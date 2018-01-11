На обложке также была обозначена тема одного из материалов — «Нам нужно поговорить о расах». Критики заявили, что журнал выбрал «слишком белых» героинь и не счел нужным продемонстрировать расовое разнообразие.
«Было бы здорово увидеть пять девушек разных национальностей, а не двух белокурых женщин», — пишут читатели.
Несмотря на волну недовольства в комментариях под постом Vogue в Instagram, фотография обложки набрала более 32 тысяч лайков.
8 января под шквал критики попала компания H&M: покупатели усмотрели расизм в рекламе толстовки с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях», которую демонстрировал темнокожий ребенок. Из-за скандала несколько знаменитостей разорвали сотрудничество с ретейлером.
Современный Запад — это уже не тот «маяк свободы, чьи проблески давали надежду» жителям Восточной Европы, отметил в интервью Parlamentní Listy бывший депутат Европарламента от Чехии Иво Стрейчек: «Современный Запад — это защитники окружающей среды, феминистки, гендеристки, дурацкое движение #MeToo, регуляторы всех мастей, леволиберальная The New York Times и международный телеканал CNN, не терпящий инакомыслия». Идя по пути создания «нового человека», западный «либерализм» зашёл так далеко, что теперь уже отвергает семью, состоящую из мужчины и женщины, а любое отклонение считает «нормой, достойной уважения», отметил Стрейчек. По его мнению, заявления некоторых чешских политических партий о том, что «мы — часть Запада», в данном контексте смешны, если задуматься о том, во что же на самом деле превратился Запад сегодня.« ответить
Во у них проблемы.« ответить
a esli postavitj na oblozku "cvetnuju" babu to belim nado podnimatj tocno takoi ze shum pro rasizm. kuda ne gljanj vezde "cvetnie". rasizm po otnosenii k belim.« ответить