы завоевали золото после всего, через что нам пришлось пройти. Игры в Сочи были очень разочаровывающими для нас, поэтому мы очень хотели завоевать медали здесь. Здорово, что мы избежали тех ошибок и поднялись на пьедестал».

Сборная Германии выиграла 14–е золото в Пхенчхане, повторив лучший результат по количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах. В Ванкувере в 2010 году канадцы также завоевали 14 золотых наград. Всего в активе немецкой команды 30 медалей (14–9–7).

Керлинг на Олимпиаде: занавес!

По традиции в последний день стали известны победители и в керлинге. У мужчин первенствовали, причем впервые на Олимпиаде, керлингисты сборной США, которые со счетом 10:7 в финале обыграли шведов. В восьмом энде, когда на табло были цифры 5:5, американцы последним броском выбили два шведских камня из «дома», оставив в нем пять своих. Этот момент стал ключевым противостоянием финала. Американцы впервые выиграли золотые медали Игр. Ранее их лучшим достижением была бронза ОИ–2006.

Зато у женщин именно сборная Швеции уверенно переиграла команду Южной Кореи со счетом 8:3 в финале олимпийского турнира и стала обладательницей золотых наград Игр в Пхенчхане. Шведки в рекордный третий раз победили на Олимпиаде (шведская сборная установила рекорд по количеству побед на Играх — до соревнований в Пхенчхане у шведок и канадок было по два золота на Олимпиадах).

Российские керлингистки — Виктория Моисеева (скип), Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова — заняли девятое место.

Бьорген — главная героиня Пхенчхана

Лыжница Марит Бьорген в последний день Игр выиграла золотую медаль в масс–старте на 30 км классическим стилем. Это золото стало восьмым в карьере норвежки. 37–летняя спортсменка преодолела дистанцию за 1 час 22 минуты 17,6 секунды. Серебряным призером стала финка Криста Пярмякоски (отставание — почти две минуты), бронзу завоевала шведка Стина Нильссон.

Именно норвежцы стали победителями неофициального общекомандного зачета, взяв 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых), что также является рекордом зимних Олимпиад. Предыдущее достижение принадлежало сборной США, которая в 2010 году выиграла 37 медалей.

Если же говорить о рекорде Бьорген, то она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой, сравнявшись с рекордсменами по количеству золотых медалей, завоеванных на зимних Олимпиадах, с норвежским лыжником Бьерном Дэли и норвежским биатлонистом Уле–Эйнаром Бьорндаленом. В активе Марит четыре серебра и три бронзы Олимпиад. Она является самой титулованной спортсменкой в истории зимних Игр.

На закрытии — без российского флага

Отстранение Олимпийского комитета России будет снято автоматически после перепроверки допинг–проб с Олимпийских игр в Пхенчхане, заявил пресс–секретарь МОК для немецкоговорящих стран Кристиан Клауэ.

МОК вообще решил не снимать отстранение Олимпийского комитета России и перед церемонией закрытия Игр–2018, отложив это решение до обнародования результатов всех допинг–проб россиян с ОИ в Южной Корее.

«Отстранение будет снято автоматически после перепроверки проб. Это должно произойти через несколько дней после соревнований», — заявил Клауэ журналистам.

Таким образом, исполком МОК, как и предполагалось, не разрешил российским спортсменам пройти под флагом РФ на закрытии Олимпийских игр. Олимпийский флаг, под которым на церемонию закрытия зимних Игр вышла команда российских спортсменов, нес волонтер, назначенный оргкомитетом Олимпиады–2018. Ранее в МОК обещали, что если спортсмены выполнят все условия участия в Олимпиаде, то им разрешат пройти на церемонии закрытия с флагом России. Однако ситуацию усугубили два допинговых инцидента с российскими спортсменами — керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Цифра

1,3 млн. человек

Такой, по приблизительным подсчетам, стала посещаемость XXIII зимних Олимпийских игры в южнокорейском Пхенчхане. «Всего Олимпийские игры посетили 1 336 326 человек. Продано 1 075 995 билетов. Пик пришелся на 17 февраля, когда Игры посетили 146 506 человек», — сообщил глава оргкомитета мероприятия Ли Хи Бом на 132–й сессии Международного олимпийского комитета. Как известно, церемония открытия Олимпиады–2018 состоялась 9 февраля. В Играх принимали участие спортсмены из 84 стран, в том числе 35 латвийских атлетов.

Медальный зачет (золото, серебро, бронза, всего)

1. Норвегия — 14–14–11 (39)

2. Германия — 14–10–7 (31)

3. Канада — 11–8–10 (31)

4. США — 9–8–6 (23)

5. Голландия — 8–6–6 (20)

6. Швеция — 7–6–1 (14)

7. Южная Корея — 5–8–4 (17)

8. Швейцария — 5–6–4 (15)

9. Франция — 5–4–6 (15)

10. Австрия — 5–3–6 (14)

11. Япония — 4–5–4 (12)

12. Италия — 3–2–5 (10)

13. Россия — 2–6–9 (17)

14. Чехия — 2–2–3 (7)

15. Беларусь — 2–1–0 (3)

16. Китай — 1–6–2 (9)

17. Словакия — 1–2–0 (3)

18. Финляндия — 1–1–4 (6)

19. Великобритания — 1–0–4 (5)

20. Польша — 1–0–1 (2)

21. Венгрия — 1–0–0 (1)

22. Украина — 1–0–0 (1)

23. Австралия — 0–2–1 (3)

24. Словения — 0–1–1 (2)

25. Бельгия — 0–1–0 (1)

26–27. Испания — 0–0–2 (2)

26–27. Новая Зеландия — 0–0–2 (2)

28–30. Латвия — 0–0–1 (1)

28–30. Казахстан — 0–0–1 (1)

28–30. Лихтенштейн — 0–0–1 (1).

Владимир ИВАНОВ.