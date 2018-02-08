На краю войны России и Запада(6)

Лента новостей
Сальмонеллез в рижских детских садах: компания-поставщик увольняет сотрудников Болтун — находка для шпиона Бриедис: после победы над Усиком я думал завершить карьеру, Бог решил иначе Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО) Канистра без ручки Латвия призывает ЕС ввести санкции против причастных к делу Магнитского Феминистки восхитились раком Ксения Собчак в США: о Латвии, Крыме и коварном Путине В Китае создали секс-куклу, умеющую мыть посуду
Eще в разделе
Минск: Беларусь и Россия способны противостоять НАТО Спецслужбы Эстонии предупреждают: РФ отрабатывает нападение на страны Балтии Би-би-си: Цой с Высоцким поссорили украинцев в интернете Конфликт Польши и Украины: виноват СССР Сорос платит за сохранение Великобритании в ЕС
Анатолий Тарасов
11:37 08.02.2018
В мире / Политика

Вероятность войны России и Европы растет, об говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Пересказ текста приводит Express.co.uk.

В документе под названием «До края и обратно?» говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений.

 

«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне», — говорится в докладе.

 

Кроме того, в тексте отмечается, что процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит «зацементировать» текущее положение дел, считают авторы доклада.

 

В «До края и обратно?» отмечается, что ряд стран-членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса евроинтеграции, а Польша и Венгрия находятся в «прямой конфронтации» с Брюсселем.

 

Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ.

РИА Новости / Фото
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Перессказ текста приводит 11:52 08:02:2018

Express.co.uk.!!!! )))))))

« ответить
Profile_default
Блеф пиндосов 12:08 08:02:2018

Фашингтон как всегда, блефует, т.к. боится Россию и не уверен в своей победе.
Путин про пиндосов точно сказал "собака (пиндосы) лает, а караван (Россия) идёт".
Не смогут пиндосы со своими зольдатен-трансгендерами выиграть войну.

« ответить
Profile_default
Блеф пиндосов 12:09 08:02:2018

Фашингтон как всегда, блефует, т.к. боится Россию и не уверен в своей победе.
Путин про пиндосов точно сказал "собака (пиндосы) лает, а караван (Россия) идёт".
Не смогут пиндосы со своими зольдатен-трансгендерами выиграть войну..

« ответить
Profile_default
Блеф пиндосов 12:09 08:02:2018

Фаwингтон как всегда, блефует, т.к. боится Россию и не уверен в своей победе.
Путин про пиндосов точно сказал "собака (пиндосы) лает, а караван (Россия) идёт".
Не смогут пиндосы со своими зольдатен-трансгендерами выиграть войну..

« ответить
Profile_default
США только об этом и мечтают 12:25 08:02:2018

Первую Мировую Войну уже спровоцыровали, Вторую Мировую тоже. И напомню, что неплохо на этом заработали поставляя оружие и всё остальное обоим противоборствующим сторонам, а потом вогнали в неоплатные долги одолжив эти женьги под % на восстановление разрушеных стран. Третья Мировая Война выгодна опять таки для США. После войны опять вывезут все «мозги» и технологии, дадут кредиты под грабительский % и потребуют платить золотом. Пусть сами США в этот раз и нападают на РФ с Северного Полюса, а Европа будет принимать росийских беженцев. Думаете в Германии на их зарплаты 2-3 тысячи € много желающих поработать? Нет! Там тысячи свободных вакансий, минимальная безработица (нет статьи за тунеядство и высокие пособия для бездельников) и непрерывный рост экономики в целом. В Германии живёт при этом эквивалент 60% населения всей РФ, которая больше по размерам в 47 раз! Там всех русских смогут принять и разместить. Так помимо Германии есть ещё Франция и другие страны ЕС. Вот пусть Путин со своей ОПГ там один остаётся в РФ и воюет с янками самостоятельно. Топом росияне смогут вернутся после войны, отстроить города и инфраструктуру на конфискованые и олигархии деньги и строить свою демократическую Русь, подарив свободу остальным народам. В России ведь множество маленьких народов остаются под гнётом Кремля. Не всем так повезло, как например латышам, эстонцам и литовцам. В России до сих пор насильно асимилируются и грабятся малые народы- чеченцы, ингуши, тувинцы, лезгины, обхазы и прочии.

« ответить
Profile_default
подробнее, пожалуйста 13:09 08:02:2018

Подробнее, как в России угнетают малые народы. Их родные языки объявляют иностранными? Образование переводится только на русский язык? Их вытесняют из всех сфер госуправления? Им обрезают финансирование на развитие родной культуры? Нет и ещё раз нет! В "авторитарной" России такого нигде нет. А вот в"демократической" Латвии это сплошь и рядом - это политика этого государства. Запад и его лакеи постоянно лгут и обливают Россию грязью. Россия им как кость в горле. Потому что не подчиняется ему, суверенна . Не Россия окружила Запад военными базами, а Запад Россию. Не Россия подтянула свои войска и ракеты к границам стран НАТО, а наоборот. На стороне России правда. А Запад погряз во лжи и лицемерии. Да, в России есть проблемы, в том числе во власти и в экономике. Но она развивается, растёт и эти проблемы решает. И победа за Россией. Как говорят сербы: на небе Бог, на земле Россия.

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV