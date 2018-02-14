Сильные потоки ветра обрушились на прибрежный кластер Олимпиады еще с утра, и пока нет оснований полагать, что они стихнут, передает ТАСС.
Первая попытка у женщин с участием россиянки Екатерины Ткаченко должна была начаться в 04:15 по московскому времени. Поначалу соревнования пытались отложить на несколько часов, но в итоге перенесли на другой день.
Перенесена на сутки женская индивидуальная гонка в биатлоне, в которой должны принять участие россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Гонка была запланирована на среду, но вместо этого пройдет в четверг, в один день с мужской.
Несмотря ни на что, состоялись соревнования прыгунов с трамплина в рамках олимпийского турнира по лыжному двоеборью, хоть и начавшиеся с опозданием. После прыжковой части лидирует австриец Франц-Йозеф Рейрль. Россиянин Эрнест Яхин занял 21-е место и стартует в лыжной гонке с отставанием от лидера в 2 минуты 16 секунд.
Из-за неблагоприятных погодных условий на Олимпиаде-2018 уже неоднократно переносилось время начала состязаний по горнолыжному спорту и сноуборду. В частности, из-за сильного ветра были перенесены соревнования горнолыжниц в дисциплине гигантский слалом, которые должны были пройти в понедельник, а также воскресные старты в скоростном спуске у мужчин.
Тем временем организаторы соревнований через громкоговорители, расположенные о Олимпийском парке Каннына в прибрежном кластере, рекомендуют посетителям во время сильного и порывистого ветра не находиться на открытом воздухе и зайти внутрь объектов или ресторанов. Из-за разгулявшейся стихии закрылся и главный сувенирный магазин Олимпийских игр в Канныне.
Потоки ветра, поднимающие с земли облака пыли, в некоторых местах сорвали баннеры с олимпийской символикой и информационные таблички.
По информации корреспондентов газеты «Спорт-Экспресс», ветер разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком.
В Олимпийском парке появились спасатели, которые должны устранить последствия стихии и оказать помощь пострадавшим. В итоге организаторы попросили посетителей полностью покинуть Олимпийский парк.
Как низко со стороны России мстить за недопуск на Олимпиаду.« ответить
Выключите наконец вентилятор.
Это так, Пyтин веером взмахнул. Вентилятор запустят после Олимпиады. А установят его возле МОК и прочих ВАДА.:)« ответить
Krievu dopingsportisti lūzeri. Ha Ha Ha« ответить