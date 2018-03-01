Немного о героях. Wintershall. Это фактически BASF (стопроцентная «дочка» крупнейшего в мире германского химического концерна). В свою очередь, австрийский OMV — крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания.
Так вот. Руководители этих гигантов вместе с присоединившимся к ним главой Uniper заявили: «Энергобезопасность Европы не должна становиться игрушкой американской энергетической и экономической политики, а также действий США в сфере безопасности и геополитики». А идущие в фарватере американцев «такие страны, как Украина и Польша, как транзитеры-монополисты не заинтересованы в создании новой и конкурентоспособной газовой инфраструктуры в Европе».
Но и это еще не все.
«Строительство трубопровода («Северный поток — 2») означает диверсификацию существующих путей, дополнение и расширение имеющихся сетей. Именно это соответствует целям европейского энергосоюза и устойчивого европейского газового внутреннего рынка. Nordstream 2 связывает и укрепляет Европу, поскольку в итоге будет создан надежный путь транспортировки газа в Европу. А тот, кто выступает против «Северного потока — 2», способствует ослаблению конкуренции и энергобезопасности ЕС».
…В общем, это даже не «бунт на корабле». Это прямое решение «совета капитанов», ибо подобного рода заявление просто физически невозможно без согласия на него хозяев вышеуказанных структур.
Что это означает.
Крупный энергетический бизнес Старой Европы окончательно и бесповоротно определился в вопросе о русских газопроводах. Он прекрасно осознает все обстоятельства и возможные препятствия, равно как и все «инструменты противодействия» на всех возможных и невозможных уровнях. И решение принято.
Все.
Точка.
Дальше — «кто не с нами — тот против нас».
И неслучайно «Еврокомиссия должна задаться вопросом, почему она в дискуссиях вокруг «Северного потока — 2» не действует объективно». То есть, прозрачно намекают крупнейшие концерны Европы, Еврокомиссии стоит помнить, на чьи деньги вся эта брюссельская говорильня вообще живет.
Несмотря на то что позиция европейского мегабизнеса и ранее была ясна, тут важно другое. Приведенное выше заявление вполне можно считать не только экономическим, но и политическим.
Европейский «реальный сектор» прекрасно понимает, что сейчас стоит на кону. Там — само его существование. Дело в том, что, помимо знаменитого на весь мир «немецкого качества», очевидным преимуществом крайне энергоемкой продукции европейской промышленности является и ее вполне конкурентная цена. А она достигается в том числе и за счет доступности именно трубопроводного («русский» он или нет — дело десятое) газа.
Зависеть в подобных условиях от «украинской трубы» Европа хочет еще меньше, чем Российская Федерация. Для той же германской «химии» или электротехники — это вопрос банального выживания в сверхконкурентной среде.
И если крупный европейский бизнес еще может понять США и решает эту проблему с помощью традиционно сильных в Вашингтоне «немецких лоббистов», то позицию евробюрократов, которых он банально содержит, а также точку зрения Варшавы и Киева он просто склонен расценивать как «никчемную».
Одним «решением вопроса Nordstream 2» европейский бизнес вряд ли сможет ограничиться. Ибо, если ты встаешь на какой-то путь, то на нем все равно будет определенная последовательность шагов.
Дмитрий Лекух
На этом проекте, как и на дальнейшем сотрудничестве с Россией надо поставить жирный крест. И, чем раньше, тем лучше.« ответить
Слишком уж неадекватный партнёр.
В Европе сидят дураки. Саня знает, Саня умный. Только почему Европа богатая, а Саня бедный?« ответить
кастрюлеголовые и проебалты идут накуй« ответить
потому что он хохол майданутый« ответить
Лучше быть бедными, но свободными и богатыми духовно.« ответить
Да, да , это мы уже проходили -в пастолах , но свободные. Только почему-то, очень многие ломанулись в сытую жизнь на чужбине. Ну, а твой духовный мир , зависит исключительно от тебя . Никто не в силах сделать тебя, в этом плане, богаче или беднее.« ответить
То что ты нищеброд,в этом я не сомневаюсь(люди,которые зарабатывают деньги не сидят тут сутками-нет времени),а судя по твоим комментам,урод с духовностью у тебя полная ж...па,как и с интеллектом.« ответить
Нравится быть бедным ( про свободу промолчу -смешно), будь им. А Германия хочет продолжать оставаться богатой. А свободной она была и будет, если не пойдет на поводу руссоозабоченных.« ответить
при Яныке внешнего долга украина не имела, (была бедной?) зато сейчас... ууу,, внешний и внутренний 75 лярдов евро долг богааатые, гыыы , наши научили...« ответить
Главы трех крупнейших энергетических концернов Европы, представляющие германоязычные Федеративную Германию и Австрию, выступили...« ответить
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Германоязычные.., это что, аргумент?:)!
Нет, это издержки местного менталитета.))))« ответить
Нет,б..дь нищие хохлы-вот это аргумент и авторитет в Европе.« ответить
Германоязычные.., это что, аргумент?:)!« ответить
Конечно! Великий народ с мощной экономикой. Не латышеязычные же...)
Немцы после Петра Первого непрерывно правили Россией, конечно же великий народ, потому и живут в разы лучше победителей, которыми правит Путин.« ответить
Так немцы и до Петра I,правили той территорией где сейчас Латвия и правят снова и как живётся в их колонии?« ответить
Е***ать тупых подпиндосовских шавок в сраку!« ответить
Надо же, и кто будет этим "активным", , расеяне ?:))« ответить
А ты Шурик класный дибелоид,ну кайф читать лайки таких глубцов. Диванный политик блин,ну что вы лезете в эфир ,как тараканы,в сущности не разбираясь в реальных событиях. Надоели шавки.« ответить