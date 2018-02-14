Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане приняли решение перенести женские финальные соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине слалом на 16 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.

Сильные потоки ветра обрушились на прибрежный кластер Олимпиады еще с утра, и пока нет оснований полагать, что они стихнут, передает ТАСС.

Первая попытка у женщин с участием россиянки Екатерины Ткаченко должна была начаться в 04:15 по московскому времени. Поначалу соревнования пытались отложить на несколько часов, но в итоге перенесли на другой день.

Перенесена на сутки женская индивидуальная гонка в биатлоне, в которой должны принять участие россиянки Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Гонка была запланирована на среду, но вместо этого пройдет в четверг, в один день с мужской.

Несмотря ни на что, состоялись соревнования прыгунов с трамплина в рамках олимпийского турнира по лыжному двоеборью, хоть и начавшиеся с опозданием. После прыжковой части лидирует австриец Франц-Йозеф Рейрль. Россиянин Эрнест Яхин занял 21-е место и стартует в лыжной гонке с отставанием от лидера в 2 минуты 16 секунд.

Из-за неблагоприятных погодных условий на Олимпиаде-2018 уже неоднократно переносилось время начала состязаний по горнолыжному спорту и сноуборду. В частности, из-за сильного ветра были перенесены соревнования горнолыжниц в дисциплине гигантский слалом, которые должны были пройти в понедельник, а также воскресные старты в скоростном спуске у мужчин.

Тем временем организаторы соревнований через громкоговорители, расположенные о Олимпийском парке Каннына в прибрежном кластере, рекомендуют посетителям во время сильного и порывистого ветра не находиться на открытом воздухе и зайти внутрь объектов или ресторанов. Из-за разгулявшейся стихии закрылся и главный сувенирный магазин Олимпийских игр в Канныне.

Потоки ветра, поднимающие с земли облака пыли, в некоторых местах сорвали баннеры с олимпийской символикой и информационные таблички.

По информации корреспондентов газеты «Спорт-Экспресс», ветер разгромил пункты допуска зрителей в Олимпийском парке. Порывами сносятся отдельные легкие конструкции. Волонтеры вынуждены держать палатки, чтобы их не унесло ветром. Один из корейцев еле удержал коляску с ребенком.

В Олимпийском парке появились спасатели, которые должны устранить последствия стихии и оказать помощь пострадавшим. В итоге организаторы попросили посетителей полностью покинуть Олимпийский парк.