На Шри-Ланке перепутали отпуск Вейониса с официальным визитом(3)

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LETA
Герман Бергер
19:15 08.01.2018
Политика

На Шри-Ланке, узнав о прибытии президента Латвии Раймонда Вейониса, посчитали, что глава государства прибыл на остров в Южную Азию с официальным визитом, пишет портал Skaties.lv.

Между тем, в канцелярии президента сообщили, что Вейонис вместе с супругой отправится на Шри-Ланку в частную поезду, проводить на острове свой отпуск.

 

После того, как на портале dailymirror.lk появилась информация об официальном визите главы Латвии на Шри-Ланку, один из читателей начал возмущаться в комментариях, что в связи с этим визитом надо считаться с пробками в городе.

 

Пресс-секретарь президента Янис Сикснис пояснил, что СМИ Шри-Ланки неправильно поняли цель прибытия Вейониса. Сикснис также опроверг размещенную на dailymirror.lk информацию, что у главы Латвийского государства запланирована встреча с президентом Шри-Ланки Майтрипалой Япа Сирисеной и премьер-министром Ранилом Викрамасингхе.

 

Канцелярия президента оповестила руководство Шри-Ланки о том, что президент Латвии планирует посетить остров во время своего отпуска.

 

Раймонд Вейонис с 5 января по 16 января уходит в ежегодный отпуск. В период отсутствия его обязанности будет исполнять спикер Сейма Инара Мурниеце.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
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Реалист 21:13 08:01:2018

> На Шри-Ланке перепутали отпуск Вейониса с официальным визитом

Да он и сам путает, на чьи деньги поехал оттягиваться - на свои или на деньги налогоплательщиков.

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аопо 21:30 08:01:2018

Да они даже не знают где Латвия!

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Ss 22:00 08:01:2018

Чему удивляться :)). Такая приметная фигура

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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