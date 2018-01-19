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Членов Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) Министерство образования и науки сегодня пригласило на «согласительное совещание». И объявило, что неприемлемы их предложения по изменениям в законах об образовании, обеспечивающих переход к обучению на латышском языке, пишет Людмила Прибыльская для Vesti.lv.

ЛАШОР воспользовалась возможностью подавать свои правки в законы, которые двигает МОН, предложив оставить в покое программы для нацменьшинств в среднем образовании и выделить в отдельный закон положения о школах нацменьшинств.

Наряду с Ассоциацией, свои правки внесли другие министерства и Латвийский союз свободных профсоюзов и Профсоюз работников МОН, особо интересовавшийся источником денег на достижение желаемого результата реформы-2030. Все эти предложения министерство сводит в таблицу, где отмечает всё то, что принято и что не принято, и что требует отдельных согласований. Все замечания, кроме возражений ЛАШОР, были приняты. 18 января было проведено совещание, на которое от ассоциации пришёл активист Константин Чекушин.

Пояснения по поводу реформы давала заместитель госсекретаря, директор департамента политических инициатив и развития Гунта Арая. Она заявила, что неприемлем отдельный закон для школ национальных меньшинств и решительно невозможно оставить в основном и среднем образовании двухпоточное обучение (билингвальное и латышское). Мол, эта инициатива не согласуется с концепцией «Школа—2030».

Министерство ныне планирует фактически избавиться от школ нацменьшинств, переведя обучение в средней школе на единый стандарт, а в перспективе планируя ввести такой стандарт начиная с яслей и до получения аттестата зрелости. Таким образом, в будущем у всех школьников будет только 20% учебного времени на русский язык и литературу (либо английский язык и литературу и чего хочешь).

«Не скажу, что всё, что говорила Г.Арая — ерунда, там много здравых аргументов, — рассказал К.Чекушин на Форуме родителей, представляющих нацменьшинства, в Facebook. — Но дело в том, что жизнь за стенами министерства (читай в школах-садиках) отличается от той, которую они себе представляют: принял закон — и он автоматически заработал. Если упростить, то их позиция — «если не надавить через закон, школы сами они ничего не поменяют». Я пытался донести, что дети, школы разные, и у них должны быть развязаны руки, чтобы выбрать ту модель, какая им больше подходит, при условии, конечно, что цели у министерства и школы совпадают. И глобально так и есть — родители за то, чтобы дети знали латышский хорошо. Школы тем более».

От принятия закона качественных педагогов в стране не появится, вопрос не решится, настаивает К.Чекушин. Вместо улучшения методик преподавания языка и создания естественных сред, где дети могли бы практиковаться, выбран простейший административный способ, который при внедрении будет как помогать, так и вредить ученикам. В зависимости от их способностей.

«Отдельным пунктом я отметил, что всё это вводится без общественного обсуждения, — добавил активист. — Хороший пример общественного обсуждения — это было бы анонсированное министерством мероприятие, на которое публично бы пригласили разных экспертов и общественных деятелей и даже политиков».

Константин Чекушин признает, что вместо 30-40 минут разговор в МОН продолжался добрых три часа. В официальном протоколе зафиксировали, что предложение ЛАШОР не удалось согласовать. Однако позитивно воспринято предложение ЛАШОР организовать профессиональную дискуссию о школах нацменьшинств и их будущем: каким его видит министерство, на какие исследования опирается, почему считает, что текущую модель необходимо менять, как видит последствия на конкретных примерах.

«Считаю, что нужно выслушать независимых специалистов, представителей общественности – родителей, — уверен Константин. — Да, может, мы разойдёмся, не придя к общему знаменателю, но такое мероприятие просто обязано быть».

Г.Арая заверила, что попробует такую встречу организовать.

Текст: журналист Людмила Прибыльская, Рига, специально для Vesti.lv