На Олимпиаду с президентом(2)

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газета Сегодня
20:00 31.01.2018
газета Сегодня / Спорт

Сколько стоит? , — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

На следующей неделе президент Латвии Раймондс Вейонис улетит с официальным визитом в Южную Корею, где посетит открытие XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, а также ряд спортивных соревнований.

 

Сеул со скидкой

 

Компанию президенту в Южной Корее могут составить жители Латвии, занимающиеся бизнесом. Их вывезут в Сеул 11 февраля, а привезут обратно 15–го.

В Латвийском агентстве инвестиций и развития раскрыли расценки на путешествие с президентом. В общей сложности поездка будет стоить более 2 тысяч евро. В том числе:

 

— билет на самолет Рига — Сеул — Рига — 1200 евро;

 

— три ночевки в гостинице по 200 евро за ночь — 600 евро;

 

— плата за организацию встреч с местным бизнесом — 250 евро.

 

Итого — 2050 евро.

 

Хорошая новость в том, что по специальной европейской программе можно вернуть до 80% расходов на поездку в составе государственной делегации. Таким образом, вместо 2 тысяч евро экскурсия в олимпийскую Корею будет стоить всего 400 евро. 

 

Правда, билеты на спортивные состязания придется покупать за свои — Европа за них платить не будет.

 

Что касается президента, то он пробудет с официальным визитом в Южной Корее с 8 по 15 февраля. Кроме посещения Олимпийских игр, Вейонис планирует встретиться с высшими должностными лицами государства, принять участие в латвийско–корейском бизнес–форуме, а также перерезать ленточку перед входом в новые помещения посольства Латвии в Корее.

 

Золотые мечты и реальность

 

Кстати, кроме политиков и бизнесменов в Южную Корею собираются и спортсмены.

В девяти видах спорта страну представят 35 атлетов. Еще двое проходят в списке как резервные спортсмены.

 

Их сопроводят семь медиков и шесть членов официальной делегации во главе с Жоржем Тикмерсом.

 

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Будет разыграно 103 комплекта медалей по 15 видам спорта.

 

По мнению Латвийского олимпийского комитета, наши спортсмены в состоянии выиграть около 10 золотых медалей. Впрочем, если вернуться с небес на землю, то у Латвии есть реальная возможность получить одно золото. Главной надеждой республики, как обычно, является скелетонист Мартин Дукурс.

 

Олег УГРЮМОВ.

Vesti.lv / Фото AFP/LETA
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 20:46 31:01:2018

Dukurs būs čempions. Krievi lūzeri!

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Ну да 21:41 31:01:2018

Майрису ты уже предсказал победу...

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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