Поездка состоялась по приглашению Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма. Страна с населением более 30 миллионов жителей заинтересована в новых туристических направлениях, тем более, что обе столицы связывает прямое авиасообщение. Во время встречи с заместителем председателя Госкомтуризма Равшаном Усмановым обе стороны обменялись опытом по привлечению иностранных туристов, и рижский опыт был признан более богатым, заслуживающим изучения и внедрения в Узбекистане.
В свою очередь, первый заместитель хокима (мэра) Ташкента Нозим Хусанов высказал заинтересованность в Риге в качестве основы для продажи узбекских товаров на европейских рынках. Включая и Рижский Центральный рынок. В первую очередь это сельхозпродукты, фрукты и овощи. Также большой интерес могут представлять традиционные блюда: ноны, самса и пловы, рецепты которых исчисляются десятками вариаций. Известные на постсоветском пространстве, в Западной Европе, конечно, они будут гастрономической экзотикой. Кроме того, Узбекистан готов предложить европейцам продукты ремесленного труда (керамика, шёлковые и хлопчатобумажные ткани).
В свою очередь двухмиллионный Ташкент, по словам заместителя хокима, заинтересован в латвийских молочных продуктах и морепродуктах – спрос на них, несмотря на национальные привычки в еде, неуклонно растёт.
Крупнейший рыбный павильон (его площадь 17 га) и старейший базар столицы Узбекистана «Чорсу» – подходящее место для «Рижского дворика». В свою очередь его ташкентский коллега может открыться в Овощном павильоне Центрального рынка Риги в течение года.
Обезьяна за подачкой ездила к людям в Ташкент« ответить
Когда начали очищать страну от окупантов, азиаты и прочии кочевники съехали первыми в сторону Москвы, где до сих пор живут в подвалах и бытовках работая на низкоплачиваемых работах. Лучше бы блинную открыли, русских тут намного больше осталось. Вспомните базар 80-х кишащий черножопыми, вот тогда на базаре кипела жизнь, а сейчас базар умирает и Ушаков значительно ускоряет этот процесс. Видимо земля в центре города местным олигархам покоя не даёт.« ответить
давно все узбеки и т.д.---- Дорогой умник ты наверняка с баобаба свалился. Где же ты увидел гибель рынка.. Ну если тебе не нравятся умные руководители . то причём здесь прекрасный Центральный РЫНОК который хорошеет с каждым днём и куда привозят всех туристов для обозрения и изумления о существовании такого удивительного торгового комплекса.« ответить
ощущение,что только в Латвии производят молочные продукты.Нам готовиться к очередному повышению цен на молочные продукты?Пачка сливочного масла будет стоить 5-10 евро???????????« ответить