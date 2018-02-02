На русских Латвии будут «стучать» в Центр госязыка(20)

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Анатолий Тарасов
12:56 02.02.2018
Наша Латвия / Социум

Согласно официальной формулировке, общественные помощники ЦГЯ обязаны выискивать «нарушения закона в сферах маркировки товаров и общедоступной информации, давать советы и оказывать помощь в устранении фактических или потенциальных нарушений, а также поощрять меры, направленные на привлечение общества к защите и развитию государственного языка».

В Латвии с ее жесткой лингвистической политикой есть карательное ведомство, в задачи которого входит слежка за деятельностью госорганизаций, частных компаний и отдельных лиц, чтобы те неукоснительно пользовались латышским языком во всех сферах, где это предусмотрено законом. Это Центр государственного языка (ЦГЯ), привлекающий добровольных помощников, чтобы те подслушивали и вынюхивали, не происходит ли где «преступного» использования других языков, главным образом русского. А недавно «стукачей» снабдили специальным мобильным приложением. Но это не помогло.

 

Как легко догадаться, инициатива с «языковыми стукачами» вызвала негодование русских в стране, которые и становятся в первую очередь жертвами доносов. Напомним, что русскоязычные составляют свыше трети населения Латвии. Несмотря на это, русский язык в государстве, согласно законодательству, находится на положении иностранного. За «знание государственного языка на недостаточном уровне» или за его неиспользование на официальных мероприятиях предусмотрена система штрафов. Кроме того, человека, если выяснилось, что он после первого предупреждения по-прежнему плохо говорит на латышском, могут уволить с работы.

 

По словам руководства ЦГЯ, первоначально планировалось, что по всей стране удастся набрать около сотни добровольцев, но пока их всего тридцать пять. Чтобы поправить ситуацию, в Центре госязыка придумали новую меру, которая, как там рассчитывают, поможет привлечь больше латышей к охране государственного языка. По заказу ЦГЯ было разработано мобильное приложение «Друг языка» (Valodas Draugs).

 

Приложение запущено в январе 2018 года. Отныне каждый в Латвии может отправить в ЦГЯ извещение о «нарушении» языковых норм или, наоборот, похвалу за использование латышского языка. Анонимные жалобы посылать нельзя: сперва следует подтвердить свою личность через аккаунт в Google, Facebook или социальную сеть Draugiem.lv. Также к жалобе или похвале можно прикрепить фотоснимки или видео. Получив сообщение, сотрудники ЦГЯ известят «ответственного гражданина», о том, как была решена выявленная им «проблема».

 

Русские интернет-комментаторы немедленно занялись обсуждением, как заблокировать «стукаческое» приложение. «Идем на страницу приложения в маркетах, ставим минимальную оценку, подаем жалобу на то, что приложение способствует политике апартеида национальных меньшинств Латвии», — пишут одни. «Сначала устанавливаем приложение на телефон (запускать необязательно, потом удалите). В самом низу находим значок флажка и надпись Flag as inapproritate. Жмем, пишем жалобу, что программа содержит ненавистный и оскорбляющий контент. После чего выставляем приложению одну звезду и обязательно пишем отзыв (можно то же самое, что и в жалобе). Не отлыниваем, камрады, не отлыниваем!» — призывают другие. Более продвинутые рекомендуют: «Не надо его скачивать, просто прокручиваем до упора, там есть флажок «пожаловаться» — и как раз раздел о «нетерпимости и дискриминации».

 

Стараниями русских латвийцев к настоящему моменту оценка «Друга языка» снизилась до двух баллов из пяти возможных. В комментариях пишут, что приложение «разжигает ненависть в Латвии, поощряет языковой геноцид части населения, наносит вопиющий моральный ущерб и преступно по своей сути». В интернете призывают «бороться за свою страну, а не ходить жаловаться друг на друга». Впрочем, некоторые советуют не кипятиться, а делать с помощью сервиса селфи и сохранять фотографии в облачный сервис. «Что все так негодуют? Отличная прога для фото. Уже десять селфи сделал. Все очень хорошо работает и сохраняет в облачный сервис. Цвет, правда, менять нельзя. Фиолетовый какой-то депрессивный», — пишет один из пользователей.

 

Центр госязыка обуяла паника. Когда директора этого учреждения Мариса Балтиньша в эфире рижского радио Baltkom попросили прокомментировать то, что из тысячи скачавших «Друга языка» свыше шестисот пользователей поставили приложению негативные оценки, тот вдруг принялся оправдываться: «Люди не знают об идее, не знают, зачем это создано, а просто друг другу рассказывают, что приложение надо оценить плохо. Просто потому, что это связано с языком, не вникая в вопрос».

 

Он уверяет: «Главная цель приложения — способствовать удачной практике использования латышского языка, а не увеличивать число жалоб. Также одна из целей — способствовать пониманию того, как правильно использовать латышский язык в соответствии с грамматикой и другими нормами, наглядно дополняя это при помощи приложения хорошими примерами».

РИА Новости / Фото
Комментарии (20)
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а 13:06 02:02:2018

что если стучать на них? спамостуком

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Не стоит 13:25 02:02:2018

опускаться на хуторской уровень

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народ Латвии 16:59 02:02:2018

О,Да!Стучать мы умеем!

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Просто интересно 13:21 02:02:2018

За что природа так поиздевалась над латышами?

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А что латышЫ ещё умеют 14:08 02:02:2018

Они рождены стучать и быть акупированными всеми кто их Хочет поиметь

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опс 13:26 02:02:2018

Когда то был начальником отдела - в кабинет приходили стучать 4 человека - и все латыши.... гнилая нация, победившая разум... тупые,....

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ывап 13:27 02:02:2018

цензура - где коммент?

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Latviešu patriots 13:33 02:02:2018

100% atbalstu Valsts valodas centra aktivitātes. Malači, tā turpiniet!

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латвиешу педриотс 13:45 02:02:2018

Чем больше войск НАТО будет в Латвии, тем лучше. Тем больше криеви израсходуют своих ракет. А значит их станет у криевием меньше. 100% atbalstu.

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латвиешу педриотс 13:49 02:02:2018

Чем больше Мусу драуги будут стучать, тем больше криеви будут проявлять свою нелояльность Мусу валстий. И тем скорее наша родная Полиция безопасности их пересажает. 100% atbalstu.

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ыыы 13:51 02:02:2018

VVC=WC

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Latviešu patriots 13:59 02:02:2018

Okupant, prom no manas Latvijas!

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Ха, ха! 14:10 02:02:2018

Вряд ли НАТА читает твои каракули.)))

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (75)