На продажу за 4,9 миллиона евро выставлен 20-комнатный дом экс-премьера Латвии(7)

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Виталий Вавилкин
18:10 30.01.2018
Экономика / Социальная экономика

Дом бывшего премьер-министра Латвии Вилиса Криштопанса выставлен на продажу. Любой желающий может приобрести 20-комнатное жилье в Берги всего за 4,9 миллиона евро.

По информации Земельной книги, до 2007 года дом принадлежал Криштопансу, после чего владельцем была записана компания «Berģu Terases 1». На данный момент участок с домом принадлежат компании «Berģu Tūjas».

 

При этом, владельцем данной компании (на 50,79%) является сам Криштопанс и его жена Айя (на 49,21%).

 

В объявлении о продаже дома на портале «City24» указано, что общая площадь 4-этажного дома составляет 1500 квадратных метров. В доме 20 комнат, 6 спален, 5 ванных комнат и кухня в 20 квадратных метров.

 

Вместе с домом продается земельный участок в 10,5 гектаров.

 

Дом можно приобрести путем ипотечного кредита. Ежемесячные выплаты в этом случае составят 16 457 евро.

 

Супруга Криштопанса пояснила журналу «Privātā dzīve», что дом продается в связи с тем, что его содержание обходится слишком дорого. Для семьи он очень большой.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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народ Латвии 18:17 30:01:2018

да что там большой!20 комнат-на двоих-нормально!
А вы пенсии считайте!

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CCCP 18:38 30:01:2018

18 комнат для денег! две для жилья.

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Janka 23:21 30:01:2018

a gde uznatj kak i za kakie dengi (ot kuda dengi) on priobrel takoi domik i zemlju?

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10 дюймов 18:20 30:01:2018

если слишком дорого и дом слишком большой, поменяй на 2-ух комнатную квартиру на Москачке----таДа народ всё простит и поймёт!

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slejozki tekut 18:32 30:01:2018

содержание обходится слишком дорого- oh i pribednilis

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Да 18:41 30:01:2018

Отдайте Latviešu patriotam он заслужил писавши коменты на портале.

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Пехота 19:10 30:01:2018

Вот вам и ответ.А он не один с такой хатой и не одной хатой. Отдать все в казну все равно ворованое.А его на клубнику скоро сезон.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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