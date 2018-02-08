В документе под названием «До края и обратно?» говорится, что риск непреднамеренного вооруженного столкновения между Москвой и Западом увеличивается из-за несоблюдения соглашений о контроле за вооружениями, развертыванием дополнительных сил и ростом напряжения вокруг военных учений.
«В этом ужасном состоянии дел просчеты и непонимание могут привести к войне», — говорится в докладе.
Кроме того, в тексте отмечается, что процесс нормализации отношения России и Запада осложняет конфликт на востоке Украины. Решение США о поставках летального вооружения Киеву грозит «зацементировать» текущее положение дел, считают авторы доклада.
В «До края и обратно?» отмечается, что ряд стран-членов Евросоюза все чаще выражают скептицизм касательно процесса евроинтеграции, а Польша и Венгрия находятся в «прямой конфронтации» с Брюсселем.
Мюнхенская конференция по безопасности — один из важнейших в мире неформальных форумов, на котором обсуждаются актуальные политические проблемы, касающиеся баланса сил в международных отношениях и укрепления демократического миропорядка. Первая конференция прошла в 1963 году в Мюнхене как неформальная встреча представителей оборонных ведомств стран-членов НАТО. С 1998 года форум финансируется правительством Германии из бюджета министерства обороны ФРГ.
Express.co.uk.!!!! )))))))« ответить
Фашингтон как всегда, блефует, т.к. боится Россию и не уверен в своей победе.« ответить
Путин про пиндосов точно сказал "собака (пиндосы) лает, а караван (Россия) идёт".
Не смогут пиндосы со своими зольдатен-трансгендерами выиграть войну.
Фашингтон как всегда, блефует, т.к. боится Россию и не уверен в своей победе.« ответить
Путин про пиндосов точно сказал "собака (пиндосы) лает, а караван (Россия) идёт".
Не смогут пиндосы со своими зольдатен-трансгендерами выиграть войну..
Фаwингтон как всегда, блефует, т.к. боится Россию и не уверен в своей победе.« ответить
Путин про пиндосов точно сказал "собака (пиндосы) лает, а караван (Россия) идёт".
Не смогут пиндосы со своими зольдатен-трансгендерами выиграть войну..
Первую Мировую Войну уже спровоцыровали, Вторую Мировую тоже. И напомню, что неплохо на этом заработали поставляя оружие и всё остальное обоим противоборствующим сторонам, а потом вогнали в неоплатные долги одолжив эти женьги под % на восстановление разрушеных стран. Третья Мировая Война выгодна опять таки для США. После войны опять вывезут все «мозги» и технологии, дадут кредиты под грабительский % и потребуют платить золотом. Пусть сами США в этот раз и нападают на РФ с Северного Полюса, а Европа будет принимать росийских беженцев. Думаете в Германии на их зарплаты 2-3 тысячи € много желающих поработать? Нет! Там тысячи свободных вакансий, минимальная безработица (нет статьи за тунеядство и высокие пособия для бездельников) и непрерывный рост экономики в целом. В Германии живёт при этом эквивалент 60% населения всей РФ, которая больше по размерам в 47 раз! Там всех русских смогут принять и разместить. Так помимо Германии есть ещё Франция и другие страны ЕС. Вот пусть Путин со своей ОПГ там один остаётся в РФ и воюет с янками самостоятельно. Топом росияне смогут вернутся после войны, отстроить города и инфраструктуру на конфискованые и олигархии деньги и строить свою демократическую Русь, подарив свободу остальным народам. В России ведь множество маленьких народов остаются под гнётом Кремля. Не всем так повезло, как например латышам, эстонцам и литовцам. В России до сих пор насильно асимилируются и грабятся малые народы- чеченцы, ингуши, тувинцы, лезгины, обхазы и прочии.« ответить
Подробнее, как в России угнетают малые народы. Их родные языки объявляют иностранными? Образование переводится только на русский язык? Их вытесняют из всех сфер госуправления? Им обрезают финансирование на развитие родной культуры? Нет и ещё раз нет! В "авторитарной" России такого нигде нет. А вот в"демократической" Латвии это сплошь и рядом - это политика этого государства. Запад и его лакеи постоянно лгут и обливают Россию грязью. Россия им как кость в горле. Потому что не подчиняется ему, суверенна . Не Россия окружила Запад военными базами, а Запад Россию. Не Россия подтянула свои войска и ракеты к границам стран НАТО, а наоборот. На стороне России правда. А Запад погряз во лжи и лицемерии. Да, в России есть проблемы, в том числе во власти и в экономике. Но она развивается, растёт и эти проблемы решает. И победа за Россией. Как говорят сербы: на небе Бог, на земле Россия.« ответить