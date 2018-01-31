Дом бывшего премьер-министра Латвии Вилиса Криштопанса выставлен на продажу. Любой желающий может приобрести 20-комнатное жилье в Берги всего за 4,9 миллиона евро.

По информации Земельной книги, до 2007 года дом принадлежал Криштопансу, после чего владельцем была записана компания «Berģu Terases 1». На данный момент участок с домом принадлежат компании «Berģu Tūjas».

При этом, владельцем данной компании (на 50,79%) является сам Криштопанс и его жена Айя (на 49,21%).

В объявлении о продаже дома на портале «City24» указано, что общая площадь 4-этажного дома составляет 1500 квадратных метров. В доме 20 комнат, 6 спален, 5 ванных комнат и кухня в 20 квадратных метров.

Вместе с домом продается земельный участок в 10,5 гектаров.

Дом можно приобрести путем ипотечного кредита. Ежемесячные выплаты в этом случае составят 16 457 евро.

Супруга Криштопанса пояснила журналу «Privātā dzīve», что дом продается в связи с тем, что его содержание обходится слишком дорого. Для семьи он очень большой.