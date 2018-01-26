На Оскар претендует самый молодой актер в истории

Если его наградят золотой статуэткой, то он станет самым молодым победителем в этой категории за всю историю “Оскара”.
Тимоти Шаламе прославился благодаря картине итальянского режиссера Луки Гуаданьино “Зови меня своим именем”, в которой он сыграл 17-летнего Элио Перлмана.
За роль он уже получил престижную независимую премию Gotham Independent Film Awards, был номинирован на “Золотой глобус” и теперь заработал первую номинацию на “Оскар”.
Молодой актер родился в семье танцовщицы Николь Флендер и переводчика Марка Шаламе. Он учился в средней школе Фиорелло ЛаГардия в Нью-Йорке.
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