Председатель правления АО Rīgas Centrāltirgus Артис Друвиниекс в составе делегации Рижской думы побывал в столице Узбекистана. Главным результатом поездки стало соглашение об открытии на Рижском Центральном рынке лавки с узбекскими продуктами.

Поездка состоялась по приглашению Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма. Страна с населением более 30 миллионов жителей заинтересована в новых туристических направлениях, тем более, что обе столицы связывает прямое авиасообщение. Во время встречи с заместителем председателя Госкомтуризма Равшаном Усмановым обе стороны обменялись опытом по привлечению иностранных туристов, и рижский опыт был признан более богатым, заслуживающим изучения и внедрения в Узбекистане.

В свою очередь, первый заместитель хокима (мэра) Ташкента Нозим Хусанов высказал заинтересованность в Риге в качестве основы для продажи узбекских товаров на европейских рынках. Включая и Рижский Центральный рынок. В первую очередь это сельхозпродукты, фрукты и овощи. Также большой интерес могут представлять традиционные блюда: ноны, самса и пловы, рецепты которых исчисляются десятками вариаций. Известные на постсоветском пространстве, в Западной Европе, конечно, они будут гастрономической экзотикой. Кроме того, Узбекистан готов предложить европейцам продукты ремесленного труда (керамика, шёлковые и хлопчатобумажные ткани).

В свою очередь двухмиллионный Ташкент, по словам заместителя хокима, заинтересован в латвийских молочных продуктах и морепродуктах – спрос на них, несмотря на национальные привычки в еде, неуклонно растёт.

Крупнейший рыбный павильон (его площадь 17 га) и старейший базар столицы Узбекистана «Чорсу» – подходящее место для «Рижского дворика». В свою очередь его ташкентский коллега может открыться в Овощном павильоне Центрального рынка Риги в течение года.