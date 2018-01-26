На Оскар претендует самый молодой актер в истории

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Герман Бергер
21:45 25.01.2018
Lifenews / Люди

Самым молодым претендентом на премию “Оскар” в номинации “Лучшая мужская роль” с 1939 года стал 22-летний актер Тимоти Шаламе.

Если его наградят золотой статуэткой, то он станет самым молодым победителем в этой категории за всю историю “Оскара”.

 

 

Тимоти Шаламе прославился благодаря картине итальянского режиссера Луки Гуаданьино “Зови меня своим именем”, в которой он сыграл 17-летнего Элио Перлмана.

 

 

За роль он уже получил престижную независимую премию Gotham Independent Film Awards, был номинирован на “Золотой глобус” и теперь заработал первую номинацию на “Оскар”.

 

 

Молодой актер родился в семье танцовщицы Николь Флендер и переводчика Марка Шаламе. Он учился в средней школе Фиорелло ЛаГардия в Нью-Йорке. 

ДНИ.РУ / Фото
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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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