На русские школы жмут. Но чуда не будет(32)

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LETA
Герман Бергер
02:10 19.01.2018
Политика / Политики

Членов Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) Министерство образования и науки сегодня пригласило на «согласительное совещание». И объявило, что неприемлемы их предложения по изменениям в законах об образовании, обеспечивающих переход к обучению на латышском языке, пишет Людмила Прибыльская для Vesti.lv.

ЛАШОР воспользовалась возможностью подавать свои правки в законы, которые двигает МОН, предложив оставить в покое программы для нацменьшинств в среднем образовании и выделить в отдельный закон положения о школах нацменьшинств.

 

Наряду с Ассоциацией, свои правки внесли другие министерства и  Латвийский союз свободных профсоюзов и Профсоюз работников МОН, особо интересовавшийся источником денег на достижение желаемого результата реформы-2030. Все эти предложения министерство сводит в таблицу, где отмечает всё то, что принято и что не принято, и что требует отдельных согласований. Все замечания, кроме возражений ЛАШОР, были приняты. 18 января было проведено совещание, на которое от ассоциации пришёл активист Константин Чекушин.  

 

Пояснения по поводу реформы давала заместитель госсекретаря, директор департамента политических инициатив и развития Гунта Арая. Она заявила, что неприемлем отдельный закон для школ национальных меньшинств и  решительно невозможно оставить в основном и среднем образовании двухпоточное обучение (билингвальное и латышское).  Мол, эта инициатива не согласуется с концепцией «Школа—2030». 

 

Министерство ныне планирует фактически избавиться от школ нацменьшинств, переведя обучение в средней школе на единый стандарт, а в перспективе планируя ввести такой стандарт начиная с яслей и до получения аттестата зрелости. Таким образом, в будущем у всех школьников будет только 20% учебного времени на русский язык и литературу (либо английский язык и литературу и чего хочешь).

 

«Не скажу, что всё, что говорила Г.Арая — ерунда, там много здравых аргументов, — рассказал К.Чекушин на Форуме родителей, представляющих нацменьшинства, в Facebook. — Но дело в том, что жизнь за стенами министерства (читай в школах-садиках) отличается от той, которую они себе представляют: принял закон — и он автоматически заработал.  Если упростить, то их позиция — «если не надавить через закон, школы сами они ничего не поменяют».  Я пытался донести, что дети, школы разные, и у них должны быть развязаны руки, чтобы выбрать ту модель, какая им больше подходит, при условии, конечно, что цели у министерства и школы совпадают. И глобально так и есть — родители за то, чтобы дети знали латышский хорошо. Школы тем более». 

 

От принятия закона качественных педагогов в стране не появится, вопрос не решится, настаивает К.Чекушин. Вместо улучшения методик преподавания языка и создания естественных сред, где дети могли бы практиковаться, выбран простейший административный способ, который при внедрении будет как помогать, так и вредить ученикам. В зависимости от их способностей.

 

«Отдельным пунктом я отметил, что всё это вводится без общественного обсуждения, — добавил активист. — Хороший пример общественного обсуждения — это было бы анонсированное министерством мероприятие, на которое публично бы пригласили разных экспертов и общественных деятелей и даже политиков».

 

Константин Чекушин признает, что вместо 30-40 минут разговор в МОН продолжался добрых три часа. В официальном протоколе зафиксировали, что предложение ЛАШОР не удалось согласовать.  Однако позитивно воспринято предложение  ЛАШОР организовать профессиональную дискуссию о школах нацменьшинств и их будущем: каким его видит министерство, на какие исследования опирается, почему считает, что текущую модель необходимо менять, как видит последствия на конкретных примерах. 

 

«Считаю, что нужно выслушать независимых специалистов, представителей общественности – родителей, — уверен Константин. — Да, может, мы разойдёмся, не придя к общему знаменателю, но такое мероприятие просто обязано быть».

 

Г.Арая заверила, что попробует такую встречу организовать. 

 

Текст: журналист Людмила Прибыльская, Рига, специально для Vesti.lv
Vesti.lv / Фото
Комментарии (32)
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ваня 02:33 19:01:2018

Все влатвии будут учится на гос языке..быдло лашора множет квакать и хрюкать но это ничего не изменит..

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Arturs 07:10 19:01:2018

Ваня заднеприводный ты рот закрой асфальт видно

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ване-выкидышу 08:03 19:01:2018

А ты, гнида недобитая, на каком языке тогда тут будешь срать? Ты, жертва аборта, русским-то еле-еле владеешь

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СССР 08:19 19:01:2018

У глиста вани не плохой русский! Значит быть русским школам!

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Справедливый 08:29 19:01:2018

Да изменит Ваня,изменит,скоро всë измениться.Не долго вам осталось глумиться над русскоязычными

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ваня 10:19 19:01:2018

Справедливый...всегда буду это делать

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шери 06:35 19:01:2018

Нельзя насильственным путем облатышевать, идет обратная реакция. Недальновидность и тглупость политики,это естественное состояние,при котором страдает страна в целом, невзирая на национальность. Последствия этого, отток населения, обнищание народа,уничтожения промышленности.Зато как ,,дядя,,доволен!

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Гражданин латвии 06:46 19:01:2018

Русские коренной народ на этой земле и русский язык не может быть иностранным.

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ваня 07:15 19:01:2018

В китае тоже русские вши коренное население?

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ваня 07:17 19:01:2018

Все недовольные валите на помойку россии..таи хйо там ьратья по безразуму

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ИвАн 07:47 19:01:2018

Тогда и турки на Кипре коренной. Вобще, конечьно, агент ЦРУ Путин молодец. Своей неадекватной агрессией показал, что раша никогда не будет цивилизованной страной и русское надо не интегрировать, а избавлятся от него, чтобы небыло почвы под разными бреднями о "русском мире".

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Всем ваноподобным 07:53 19:01:2018

В 1 Республике не было русских школ?

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биомусору ИвАн-ваня 08:13 19:01:2018

варзилоид-дебилоид уже на посту, спешит о6осрать Россию глист навозный. Плохо кончишь, быдло, придавят тебя, как глиста.

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ИвАн 08:17 19:01:2018

А ты значит спец по глистам? И как же их давят? Они же живут в кишечнике и к ним не доберёшся. Поясни свою мысль, даун!

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**** 08:27 19:01:2018

Всем ванькам родства не помнящих- русским на ваше продажное мнение нас----рать. Чем вы больше голосите тем больше русские крепчают. А русские были есть и будут есть. А вы лижите и подсасывайте.

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На глистов ИвАн среагировал 08:28 19:01:2018

Так как там с русскими школами в1Республике?

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ИвАн 08:43 19:01:2018

А х... его знает. Но есть одно отличие- тогда русские действительно были миноритетом, а сегодняшний русский в большенстве своём, завезенный окупационной властью колонизатор для уменьшения удельного веса коренного народа, насквозь пропитанный имперской идеологией и нацистскими убеждениями, а по сему миноритетом считатся не может.

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ИвАну 08:50 19:01:2018

Так сегодня и латышей гораздо меньше, чем в 1 Республике. Причем, уменьшаться они начали как раз уже в независимой Латвии. Так что, теперь страну закрывать?

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Marija to Ivan 09:12 19:01:2018

Nam neponjatno- kak ti predlagaeš izbavljatsja ot russkogo? Pojasni podrobno..)

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ГТО 07:24 19:01:2018

РУКИ ПРОЧЬ ОТ РУССКИХ ШКОЛ! МЫ НЕ ХОТИМ БЫТЬ ДЕБИЛАМИ, КАК ДЕПУТАТЫ!!!
ФАШИЗМ И НАЦИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!!!

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ваня 11:44 19:01:2018

Вы такими не можете стать..вы отроду такие

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ЮЮЮЮ 07:26 19:01:2018

ЦЕНЗУРА НЕ ПРОПУСКАЕТ КОММЕНТЫ....

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12

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (14)