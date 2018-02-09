Остров у берегов Финляндии будет открыт исключительно для женщин. Этот проект называется SuperShe («СуперОна») и уже готов к бронированиям.

Его инициатор Кристина Рот объяснила свою идею «переизбытком тестостерона в пространстве», но отметила при этом, что «любит мужчин», пишет Ridus.

«Родители моего возлюбленного владеют островом в архипелаге у берегов Финляндии, и он сообщил мне, что соседний остров продается», — приводятся слова Рот на сайте организации.

Поначалу она отказалась от его покупки, поскольку ее больше привлекала идея приобрести «красивый уголок в Турции или на теплых островах». Приехав же на остров, Рот была поражена его красотой и решилась стать владелицей этого замечательного уголка природы.

По ее словам, идея о создании пространства только для женщин родилась у нее давно. Рот считает, что женщина не может расслабиться в присутствии мужчины. Например, стоит только появиться мужчине на пляже, как девушки тут же хватаются за губные помады и расчески. «Хотелось бы сосредоточиться на себе, не пытаясь будоражить гормоны», — призналась автор проекта.

Предполагается, что первые посетительницы острова смогут отдохнуть без мужчин, уже начиная с июля 2018 года.