На Оскар претендует самый молодой актер в истории

Самым молодым претендентом на премию “Оскар” в номинации “Лучшая мужская роль” с 1939 года стал 22-летний актер Тимоти Шаламе.

Если его наградят золотой статуэткой, то он станет самым молодым победителем в этой категории за всю историю “Оскара”.

Тимоти Шаламе прославился благодаря картине итальянского режиссера Луки Гуаданьино “Зови меня своим именем”, в которой он сыграл 17-летнего Элио Перлмана.

За роль он уже получил престижную независимую премию Gotham Independent Film Awards, был номинирован на “Золотой глобус” и теперь заработал первую номинацию на “Оскар”.

Молодой актер родился в семье танцовщицы Николь Флендер и переводчика Марка Шаламе. Он учился в средней школе Фиорелло ЛаГардия в Нью-Йорке.