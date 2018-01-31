По информации Земельной книги, до 2007 года дом принадлежал Криштопансу, после чего владельцем была записана компания «Berģu Terases 1». На данный момент участок с домом принадлежат компании «Berģu Tūjas».
При этом, владельцем данной компании (на 50,79%) является сам Криштопанс и его жена Айя (на 49,21%).
В объявлении о продаже дома на портале «City24» указано, что общая площадь 4-этажного дома составляет 1500 квадратных метров. В доме 20 комнат, 6 спален, 5 ванных комнат и кухня в 20 квадратных метров.
Вместе с домом продается земельный участок в 10,5 гектаров.
Дом можно приобрести путем ипотечного кредита. Ежемесячные выплаты в этом случае составят 16 457 евро.
Супруга Криштопанса пояснила журналу «Privātā dzīve», что дом продается в связи с тем, что его содержание обходится слишком дорого. Для семьи он очень большой.
да что там большой!20 комнат-на двоих-нормально!« ответить
А вы пенсии считайте!
18 комнат для денег! две для жилья.« ответить
a gde uznatj kak i za kakie dengi (ot kuda dengi) on priobrel takoi domik i zemlju?« ответить
если слишком дорого и дом слишком большой, поменяй на 2-ух комнатную квартиру на Москачке----таДа народ всё простит и поймёт!« ответить
содержание обходится слишком дорого- oh i pribednilis« ответить
Отдайте Latviešu patriotam он заслужил писавши коменты на портале.« ответить
Вот вам и ответ.А он не один с такой хатой и не одной хатой. Отдать все в казну все равно ворованое.А его на клубнику скоро сезон.« ответить