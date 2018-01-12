На следующей неделе ожидается мороз и сильный ветер (2)

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Тимур Пушкарев
12:30 12.01.2018
Наша Латвия / Погода

В начале будущей недели в Латвии будет морозно, а ощущение холода еще больше усилит ветер, прогнозируют синоптики.

Согласно прогнозам «Global Forecast System», во вторник и среду в центральных и западных регионах страны скорость юго-восточного ветра в порывах достигнет 14-19 метров в секунду, еще сильнее ветер будет на мысе Колка. Температура воздуха составит -6..-12 градусов, но по ощущениям на ветру будет около -14..-19 градусов.

 

Начиная с 17 января в Латвии возможен снег. До этого будет стоять ясная и морозная погода, и в отдельные ночи в Видземе и Латгале температура воздуха может опуститься до -15 градусов или даже ниже.

 

«Global Forecast System» прогнозирует, что холода продлятся до конца месяца, при этом возможны очень сильные морозы. В январе также может образоваться небольшой снежный покров, местами выпадет более 10 см снега.

LETA / Фото LETA
Комментарии (2)
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Profile_default
в Латвии 12:36 12:01:2018

Мороз без ветра - деньги на ветер.)))

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Latviešu patriots 13:03 12:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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