Вероятность войны России и Европы растет, об говорится в докладе Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 16 по 18 февраля. Пересказ текста приводит Express.co.uk.

В документе под названием «До края и обратно?» говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений.

«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне», — говорится в докладе.

Кроме того, в тексте отмечается, что процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит «зацементировать» текущее положение дел, считают авторы доклада.

В «До края и обратно?» отмечается, что ряд стран-членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса евроинтеграции, а Польша и Венгрия находятся в «прямой конфронтации» с Брюсселем.

Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ.