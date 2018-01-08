На Шри-Ланке перепутали отпуск Вейониса с официальным визитом

LETA

На Шри-Ланке, узнав о прибытии президента Латвии Раймонда Вейониса, посчитали, что глава государства прибыл на остров в Южную Азию с официальным визитом, пишет портал Skaties.lv.

Между тем, в канцелярии президента сообщили, что Вейонис вместе с супругой отправится на Шри-Ланку в частную поезду, проводить на острове свой отпуск.

После того, как на портале dailymirror.lk появилась информация об официальном визите главы Латвии на Шри-Ланку, один из читателей начал возмущаться в комментариях, что в связи с этим визитом надо считаться с пробками в городе.

Пресс-секретарь президента Янис Сикснис пояснил, что СМИ Шри-Ланки неправильно поняли цель прибытия Вейониса. Сикснис также опроверг размещенную на dailymirror.lk информацию, что у главы Латвийского государства запланирована встреча с президентом Шри-Ланки Майтрипалой Япа Сирисеной и премьер-министром Ранилом Викрамасингхе.

Канцелярия президента оповестила руководство Шри-Ланки о том, что президент Латвии планирует посетить остров во время своего отпуска.

Раймонд Вейонис с 5 января по 16 января уходит в ежегодный отпуск. В период отсутствия его обязанности будет исполнять спикер Сейма Инара Мурниеце.